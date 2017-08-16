17:15 16 августа

Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам

Замминистра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад на прошедшей в Дамаске пресс-конференции заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам из США и Великобритании.

Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN (представлены на слайдах )… Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Cherming Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)
— сказал Микдад, передает РИА Новости

Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам



По словам замминистра, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.

Микдад отметил, что, в соответствии со статьей 5 Конвенции о запрещении химического оружия, применение отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, в качестве средств ведения войны их использовать запрещено.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств
- добавил Микдад.


Использованы фотографии: https://rueconomics.ru/
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex20042004 Сегодня, 14:37
    США - дьявол, скрывающийся под маской демократии.
    Alex20042004
    1. НасРать Сегодня, 14:54
      А где вы там маску увидели? Оскал есть, маски нет!
      НасРать
      1. cniza Сегодня, 14:58
        И рычит во весь голос.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
          Все эти обвинения со стороны Сирии не стоят и ломаного яйца или выеденного гроша : матрасы и нагличане всё свалят на то , что это Иран или Россия переправили бармалеям произведённое у них химоружие . И не спрашивайте как оно попало к ним в руки - это секретная информация и мы не можем представить её на всеобщее обозрение . Правдоподобно , а ? wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 15:12
            Очень даже правдоподобно , но есть одно но - любое химическое соединение , это как отпечатки пальцев , очень легко определить "хозяина".
            cniza
            1. Подрезчик Сегодня, 15:19
              Цитата: cniza
              Очень даже правдоподобно , но есть одно но - любое химическое соединение , это как отпечатки пальцев , очень легко определить "хозяина".

              Во-во! Не так много заводов, способных производить ОВ, и по компонентам, технологиям и т.д. очень даже "хозяин" найдется!
              Подрезчик
              1. cniza Сегодня, 15:22
                Абсолютно верно , поэтому если удастся отловить образцы ... хотя они все равно вывернутся.
                cniza
                1. Подрезчик Сегодня, 15:26
                  Да, Виктор, вывернуться и прямо по Пашиному комменту--обвинят Иран или Россию!
                  Подрезчик
                  1. cniza Сегодня, 15:28
                    Потому что нет правил предъявления доказательств и процесса расследования , а дальше что хошь...
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:40
                      В общем , я матрасно-наглийскую тему прорисовал , все её увидели на ВО , теперь вот в чём вопрос : начнут искать новую или по-старинке - возложив с прибором на то что все шаги уже известны ? wink
                      bouncyhunter
    2. venik Сегодня, 15:38
      Цитата: Alex20042004
      США - дьявол, скрывающийся под маской демократии.

      ========
      Я конечно извиняюсь..... А ТАМ "Вообще то Демократия ИМЕЕТСЯ??? Вообще-то ДЕМОКРАТИЯ - сие есть ВЛАСТЬ НАРОДА!!! А ВЫСШЕЙ формой оной - есть РЕФЕРЕНДУМ!!! Простите, конечно за историческую "безграмотность", но КТО-НИБУДЬ Помнит, когда ("в последний раз") проходил РЕФЕРЕНДУМ на территории США???? Может я и не прав но кажется ТАКОГО "торжества демократии" США не видовали (с момента основания)....... Зато очень даже просто признали Крымский Референдум - "незаконным"....... Поздравляю ВСЕХ с "торжеством дерьмократии"!!! У-р-ряяяяяя!!!!!
      venik
    3. Incvizitor Сегодня, 16:07
      ФША-бешеная собака, которая подыхает уже, но всё равно продолжает на людей кидаться.
      Incvizitor
  2. Deniska Сегодня, 14:38
    А фото или видео доказывающее правдоподобность есть? Или как "украинцы"...
    Deniska
    1. Например Сегодня, 14:43
      Попробуй сначала прочесть статью перед тем как отзыв писать, Дениска wassat ?
      Например
      1. Deniska Сегодня, 14:55
        Статью прочитал tongue , более внимательно чем вы, на мой взгляд. Не увидел ни одного доказательства.

        "Замминистра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад на прошедшей в Дамаске пресс-конференции заявил".... Украинское МО каждый день заявляет.... Чего им не верите?
        Если вы приведете хоть одно доказательство, то я публично извинюсь, а так вы балабол.
        Deniska
    2. частное лицо Сегодня, 14:44
      А смысл какой ? Бриты и США в свойственной манере скажут лож и переведут стрелки. Наивный вы однако, а насчёт хохлов так учителя у них те же США и бриты.
      частное лицо
      1. Deniska Сегодня, 14:57
        В том и суть там украинец МО заявлет тут зам министра. А где хоть какое то доказательство? - фото бочки с химикатами с маркировкой приведенных в статье фирм?

        Я тоже могу сказать что химикаты применяемые в Сирии нусрой произведены на территории Ватикана, это же не значит что мои слова истина.
        Deniska
        1. Подрезчик Сегодня, 15:06
          Больше, чем уверен, если покажут бочки с ОВ и скажут, что они произведены в России-Вы поверите! negative
          Подрезчик
          1. Deniska Сегодня, 15:55
            Больше, чем уверен, если покажут бочки с ОВ и скажут, что они произведены в России-Вы поверите!


            Продолжайте дальше верить словам!!! Вот вам пример: https://ria.ru/world/20170816/1500466719.html
            Вы согласны что РФ поставила ракетные двигатели?

            А так на каждом боеприпасе есть маркировка.

            А на словах можно что угодно сказать. Если есть данные приложите фотографию, что этот боеприпас принадлежит "Federal Laboratories" или к примеру "Cherming Defence UK".....
            Deniska
        2. SanichSan Сегодня, 15:27
          насколько я могу видеть, на фото вообще самодельные боеприпасы. одно из двух, или фото не соответствует тексту (в тексте говориться о гранатах и гранатометных выстрелах), или текст полный бред.
          если же имеются гранаты и гранатометные выстрелы промышленного производства и они действительно выпущенны указанными в сообщении компаниями то есть все основания для разбирательств, но скорее всего боеприпасы попали в Сирию через посредников и, как любят говорить евреи - "вы ничего не докажите!" hi
          SanichSan
  3. Алексей7777777 Сегодня, 14:38

    Как-то так...
    Алексей7777777
  4. Офицер запаса Сегодня, 14:38
    “Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания... оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств"

    Кто бы сомневался. Самое печальное, что полностью уничтожить этих главных мировых террористов можно только вместе с планетой.
    Офицер запаса
  5. AID.S Сегодня, 14:40
    Вот это правильно, сирийцы должны почаще обвинения предьявлять "толерантным".
    AID.S
  6. лесовозник Сегодня, 14:43
    Ну это не новость, вот только западные сми как обычно проигнорируют это заявление.
    лесовозник
  7. pvv113 Сегодня, 14:43
    они были доставлены террористам из США и Великобритании.

    Где закатывание глаз и вопли правозащитников из ООН? Надеюсь дочка уговорит Трампа шарахнуть "Томагавками" по Великобритании и американской "Federal Laboratories" hi
    pvv113
  8. irazum Сегодня, 14:45
    Поверили бармалеям? Да они врут постоянно! Это часть их образа жизни. Они всегда врали, клянчили и плакали в манишку. Ещё при СССР.
    irazum
  9. japs Сегодня, 14:45
    Все и всем давно ясно. Как США упиралось против расследования хим. атаки в Сирии? Забыли?
    Рыло в пуху по самые помидоры.
    Удивительно только одно, почему не найдены образцы более сильных веществ, типа зарина и зомана.
    Или плохо искали, или приберегают информацию?
    japs
  10. К-50 Сегодня, 14:49
    Матрасники настолько исключительные, что плевать хотели на все международные договоры о запрещении того или иного оружия, средств и методов ведения войны.Даже если что-то было ими раньше подписано с лёгкостью отметается, если это не отвечает "интересам" исключительных. yes
    К-50
  11. лысова Сегодня, 15:06
    В Сирии похоже все каким то боком завязаны с " террористами ". А где она грань? Если кто то договаривается с одним из представителем племён, на счёт мира - то он уже имеет связь с террористами. А вот на счёт хим. оружия, так нужно, как можно больше давать подобной информации. С волками иметь дело ... .
    лысова
  12. MadCat Сегодня, 15:11
    вот этот хлам сваренный кустарным способом в том числе они представили как доказательство? Придумать что то более правдоподобное IQ не позволило? laughing
    Я конечно понимаю что Иран подогнал все что осталось из американского после Шаха, но так топорно... лучшее работайте "товарищи".
    MadCat
  13. Александр Владимиров Сегодня, 15:11
    Сколько веревочке не виться а конец всё равно будет - давно вьется - скоро конец.
    Александр Владимиров
  14. aikon1974 Сегодня, 15:59
    Полюбому Россия виновата.
    aikon1974
  15. Berkut24 Сегодня, 15:59
    Это не террористы, это борцы за демократию. А в борьбе за демократию все средства хороши. Спросите индейцев, и они вам подтвердят что демократия - это хорошо и правильно. Жаль что бизонов уже не спросить...
    Berkut24
  16. Вольдемар Вольдемарович Шеломов Сегодня, 16:35
    снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN

    Господа пропагандисты, а с каких это пор полицейские спец. средства вдруг превратились в химическое оружие? Я прекрасно понимаю что вам надо представить США как дьявола во плоти, но это наглое враньё уже ни в какие ворота не лезет.
    Вольдемар Вольдемарович Шеломов
  17. Altona Сегодня, 16:41
    Цитата: Вольдемар Вольдемарович Шеломов
    Господа пропагандисты, а с каких это пор полицейские спец. средства вдруг превратились в химическое оружие? Я прекрасно понимаю что вам надо представить США как дьявола во плоти, но это наглое враньё уже ни в какие ворота не лезет.

    -------------------------
    Хмм, а с каких пор безобидный мельдоний вдруг стал жутким допингом? У вас у самих логика есть? А США и так дьявол во плоти их и представлять не надо. Чуть что, уже летят бомбить.
    P.S. А спецсредство потому так и назвается, чтобы не называть его напрямую оружием.Хорошо, давайте на вас применим наручники, тоже ведь безвредное спецсредство как вы считаете.
    Altona
    1. Вольдемар Вольдемарович Шеломов Сегодня, 17:03
      Не надо передёргивать. А то по вашей логике получается что вот это вот тоже хим. оружие.
      Вольдемар Вольдемарович Шеломов
Картина дня