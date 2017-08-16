США не намерены отказываться от учений на Корейском полуострове

Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР – испытанием баллистических ракет в июле, а также – ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея – совершенно законными совместными военными учениями,

Мы продолжим это делать, и это не то, что подлежит изменению... Потому что то, что мы делаем с Южной Кореей не эквивалентно тому, что делает КНДР. И весь мир это признает,