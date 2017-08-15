Украинский журналист сообщил, что Киев получает летальное оружие из США

Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи

Украинский журналист и главный редактор небезызвестного сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал на своей странице в социальной сети "Facebook" , что Украина в настоящее время закупает американское летальное оружие через частные компании.В своей записи Бутусов отметил, что в рамках первой партии ВСУ и Нацгвардия получили снайперские винтовки калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107. По словам журналиста, на днях на вооружение украинских военных поступили также 100 ручных гранатометов PSRL-1, закупленных в апреле 2017 года у американской компании AirTronic USA.Журналист считает, что сами по себе эти поставки являются "символическими". По его мнению, американские контролирующие органы зафиксировали сделку, однако не стали ей препятствовать.— делает вывод Бутусов.Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе бойцам ВСУ, передает РИА Новости