14:24 16 августа

США не намерены отказываться от учений на Корейском полуострове

Вашингтон считает неприемлемой идею, предусматривающую отказ от проведения совместных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение КНДР ракетных и ядерных испытаний, передает Интерфакс-АВН заявление представителя Госдепа Хизер Нойерт.

США не намерены отказываться от учений на Корейском полуострове


Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР – испытанием баллистических ракет в июле, а также – ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея – совершенно законными совместными военными учениями,
сказала Нойерт, отвечая на вопрос, собираются ли США менять свою позицию в этом вопросе.


Она напомнила, что совместные учения США и Южной Кореи проводятся уже на протяжении длительного периода времени - с 1953 года, «когда был подписан договор о совместной обороне двух стран».

Мы продолжим это делать, и это не то, что подлежит изменению... Потому что то, что мы делаем с Южной Кореей не эквивалентно тому, что делает КНДР. И весь мир это признает,
добавила представитель Госдепа.

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Навигатор 1 Сегодня, 14:03
    Ну провокации это святое для матрасиков. Им то всеравно чуть , что не их же бомбить будут , а южну Корею.
    Навигатор 1
    1. Татьяна Сегодня, 14:12
      Ну, Вашингтон, как всегда, в своём репертуаре - "Вы нам, американцам, отдайте всё национальное своё, а мы в обмен на это дадим вам нашу англосаксонскую либеральную "фигу"!"
      Татьяна
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:16
        Цитата: Татьяна
        Ну, Вашингтон, как всегда, в своём репертуаре - "Вы нам, американцам, отдайте всё национальное своё, а мы в обмен на это дадим вам нашу англосаксонскую либеральную "фигу"!"


        Не, Татьяна, не фигу. Демократию...
        Офицер запаса
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:20
          Лёша , здрав будь ! hi
          Цитата: Офицер запаса
          не фигу. Демократию...

          А это не одно и то же ? what
          bouncyhunter
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:19
        Татьяна , моё почтение ! hi love Собственно , а кто-то ждал другого решения от США ? Удивляет другое :
        Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР – испытанием баллистических ракет в июле, а также – ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея – совершенно законными совместными военными учениями

        Совместные учения опаснее испытаний - ведь так можно понять её слова ? wink
        bouncyhunter
  2. Маз Сегодня, 14:03
    Они ж щас сами себе чо нить поопят, самолёт упадёт, или исчезнет пара солдат в джунглях, с потом обвинят президента России. И китай с Ираном. Беспроигрышный вариант. Сразу инцидент в тонкинском заливе вспоминается и радиостанция польская
    Маз
    1. kot28.ru Сегодня, 14:07
      Это да!Нас уже обвиняют в поставке ракетных двигателей матрасные шавки!!! hi
      kot28.ru
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:11
        Все-таки насколько точное и гениальное определение им дал Лавров.
        Офицер запаса
  3. Altona Сегодня, 14:06
    Вашингтон вообще считает, что есть два мнения: "вашингтонское правильное" и "неприемлемое". laughing
    Altona
Картина дня