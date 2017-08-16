Пентагон модернизирует командный центр на Ближнем Востоке

Я увидел возможность в короткий срок дать нашим летчикам инструмент, который улучшит не только нашу эффективность, но и нашу результативность,

Минобороны США приступило к модернизации компьютерных систем в командном центре воздушных операций, расположенном в Катаре, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».Агентство отметило, что центр «имеет дело с огромным количеством разведданных, поступающих со спутников, беспилотников, радаров и самолетов, совершающих полеты над горячими точками на Ближнем Востоке и наносящих удары по позициям террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) Джеффри Харригиан поддерживает модернизацию центра, которая позволит американским стратегам более качественно оценивать обстановку. При этом агентство отмечает, что продвижение технологий в центре будет означать «сокращение роли человека в работе, которая может выполняться эффективнее и точнее при помощи компьютерного обеспечения».В разработке новых программ участвует «Экспериментальное подразделение по инновациям в области обороны» (DIUx) при Минобороны США.сказал Харригиан.Одна из таких программ упростит планирование авиаударов, объединяя данные из других программ, которые в настоящее время не синхронизируются друг с другом.По словам Харригиана, его команда в Катаре «предприняла шаги для улучшения методов изучения разведданных, чтобы сменить точку зрения на поле боя».Пока главным успехом является представленное в этом году программное обеспечение, руководящее дозаправкой в воздухе. С ее помощью удалось значительно сократить время, затрачиваемое на этот процесс.