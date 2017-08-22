Мексиканские воины-орлы и воины-ягуары против испанских конкистадоров. Древние кодексы рассказывают (часть четвертая)

«И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед».

(Откровение Иоанна Богослова 10:9)

Теперь поговорим о древних кодексах ацтеков и майя подробнее. А начнем с «Кодекса Гролье» — рукописи индейцев майя, которая хранится в Мехико, в Национальном музее антропологии, но публично в этом музее не выставлялась ни разу. Сохранность кодекса плохая. А вот показан на публике он был впервые в 1971 году на выставке в клубе Гролье в Нью-Йорке (хотя найден он был еще раньше!), почему и получил такое название. По словам его владельца, манускрипт нашли в одной из пещер в джунглях Чиапаса. Таким образом, оказалось, что это четвертая дошедшая до нас рукописная книга майя.Поврежденная страница «Кодекса Гролье».В кодексе 11 бумажных (из коры фикуса) фрагментов, размером 18×12,5 см; причем изображения помещены лишь на их лицевой стороне. Возможно, что в оригинале рукописи было более чем 20 листов. Содержание рукописи — астрологическое, написана она на языке майя и показывает фазы Венеры, а по содержанию соотносится с известным «Дрезденским кодексом».«Кодекс Коломбино».В 1973 году было опубликовано факсимиле рукописи, но тут же появились сомнения в том, что она подлинная. Радиоуглеродный анализ показал, что она относится примерно к 1230 году, но скептически настроенные ученые начали утверждать, что это подделка, выполненная на листах бумаги, найденных при раскопках. Вторично экспертиза была проведена в 2007 году, причем те, кто ее проводили, заявили, что не могут ни доказать, ни опровергнуть подлинность «Кодекса Гролье». И только лишь экспертиза 2016 года, проведенная в университете Брауна в США, подтвердила то, что он настоящий. Здесь нужно добавить, что подделать старинный документ сегодня практически невозможно из-за… событий 1945 года и начала ядерных испытаний. Миллионы тонн радиоактивного грунта, выброшенные в атмосферу Земли, разнесли радиоактивные изотопы очень широко, в особенности радиоактивный углерод напитал окружающую нас растительность. Поэтому если он есть в дереве или бумаге, либо чернилах, то… это подделка. А вот если нет, то подлинник. Хотя трудность заключается в том, что работать приходится буквально-таки с атомами того или иного вещества, что делает такие вот анализы исключительно сложными и очень дорогими.«Мадридский кодекс» (реплика). (Музей Америки, Мадрид)Кроме того, в кодексе рассказывалось о божествах, которые в то время, то есть полвека назад, науке были еще неизвестны, зато о них узнали впоследствии. Тем не менее этот кодекс имеет множество отличий от трех других известных кодексов майя из музеев Дрездена, Мадрида и Парижа. Чем это объяснить? Причин может быть много, ведь и «Повесть временных лет» тоже не похожа на рукопись Иоанна Скилицы, хотя рисунки в них (некоторые) и очень схожи.Другим доказательством того, что кодекс подлинный, является то, что он был найден вместе с шестью другими древними предметами, такими как жертвенный нож и ритуальная маска. Анализы показали, что эти артефакты не являются подделками, а их возраст в точности совпадает с возрастом самого манускрипта. Впрочем, всегда есть те, кто говорит брито, хотя на самом деле стрижено… Такова уж природа некоторых людей!«Кодекс Коломбино» принадлежит к числу миштекских кодексов и содержит описания деяний вождя миштеков по имени Восемь Оленей (другое имя Тигриный Коготь), который жил в XI веке, и правителя по имени Четыре Ветра. В нем также записаны религиозные обряды, которые совершались в их честь. Предполагается, что он создан в XII веке, куплен Национальным музеем в 1891 году, а в 1892 году была изготовлена его копия. Среди славных подвигов вождя Восемь Оленей, совершенных до прихода испанцев, завоевание таких важных земельных владений миштеков, как Тилантонго и Тутутепека. Благодаря им, а также выгодным брачным союзам, которые он заключил, Восемь Оленей сумел объединить многочисленные владения миштеков в так называемый постклассический период. Известный мексиканский ученый археолог и историк Альфонсо Касо (1896-1970 гг.), изучавший народы Мексики до испанского завоевания, сумел доказать, что и этот кодекс, так же, как и кодекс Бекера I (находящейся в музее в Вене), являются фрагментами одного кодекса. Общая их компоновка была издана в 1996 году, а сама она была названа «Кодексом Альфонсо Касо» в его честь.«Кодекс Уамантла»«Кодекс Уамантла» был создан для того, чтобы рассказать историю народа отоми из Уамантлы. В нем изображалось как народ отоми из Чиапана (сегодня территория штата Мехико) в Уамантлу переселялся на землю теперешнего штата Тлакскала. Отоми считали, что в этом переселении им покровительствовали богиня Шочикецаль и Отонтекутли – сам бог огня. Назывались имена предводителей, которые возглавили переселение, причем пирамиды Теотиуакана были представлены как покрытые растительностью, т.е. в то время они были заброшены. Затем, уже в XVI веке культура отоми полностью растворилась в материальной культуре, языке и мифологии нахуа. Вторую пиктографическую группу добавил другой художник поверх первой. Она занимает меньше места и изображает участие индейцев отоми в покорении Мексики и их жизнь уже в эпоху испанского владычества.«Флорентийский кодекс».Очень интересен и так называемый «Флорентийский кодекс» или «Всеобщая история вещей Новой Испании» - рукопись, написанная францисканским монахом Бернардино де Саагуном (1499–1590 гг.). Работа носит поистине энциклопедический характер, а написана она была восемь лет спустя после завершения Кортесом завоевания Новой Испании. «Флорентийский кодекс» около 1588 года попал в руки семьи Медичи, а сегодня хранится в Библиотеке Медичи Лауренциана во Флоренции. Саагун решил написать свою книгу для того, чтобы… понять ложных индейских богов, чтобы уверенно их развенчать, и чтобы искоренить веру в них богов ради торжества христианства. При этом он отдавал должное аборигенам, не стесняясь писать, что мексиканцы «считаются варварами, обладающими малой ценностью, однако в вопросах культуры и утонченности они на голову выше других народов, притворяющихся весьма учтивыми». Его поддержали старейшины многих городов центральной Мексики, студенты народности нахуа, а также студенты из колледжа Санта-Крус в Тлателолко, где Саагун преподавал богословие. Старейшины собирали для него материалы, после чего они записывались пиктографическим письмом, которое таким образом сохранялось. Студенты же нахуа занимались тем, что расшифровывали уже имеющиеся изображения, а также дополняли текст, фонетически транскрибируя звуки языка науатль при помощи букв латинского алфавита. Затем Саагун просматривал готовые тексты, написанные на науатль, и давал уже собственный их перевод, сделанный на испанском языке. Столь сложная работа потребовала почти 30 лет кропотливого труда и была, наконец, закончена где-то в 1575—1577 гг. Затем ее увез в Испанию брат Родриго де Секера, главный резидент францисканцев в Мексике, все время поддерживавший Саагуна.«Кодекс Уэшоцинко» фигурировал даже в испанском суде!В сам кодекс входят 12 книг, разделенных на четыре тома в отдельных переплетах, но затем из них сделали три тома. Текст дается в виде двух вертикальных столбцов: справа текст на языке науатль, а слева — его перевод на испанский язык, сделанный Саагуном. В кодексе 2468 (!) великолепно выполненных иллюстраций, расположенных главным образом в левом столбце, где текстовая часть немного короче. В иллюстрациях, таким образом, были сохранены древние традиции передачи информации при помощи рисуночного письма нахуа, к которым были добавлены внешние признаки, характерные уже европейской живописи эпохи Возрождения.Страница «Кодекса Уэшоцинко».Очень интересен и «Кодекс Уэшоцинко» 1531 года и прежде всего тем, что написанный всего на восьми листах бумаге аматль, которая в Центральной Америке делалась еще до появления европейской бумаги, а представляет собой документ, фигурировавший в суде! Да, испанцы завоевали и разрушили индейские государства. Но уже спустя всего лишь 10 лет после этого имело место судебное разбирательство, в котором индейцы, бывшие союзники Кортеса, выступили против испанского колониального правительства Мексики. Уэшоцинко — это город, и вот его-то жителей в 1529-1530 годах в отсутствие Кортеса местная администрация заставила индейцев нахуа платить несоразмерные налоги товарами и услугами. Кортес, вернувшись в Мексику, вместе с индейцами нахуа (которые ему пожаловались) начал судебное дело против испанских чиновников. И в Мексике, и затем в Испании, где дело заслушивалось повторно, истцы его выиграли (!), после чего в 1538 году король Испании издал указ о том, что две трети всех названных в этом документе податей вернули жителям города Уэшоцинко.Страница «Свитка подношений» лишний раз показывает, насколько развитой была у ацтеков бюрократия и как хорошо был организован учет и контроль!«Свиток подношений» описывал размеры и виды дани, которую следовало выплачивать Мехико-Теночтитлану, главе тройного альянса Мексики, Тецкоко и Такубы во время, предшествующее испанскому завоевании. Скорее всего, это копия более древнего документа, который приказал составить Кортес, желавший узнать побольше об экономике индейской империи. На каждой странице свитка представлено сколько чего должна выплатить каждая из 16 подчиненных провинций. Документ представляет большую ценность, так как знакомит нас как с арифметикой индейцев, так и с их экономикой и культурой.А вот это самый интересный для читателей ВО документ: «История Тлашкалы», из которого-то как раз большинство рисунков в книгу «Падение Теночтитлана» и взято. В одних случаях они даются графической прорисовкой, в других – в виде раскрашенных миниатюр. В любом случае они очень ярко показывают нам множество интересных подробностей относительно одежды, вооружения и характера боевых действий между испанцами, их союзниками тлашкольтеками и ацтеками. Перед вами репродукция 1773 года, сделанная с оригинальной версии 1584 года.Манускрипт «Холст из Тлашкалы» был создан в городе Тлашкале ее жителями тлашкольтеками с целью напомнить испанцам о своей преданности и роли Тлашкалы в разгроме империи ацтеков. В нем очень много иллюстраций, показывающих участие тлашкаланцев в битвах с ацтеками вместе с испанцами. Испанское название документа «История Тлашкалы» и, что самое интересное, среди испанцев так никогда и не нашлось человека, который заявил бы, что все это «индейские выдумки и неправда». А, казалось бы, ведь чего проще – сказать, что все это негодные тлашкаланцы придумали, а на самом деле они особо-то и не помогали, а победу испанцам принесла крепость духа и набожность! Но нет, «История Тлашкалы» никогда сомнению не подвергалась.Вот так Кортес и его спутница индейская девушка Марина принимали депутации индейцев. «История Тлашкалы».«Будете воевать вместе с нами, и мы освободим вас от власти ацтеков!» - примерно так говорил Кортес через свою переводчицу Марину с тлашкаланцами, и они его послушали.Испанцы и их союзники в бою. Обратите внимание на испанские мечи в руках у тлашкаланцев.Еще одна рукопись майя называется «Дрезденским кодексом» и хранится в Саксонской государственной и университетской библиотеке. Ее купила в Вене в 1739 г. Дрезденская курфюрстская библиотека под названием «Мексиканская книга». В 1853 г. она была идентифицирована как рукопись народа майя. В ней 39 листов, которые исписаны с обеих сторон, а общая длина «гармошки» составляет 358 сантиметров. В качестве бумаги использован знаменитый аматль. В кодексе присутствуют иероглифы, индейские цифры и человеческие фигуры, а также в нем содержатся календари, описания различных ритуалов и расчеты фаз планеты Венера, затмений Солнца и Луны, «инструкция» по тому, как проводить новогодние церемонии, описание места, где пребывает Бог дождя, и даже изображение Всемирного потопа на целой странице. Выдающимся исследователем, который в XIX веке изучал кодексы майя, был Эрнст Ферстерманн (1822–1906 гг.), королевский библиотекарь и директор Саксонской государственной и университетской библиотеки. Он объяснил описанные в кодексе астрономические системы и доказал, что изображенные в ней божества, числа и названия дней недели напрямую связаны с 260-дневным календарем майя.Большой интерес представляет собой «Кодекс Товара» (Библиотека Джона Картера Брауна), названный так в честь мексиканского иезуита XVI века Хуана де Товара, в котором дано подробное описание обрядов и церемоний индейцев ацтеков. В нем 51 акварельный рисунок размером со всю страницу. Эти рисунки имеют прямую связь с доколумбовой индейской пиктографией и обладают редкими художественными достоинствами. В первой части кодекса описывается история путешествий ацтеков до прибытия испанцев. Вторая посвящена иллюстрированной истории ацтеков. В третьей - находится календарь ацтеков с месяцами, неделями, днями и религиозными праздниками уже христианского 365-дневного года.Одна из страниц «Дрезденского кодекса». Кстати, это единственная из рукописей майя, доступная посетителям для свободного просмотра. (Музей книг Саксонской государственной и университетской библиотеки в Дрездене)Интересно, что пять последних дней календаря назывались «немонтеми» и считались бесполезными и даже несчастливыми днями. Для них это было опасное время, причем настолько, что люди старались не выходить без нужды из дома и даже не готовили себе еду, чтобы не привлекать внимания злобных духов.«Гармошка» «Дрезденского кодекса».Таким образом комплексное изучение всех этих кодексов позволяет получить значительный объем информации, как относительно жизни индейцев Мезоамерики до прихода испанцев, так и после испанского завоевания. Дополняют текстовую информацию тексты на стелах и рисунки, в том числе знаменитые рисунки майя в храме Бонампак. Таким образом утверждение, что историю индейцев мы знаем «только от испанцев», не соответствует действительности!Продолжение следует…