США не намерены отказываться от учений на Корейском полуострове
Вашингтон считает неприемлемой идею, предусматривающую отказ от проведения совместных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение КНДР ракетных и ядерных испытаний, передает Интерфакс-АВН заявление представителя Госдепа Хизер Нойерт.
Она напомнила, что совместные учения США и Южной Кореи проводятся уже на протяжении длительного периода времени - с 1953 года, «когда был подписан договор о совместной обороне двух стран».
Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР – испытанием баллистических ракет в июле, а также – ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея – совершенно законными совместными военными учениями,сказала Нойерт, отвечая на вопрос, собираются ли США менять свою позицию в этом вопросе.
Она напомнила, что совместные учения США и Южной Кореи проводятся уже на протяжении длительного периода времени - с 1953 года, «когда был подписан договор о совместной обороне двух стран».
Мы продолжим это делать, и это не то, что подлежит изменению... Потому что то, что мы делаем с Южной Кореей не эквивалентно тому, что делает КНДР. И весь мир это признает,добавила представитель Госдепа.
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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