США отправили на орбиту «спутник-шпион»
Во вторник портал defensenews.com сообщил о доставке на МКС прототипа разведывательного микроспутника Kestrel Eye. Аппарат был доставлен американской ракетой SpaceX Dragon.
«Спутники, разработанные в рамках программы Kestrel Eye – сравнительно небольшие космические объекты, способные передавать на Землю изображения ее поверхности. Их главными достоинствами являются малый вес (50 кг), компактные размеры и дешевизна (порядка $2 млн. за серийный образец), а также возможность в режиме реального времени передавать высококачественное изображение на мобильные устройства военнослужащих», – говорится в публикации, которую приводит ресурс Warspot.
Промо-ролик программы Kestrel Eye, выпущенный в 2010 году
Официально программа Kestrel Eye стартовала в 2008 году. Первый спутник (модификация Block 1) должен был отправиться на орбиту в 2011-ом. Однако этого не случилось. В 2012 году начались работы по созданию прототипа модификации Block 2, который и был два дня назад доставлен на Международную космическую станцию.
По словам руководителя программы Kestrel Eye Чипа Харди, к работе с новыми спутниками уже готовы две наземные станции. «С помощью нового оборудования военные смогут вести спутниковую разведку непосредственно на поле боя, не обращаясь за разведданными в штаб», – пояснил он.
Если тестирование спутника пройдет успешно, армия США будет держать на орбите порядка 30 подобных аппаратов. Срок службы каждого спутника составляет около года, после чего они будут заменяться очередными модификациями.
«Спутники, разработанные в рамках программы Kestrel Eye – сравнительно небольшие космические объекты, способные передавать на Землю изображения ее поверхности. Их главными достоинствами являются малый вес (50 кг), компактные размеры и дешевизна (порядка $2 млн. за серийный образец), а также возможность в режиме реального времени передавать высококачественное изображение на мобильные устройства военнослужащих», – говорится в публикации, которую приводит ресурс Warspot.
Промо-ролик программы Kestrel Eye, выпущенный в 2010 году
Официально программа Kestrel Eye стартовала в 2008 году. Первый спутник (модификация Block 1) должен был отправиться на орбиту в 2011-ом. Однако этого не случилось. В 2012 году начались работы по созданию прототипа модификации Block 2, который и был два дня назад доставлен на Международную космическую станцию.
По словам руководителя программы Kestrel Eye Чипа Харди, к работе с новыми спутниками уже готовы две наземные станции. «С помощью нового оборудования военные смогут вести спутниковую разведку непосредственно на поле боя, не обращаясь за разведданными в штаб», – пояснил он.
Если тестирование спутника пройдет успешно, армия США будет держать на орбите порядка 30 подобных аппаратов. Срок службы каждого спутника составляет около года, после чего они будут заменяться очередными модификациями.
Использованы фотографии: spacenews.com
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