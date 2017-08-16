07:38 16 августа

Нардеп ВРУ открыл огонь у здания детского сада в Киеве

Украинские инфопорталы публикуют материал о новом происшествии с участием боевиков так называемых «добробатов» в Киеве. На этот раз речь идёт о стрельбе в районе Троещина украинской столицы. Главным действующим лицом стал нардеп ВРУ Сергей Мельничук, известный тем, что командовал карательным батальоном «Айдар» (запрещён в РФ).

Киевляне вышли на акцию протеста против того, что депутат-боевик ранее осуществил самозахват здания детского сада в Киеве и организовал там собственную приёмную. Ранее жители района подали в суд на действия по незаконному переводу здания дошкольного учреждения в иной статус. Судебные тяжбы длились около двух лет, и теперь суд признал решение о смене статуса здания, принадлежавшего муниципальному детскому саду, незаконным.

Люди пришли к зданию детсада, чтобы удостовериться, что оно снова переходит в статус здания дошкольного учреждения.


Далее ситуацию описывают так:
Но вдруг приехал народный депутат Мельничук! Стал на защиту жуликов-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых! К его компании также приобщилась народный депутат Надежда Савченко, но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суду и она не стала спорить - уехала себе прочь.


Мельничук, обращаясь к гражданам, объявил, что решение суда для него ничего не значит, а когда люди стали возмущаться, открыл огонь из огнестрельного оружия.

Нардеп ВРУ открыл огонь у здания детского сада в Киеве


В Фейсбуке украинский блогер Евгений Шевченко описывает ситуацию таким образом:

Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле того слова немного натолкли ему рожу. Затем Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей.
Теперь он вместе со своим охранником закрылись в машине, которая окружена местными жителями и ветеранами из союза Деснянского района города Киева. Полиция пытается их успокоить и не допустить суда Линча, потому что разъярённая толпа уже начала бить окна в той машине и вытягивать за уши того шакала.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. himRa Сегодня, 06:26
    весело,весело встретим Новый ....день!
    по статье махновщина уже не удивляет ,интересно что скажет катя 2,думаю от нее/него коментов не будет
    вообще законы и государственность есть в ...этой стране?
    himRa
    1. Logall Сегодня, 06:30
      Он сам за себя отбрешится–
      Logall
    2. 210окв Сегодня, 06:31
      Что она может сказать?Да только то,что и в России такое бывает..Было подобное лет двадцать пять назад,когда ведомственные детские сады закрывали.А сейчас времена другие..А этому ушлепку наплевать не только на детей,а и на всех вокруг..Там у власти все такие..
      Цитата: himRa
      весело,весело встретим Новый ....день!
      по статье махновщина уже не удивляет ,интересно что скажет катя 2,думаю от нее/него коментов не будет
      210окв
      1. Подрезчик Сегодня, 06:51
        А я бы на месте здравомыслящих правооохранителей "нечаянно" допустил бы суд Линча, дабы вся эта разнузданная "геройская" шваль поняла:терпение народа не бесконечно! И люди бы почувствовали и поняли-они хозяева!
        Подрезчик
        1. 210окв Сегодня, 06:57
          Судя по всему-трусоваты они...Если не вмешаются более подготовленные бойцы из той же Нацгвардии или сторонники этого чучела не набегут-могут и голову оторвать..
          Цитата: Подрезчик
          А я бы на месте здравомыслящих правооохранителей "нечаянно" допустил бы суд Линча, дабы вся эта разнузданная "геройская" шваль поняла:терпение народа не бесконечно! И люди бы почувствовали и поняли-они хозяева!
          210окв
          1. himRa Сегодня, 07:00
            Цитата: 210окв
            Судя по всему-трусоваты они.

            Я даже догадываюсь почему ....не потому ли что со стороны митингующих такие же АТОшники?
            himRa
          2. Подрезчик Сегодня, 07:08
            Дмитрий hi , я не кровожадный, но... пусть отрывают бошки, не дело в городе шмалять, хоть герой АТО-хоть нет! am
            Подрезчик
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    разъярённая толпа уже начала бить окна в той машине и вытягивать за уши того шакала.

    Да хоть бы забили нацистского ушлепка. Надеюсь, что и др будет ждать та же участь. Может все таки часть народа действительно начинает выходить из укро-националистической комы?
    rotmistr60
    1. himRa Сегодня, 06:42
      Цитата: rotmistr60
      Может все таки часть народа действительно начинает выходить из укро-националистической комы?

      сумлеваюсь я чей то ...
      часть народа и не разделяла националистических взглядов....НО это не значит союза с Россией пишу на основе общения со своими знакомыми там и приезжими здесь
      himRa
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:45
        Про союз с Россией в ближайшие десятилетия разговор и не идет.
        часть народа и не разделяла националистических взглядов....

        Не разделяла, но и сидела тихонько. А сейчас частенько то морду АТОшнику набьют, то правосеков потреплют, теперь и за депутатов взялись.
        rotmistr60
  3. Стройбат запаса Сегодня, 06:37
    Страна победившей де(рь)мократии! Цэевропа!!!
    Стройбат запаса
  4. Siberia 9444 Сегодня, 06:46
    Да все нормально wink
    Siberia 9444
  5. Nix1986 Сегодня, 06:54
    Пойдет на повышение:))
    Nix1986
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:00
    И ни у кого даже бутылки бензина завалященькой не нашлось, или футболку на полосы, конец в бензобак, и ...вжик wassat Колеса, надеюсь, спустили? Чтоб не уехал? Эх, учи их... laughing
    Горный стрелок
    1. himRa Сегодня, 07:04
      Цитата: Горный стрелок
      И ни у кого даже бутылки бензина завалященькой не нашлось, или футболку на полосы, конец в бензобак, и ...вжик wassat Колеса, надеюсь, спустили? Чтоб не уехал? Эх, учи их... laughing

      точно детский сад!даже ,,выкурить,, из машины не умеют! drinks wassat tongue
      himRa
  7. Екатерина II Сегодня, 07:28
    есть видео и подробности
    https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/intsiden
    t-v-kieve-s-melnichukom-moment-strelbyi-popal-na-
    video.htm
    Как сообщал "Обозреватель", по данным полиции, охранник Мельничука стрелял в воздух, чтобы защитить парламентария от граждан, которые бросали в него яйца.
    в общем то товарищ этот уже во стольких скандалах побывал....и народ его дуже любить... negative
    Екатерина II
  8. LeonidL Сегодня, 07:34
    Пистолет - главный аргумент клоунов из Верховной Зрады.
    LeonidL
  9. himRa Сегодня, 07:35
    Цитата: Екатерина II
    в общем то товарищ этот уже во стольких скандалах побывал....и народ его дуже любить...

    ну воооот наконец то мы ...услышали ....,,начальника транспортного цеха,,
    Из вашего комментария можно сделать вывод что к власти приходят случайные люди ...
    himRa
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