Нардеп ВРУ открыл огонь у здания детского сада в Киеве

Но вдруг приехал народный депутат Мельничук! Стал на защиту жуликов-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых! К его компании также приобщилась народный депутат Надежда Савченко, но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суду и она не стала спорить - уехала себе прочь.

Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле того слова немного натолкли ему рожу. Затем Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей.

Теперь он вместе со своим охранником закрылись в машине, которая окружена местными жителями и ветеранами из союза Деснянского района города Киева. Полиция пытается их успокоить и не допустить суда Линча, потому что разъярённая толпа уже начала бить окна в той машине и вытягивать за уши того шакала.