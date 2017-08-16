11:14 16 августа

Пентагон модернизирует командный центр на Ближнем Востоке

Минобороны США приступило к модернизации компьютерных систем в командном центре воздушных операций, расположенном в Катаре, передает РИА Новости сообщение «Рейтер».



Агентство отметило, что центр «имеет дело с огромным количеством разведданных, поступающих со спутников, беспилотников, радаров и самолетов, совершающих полеты над горячими точками на Ближнем Востоке и наносящих удары по позициям террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».


Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) Джеффри Харригиан поддерживает модернизацию центра, которая позволит американским стратегам более качественно оценивать обстановку. При этом агентство отмечает, что продвижение технологий в центре будет означать «сокращение роли человека в работе, которая может выполняться эффективнее и точнее при помощи компьютерного обеспечения».

В разработке новых программ участвует «Экспериментальное подразделение по инновациям в области обороны» (DIUx) при Минобороны США.

Я увидел возможность в короткий срок дать нашим летчикам инструмент, который улучшит не только нашу эффективность, но и нашу результативность,
сказал Харригиан.

Одна из таких программ упростит планирование авиаударов, объединяя данные из других программ, которые в настоящее время не синхронизируются друг с другом.

По словам Харригиана, его команда в Катаре «предприняла шаги для улучшения методов изучения разведданных, чтобы сменить точку зрения на поле боя».

Пока главным успехом является представленное в этом году программное обеспечение, руководящее дозаправкой в воздухе. С ее помощью удалось значительно сократить время, затрачиваемое на этот процесс.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 7

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  1. Logall Сегодня, 09:23
    Я увидел возможность в короткий срок дать нашим летчикам инструмент, который улучшит не только нашу эффективность, но и нашу результативность

    Теперь на БВ ни одно здание не уцелеет! Ни школы, ни больницы, ни чего...
    Logall
    1. dorz Сегодня, 09:29
      Пентагон модернизирует командный центр на Ближнем Востоке

      ... для новой заварухи.
      dorz
    2. Маз Сегодня, 09:51
      Это дам , где китайцы свою военную базу недавно обустроили и под землей и под водой и на воде. Ну, недалёко по нынешним меркам. И вроде до Америки как от Израиля до мыса Дежнёва. , а поди ж ты везде ихние интересы. Хоть ни марс лети
      Маз
  2. Дуплет Сегодня, 09:35
    Им только и остаётся модернизировать, БВ то уже не их. Сейчас еще и Иран ЯО обзаведется. Ситуация кардинально меняется.
    Дуплет
  3. капрал Сегодня, 09:39
    продвижение технологий в центре будет означать «сокращение роли человека в работе, которая может выполняться эффективнее и точнее при помощи компьютерного обеспечения»

    Надеюсь, что полностью людей-аналитиков на микросхемы не поменяют, ибо чревато.
    капрал
  4. Alexey-74 Сегодня, 09:46
    Для начала научитесь воевать как надо. Одни Центры и аналитики сплошные.....бомбить мирное население - вот ваши достижения и вся работа ваших центров.
    Alexey-74
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
      Если принять как аксиому , что бомбардировки мирного населения и есть их цель , которую они прикрывают невнятными оправданиями о "трагической ошибке" , то это многое объясняет . hi
      bouncyhunter
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