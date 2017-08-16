В России разработан БЛА с гибридной силовой установкой

На беспилотнике впервые используется гибридная бензо-электрическая силовая установка, что позволяет достигать высоких показателей по продолжительности полета,

Беспилотная система предназначена для решения широкого круга задач, включая мониторинг протяженных и площадных объектов, доставку грузов и т.д., для чего на борту аппарат может быть установлена различная аппаратура полезной нагрузки общей массой до 5 кг, включая ТВ- и ИК-камеры и т.п.

Предлагаемый подход с использованием гибридной силовой установки не дает столь существенного выигрыша по продолжительности полета, как в случае с топливными элементами, однако обеспечивает большую операционную гибкость, обусловливаемую возможностью быстрой заправки, а также доступностью топлива в целом,