16:46 15 августа

Украинский журналист сообщил, что Киев получает летальное оружие из США

Украинский журналист и главный редактор небезызвестного сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал на своей странице в социальной сети "Facebook", что Украина в настоящее время закупает американское летальное оружие через частные компании.

В своей записи Бутусов отметил, что в рамках первой партии ВСУ и Нацгвардия получили снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107. По словам журналиста, на днях на вооружение украинских военных поступили также 100 ручных гранатометов PSRL-1, закупленных в апреле 2017 года у американской компании AirTronic USA.

Украинский журналист сообщил, что Киев получает летальное оружие из США



Журналист считает, что сами по себе эти поставки являются "символическими". По его мнению, американские контролирующие органы зафиксировали сделку, однако не стали ей препятствовать.

Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи
— делает вывод Бутусов.

Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе бойцам ВСУ, передает РИА Новости.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 20

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  1. Заноза Сегодня, 14:44
    Снайперские винтовки западного производства бандеровцы давно широко используют,так что это лишь запоздалое признание очевидного.
    Заноза
    1. Logall Сегодня, 14:55
      закупает американское летальное оружие ]

      Закупает!?! Откуда деньги?
      Европа в долг даёт на газ, Бандеры тратят на фугас???
      Logall
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:45
    Крупнокалиберные винтовки в зону АТО американцы поставляют с самого начала войны. Также идут поставки автоматических гранатометов, польских 50-мм минометов.
    Владыка Ситх
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
      Сергей , приветствую ! hi
      Украинский журналист и главный редактор небезызвестного сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал на своей странице в социальной сети "Facebook", что Украина в настоящее время закупает американское летальное оружие через частные компании.

      Это он как - для самоуспокоения заявил ? Или это ПиАракция с целью повышения собственной значимости ? fool
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:02
        Видимо "мягко посоветовали" , что пора готовить общественное мнение.
        cniza
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:09
      Цитата: Владыка Ситх
      Крупнокалиберные винтовки в зону АТО американцы поставляют с самого начала войны. Также идут поставки автоматических гранатометов, польских 50-мм минометов.

      Ну а мы-Россия выражаем озабоченность и новороссам на ухо шепчем-Потерпите,может обойдется!
      И томно глядя на закат, наблюдаем,как матрассы в Очакове-городе российской Славы,матрассы базу вояют.
      НЕКСУС
  3. Altona Сегодня, 14:45
    Старый добрый РПГ-7 в американской ипостаси поступает в/на Украину, только цена у него как у цивилизаторов для индейцев. Никто не даст Украине оружия сложнее, чем у неё уже есть.
    Altona
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:49
      Никто не даст Украине оружия сложнее, чем у неё уже есть.


      ну ради того что пощекотать Медведя, почему бы и нет

      они же это затеяли не для того что помочь руинцам, а чтоб насолить Россиюшке. Надо будет и поры смертельные через зараженного руинца к нам отправят

      я конечно утрирую - но им на папуасов вообще начихать.

      Высокая цель оправдывает средства, мать их

      с-т Petrov
    2. Kurare Сегодня, 15:17
      ..., что Украина в настоящее время закупает американское летальное оружие через частные компании.

      Как-то же надо западную помощь использовать. Деньги из западных банков вна Украину даже не двигаются, их сразу же по двум ветвям отправляют: на покупку всякого западного хлама, ну и конечно же откаты в оффшоры для победителей революции.
      Kurare
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 14:49
    Вот в чем в чем, а в этом можно не сомневаться. Не для того весь этот бардак штаты затеяли, что бы плюшками там торговать...
    КОТ БАЮН
  5. Altona Сегодня, 14:51
    Цитата: с-т Petrov
    ну ради того что пощекотать Медведя, почему бы и нет

    -------------------------
    Ну не знаю, этой инфе уже дня три. Её давно уже обсудили в Твиттере.
    Altona
  6. А1845 Сегодня, 14:54
    закупает американское летальное оружие через частные компании.

    частные компании-то готовы продать что угодно..
    А1845
  7. Сергей-8848 Сегодня, 14:59
    Мелкое и очевидное до одурения сообщения, годящееся лишь для ленты новостей в Рамблере. Кому он глаза открыл? -
    Сергей-8848
  8. трассер Сегодня, 15:01
    Барреты хорошая штука. В РУКАХ опытного бойца. В руках же жопоголовых не более чем класная мишень для кпвт или утеса.
    трассер
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:01
    А джавелинов нет, нет , нет wassat джавелинов нет!!!!!!! wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. DEZINTO Сегодня, 15:27
      А джавелины будут, бу, бу будут,....... laughing

      Только у них один выстрел - 100 тысяч долларов стоит. request
      И стреляют они на расстояние 4 км. Кто в степи украинской даст бандеревцу подойти на такое расстояние к технике? С этой хреновиной на спине....

      Конечно матрасам как и раньше проще винтовки им слать, патронов 7,62 и 5,45 у ВСУ хоть попой жуй, и учить особо не надо. Знай только дрова подкидывать в пекло отмороженным. recourse
      DEZINTO
  10. pvv113 Сегодня, 15:20
    в апреле 2017 года у американской компании AirTronic USA.

    Контракт был заключен еще в ноябре 2016.
    Портал South Front опубликовал фотографии контракта между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic USA, который подтверждает, что Украина незаконно получила от США летальное оружие – противотанковые гранатометы PSRL-1 – еще весной 2017 года.

    Причем контракт был заключен еще в ноябре 2016 года, а дата поставки – 8 апреля 2017 года Согласно документу, компания AirTronic USA продала Украине 100 гранатометов PSRL-1 стоимостью 554 тыс. 575 долларов.

    http://lugansk1.info/37241-ssha-prodali-ukraine-1
    00-protivotankovyh-granatomyotov-vesnoj-2017-goda
    -v-narushenie-sobstvennyh-zakonov/
    pvv113
  11. Лганхи Сегодня, 15:22
    Как и предполагал, янки укропам спихивают списанное б/ушное старье. А кастрюльки-то о Джавелинах грезили wassat . Ага, щас! Так и разбежались янки укропам новейшую дорогущую технику задаром отдавать.
    Лганхи
  12. Навигатор 1 Сегодня, 15:45
    Вся сущность хохла Из анекдота) .... а какой народ за червонец продаст мать и отца?- Продолжительное молчание, затем ответ "Зато мы гарно спиваемо"
    Навигатор 1
    1. трассер Сегодня, 15:55
      +100500 !!!!! Поумневший хохол становится русским , по сути своей и природе. Как Николай Васильевич Гоголь например. А если нет .. Вот в части у нас был кадр один западенский Мышко Оточуванный ( имя такое). Редкая смесь глупости и тихушничества. Погорел на воровстве гранат со склада РАВ .. если бы за руку не поймали никто не поверил бы... запевалой был точно...
      трассер
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