17:15 16 августа

США отправили на орбиту «спутник-шпион»

Во вторник портал defensenews.com сообщил о доставке на МКС прототипа разведывательного микроспутника Kestrel Eye. Аппарат был доставлен американской ракетой SpaceX Dragon.



«Спутники, разработанные в рамках программы Kestrel Eye – сравнительно небольшие космические объекты, способные передавать на Землю изображения ее поверхности. Их главными достоинствами являются малый вес (50 кг), компактные размеры и дешевизна (порядка $2 млн. за серийный образец), а также возможность в режиме реального времени передавать высококачественное изображение на мобильные устройства военнослужащих», – говорится в публикации, которую приводит ресурс Warspot.


Промо-ролик программы Kestrel Eye, выпущенный в 2010 году

Официально программа Kestrel Eye стартовала в 2008 году. Первый спутник (модификация Block 1) должен был отправиться на орбиту в 2011-ом. Однако этого не случилось. В 2012 году начались работы по созданию прототипа модификации Block 2, который и был два дня назад доставлен на Международную космическую станцию.

По словам руководителя программы Kestrel Eye Чипа Харди, к работе с новыми спутниками уже готовы две наземные станции. «С помощью нового оборудования военные смогут вести спутниковую разведку непосредственно на поле боя, не обращаясь за разведданными в штаб», – пояснил он.

Если тестирование спутника пройдет успешно, армия США будет держать на орбите порядка 30 подобных аппаратов. Срок службы каждого спутника составляет около года, после чего они будут заменяться очередными модификациями.

Использованы фотографии: spacenews.com
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Комментарии 19

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  1. Навигатор 1 Сегодня, 14:57
    Ну как же без этого. Это же святое дело для матрасников.
    Навигатор 1
  2. Tusv Сегодня, 15:04
    Их главными достоинствами являются малый вес (50 кг), компактные размеры и дешевизна (порядка $2 млн. за серийный образец), а также возможность в режиме реального времени передавать высококачественное изображение на мобильные устройства военнослужащих»

    Ну да. Дешево. Всего 60 млн в год. Вывод на орбиту дороже. Зато каждый год новьё
    Tusv
    1. voyaka uh Сегодня, 15:16
      При выводе на орбиту платят за вес. Легче - дешевле.
      Недавно заработал - передал сигналы на Землю - самый легкий спутник
      в истории: четыре ГРАММА.
      Запуск его - копеечный.
      voyaka uh
      1. vkl.47 Сегодня, 15:29
        Пустою картонную коробку выведи на орбиту. Это же коппечное дело.
        Таксисту вме равно кого везти маленького мальчика или большого дядьку. Цена в пункт назначения одна
        vkl.47
        1. BlackMokona Сегодня, 15:45
          Правильно сравнивать с грузовиком, и маленьких коробок можно утащить тысячи , а не один большой контейнер.
          BlackMokona
      2. Tusv Сегодня, 15:37
        Цитата: voyaka uh
        При выводе на ордиту платят за вес. Легче - дешевле
        .
        Ну разумеется. Но тут как в такси. Один поедешь или вчетвером, для твоего кормана разница существенная
        Tusv
    2. BlackMokona Сегодня, 15:37
      Фалькон-9 выводит 22.8 тонн за 62 миллионов, т.е 456 таких аппаратов если по максимуму грузить.
      BlackMokona
  3. BlackMokona Сегодня, 15:35
    Аппарат был доставлен американской ракетой-носителем SpaceX Dragon.

    Ракето-носитель Фалькон-9, а Дракон это космический корабль.
    РН и КК не путайте
    BlackMokona
  4. babali Сегодня, 15:37
    Аппарат был доставлен американской ракетой-носителем SpaceX Dragon.
    Всё таки не на батуте
    babali
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:39
    Офигенная новость! wassat А то они и мы не запускаем такие.Всё таки не на батуте На наших движках.Свои сотворить лень?Или дешевле покупать?Политика может за скорое время зайти в тупик.А тогда тю-тю.Я знаю,кто выживет.Вы в этот список не входите.
    ВЕРЕСК
    1. BlackMokona Сегодня, 15:44
      Дракон вывела ракета Фалькон-9, которая поднимается на американских движках Мэрлин, разработка и производство SpaceX
      BlackMokona
    2. babali Сегодня, 15:44
      SpaceX Dragon
      На наших движках.
      На каких?
      babali
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:53
        РД не в тему?Сделали свои движки-хорошо.Про тягу-?Фалькон слишком мал для РД.
        ВЕРЕСК
        1. BlackMokona Сегодня, 15:57
          Фалькон-9 выводит 22.8 тонны на НОО
          Атлас-5, который на РД , 18.8 тонны на НОО, при обвязке пятью ТТУ.
          BlackMokona
  6. Христочекист Сегодня, 15:52
    Вот этот красавец выводил. А потом сел.
    Христочекист
    1. капрал Сегодня, 17:05
      Цитата: Христочекист
      Вот этот красавец выводил.

      Отличное видео. Заберу в мемориз.

      wassat Интересно, найдется кто-нибудь из ура-патриотов, кто помянет всуе Голливуд?
      капрал
  7. Прогрессор Сегодня, 16:15
    А у нас как дела? Хотелось бы хоть какое-то сравнение...
    Прогрессор
    1. BlackMokona Сегодня, 16:39
      В этом году, на тек момент
      США(18 пусков, из которых 11 SpaceX)
      Россия 9 пусков
      BlackMokona
      1. капрал Сегодня, 16:53
        Цитата: Прогрессор
        Хотелось бы хоть какое-то сравнение...

        Я так понимаю, Вы хотели спросить, когда и наши солдаты
        смогут вести спутниковую разведку непосредственно на поле боя, не обращаясь за разведданными в штаб
        ?
        Мне вот тоже интересно.
        капрал
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