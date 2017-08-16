В России разработан БЛА с гибридной силовой установкой
Компания «Легион Аэро» разработала новую модель беспилотника вертолетного типа мультироторной схемы – Hybrix-20, передает Интерфакс-АВН сообщение источника в авиастроительной отрасли.
По его словам, в основе системы – иностранная разработка, которая была локализована российскими специалистами.
Собеседник сообщил, что БЛА «представляет собой квадрокоптер с четырьмя винтами, приводимыми в движение электрическими двигателями, электроэнергию для них вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине».
Максимальная взлетная масса аппарата 20 кг. Он может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов (до 2 часов с максимальной нагрузкой) на скоростях до 70 км/час.
По информации компании «Легион Аэро», беспилотник может быть развернут и легко управляться одним человеком. В транспортном положении он размещается в специализированном контейнере, перевозимым большинством автотранспортных средств.
Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, комментируя новую разработку, отметил, что «продолжительность полета беспилотных летательных аппаратов подобного типа, как правило, составляет всего несколько десятков минут, что делает задачу ее увеличения весьма актуальной». Для ее решения «возможно использование различных подходов, включая применение более энергоемких аккумуляторных батарей, использование топливных элементов на базе водорода», добавил он.
Первый гибридный (бензо-электрический) мультикоптер HYBRiX.20
На беспилотнике впервые используется гибридная бензо-электрическая силовая установка, что позволяет достигать высоких показателей по продолжительности полета,сказал источник.
По его словам, в основе системы – иностранная разработка, которая была локализована российскими специалистами.
Собеседник сообщил, что БЛА «представляет собой квадрокоптер с четырьмя винтами, приводимыми в движение электрическими двигателями, электроэнергию для них вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине».
Максимальная взлетная масса аппарата 20 кг. Он может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов (до 2 часов с максимальной нагрузкой) на скоростях до 70 км/час.
Беспилотная система предназначена для решения широкого круга задач, включая мониторинг протяженных и площадных объектов, доставку грузов и т.д., для чего на борту аппарат может быть установлена различная аппаратура полезной нагрузки общей массой до 5 кг, включая ТВ- и ИК-камеры и т.п.рассказал источник.
По информации компании «Легион Аэро», беспилотник может быть развернут и легко управляться одним человеком. В транспортном положении он размещается в специализированном контейнере, перевозимым большинством автотранспортных средств.
Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, комментируя новую разработку, отметил, что «продолжительность полета беспилотных летательных аппаратов подобного типа, как правило, составляет всего несколько десятков минут, что делает задачу ее увеличения весьма актуальной». Для ее решения «возможно использование различных подходов, включая применение более энергоемких аккумуляторных батарей, использование топливных элементов на базе водорода», добавил он.
Предлагаемый подход с использованием гибридной силовой установки не дает столь существенного выигрыша по продолжительности полета, как в случае с топливными элементами, однако обеспечивает большую операционную гибкость, обусловливаемую возможностью быстрой заправки, а также доступностью топлива в целом,сказал эксперт.
Использованы фотографии: http://legion.aero
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