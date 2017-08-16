Нардеп ВРУ открыл огонь у здания детского сада в Киеве
Украинские инфопорталы публикуют материал о новом происшествии с участием боевиков так называемых «добробатов» в Киеве. На этот раз речь идёт о стрельбе в районе Троещина украинской столицы. Главным действующим лицом стал нардеп ВРУ Сергей Мельничук, известный тем, что командовал карательным батальоном «Айдар» (запрещён в РФ).
Киевляне вышли на акцию протеста против того, что депутат-боевик ранее осуществил самозахват здания детского сада в Киеве и организовал там собственную приёмную. Ранее жители района подали в суд на действия по незаконному переводу здания дошкольного учреждения в иной статус. Судебные тяжбы длились около двух лет, и теперь суд признал решение о смене статуса здания, принадлежавшего муниципальному детскому саду, незаконным.
Люди пришли к зданию детсада, чтобы удостовериться, что оно снова переходит в статус здания дошкольного учреждения.
Далее ситуацию описывают так:
Мельничук, обращаясь к гражданам, объявил, что решение суда для него ничего не значит, а когда люди стали возмущаться, открыл огонь из огнестрельного оружия.
В Фейсбуке украинский блогер Евгений Шевченко описывает ситуацию таким образом:
Киевляне вышли на акцию протеста против того, что депутат-боевик ранее осуществил самозахват здания детского сада в Киеве и организовал там собственную приёмную. Ранее жители района подали в суд на действия по незаконному переводу здания дошкольного учреждения в иной статус. Судебные тяжбы длились около двух лет, и теперь суд признал решение о смене статуса здания, принадлежавшего муниципальному детскому саду, незаконным.
Люди пришли к зданию детсада, чтобы удостовериться, что оно снова переходит в статус здания дошкольного учреждения.
Далее ситуацию описывают так:
Но вдруг приехал народный депутат Мельничук! Стал на защиту жуликов-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых! К его компании также приобщилась народный депутат Надежда Савченко, но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суду и она не стала спорить - уехала себе прочь.
Мельничук, обращаясь к гражданам, объявил, что решение суда для него ничего не значит, а когда люди стали возмущаться, открыл огонь из огнестрельного оружия.
В Фейсбуке украинский блогер Евгений Шевченко описывает ситуацию таким образом:
Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле того слова немного натолкли ему рожу. Затем Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей.
Теперь он вместе со своим охранником закрылись в машине, которая окружена местными жителями и ветеранами из союза Деснянского района города Киева. Полиция пытается их успокоить и не допустить суда Линча, потому что разъярённая толпа уже начала бить окна в той машине и вытягивать за уши того шакала.
Теперь он вместе со своим охранником закрылись в машине, которая окружена местными жителями и ветеранами из союза Деснянского района города Киева. Полиция пытается их успокоить и не допустить суда Линча, потому что разъярённая толпа уже начала бить окна в той машине и вытягивать за уши того шакала.
Использованы фотографии: Фейсбук
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