17:15 16 августа

В России разработан БЛА с гибридной силовой установкой

Компания «Легион Аэро» разработала новую модель беспилотника вертолетного типа мультироторной схемы – Hybrix-20, передает Интерфакс-АВН сообщение источника в авиастроительной отрасли.

В России разработан БЛА с гибридной силовой установкой
Первый гибридный (бензо-электрический) мультикоптер HYBRiX.20

На беспилотнике впервые используется гибридная бензо-электрическая силовая установка, что позволяет достигать высоких показателей по продолжительности полета,
сказал источник.


По его словам, в основе системы – иностранная разработка, которая была локализована российскими специалистами.

Собеседник сообщил, что БЛА «представляет собой квадрокоптер с четырьмя винтами, приводимыми в движение электрическими двигателями, электроэнергию для них вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине».

Максимальная взлетная масса аппарата 20 кг. Он может выполнять полеты продолжительностью до 4 часов (до 2 часов с максимальной нагрузкой) на скоростях до 70 км/час.

Беспилотная система предназначена для решения широкого круга задач, включая мониторинг протяженных и площадных объектов, доставку грузов и т.д., для чего на борту аппарат может быть установлена различная аппаратура полезной нагрузки общей массой до 5 кг, включая ТВ- и ИК-камеры и т.п.
рассказал источник.

По информации компании «Легион Аэро», беспилотник может быть развернут и легко управляться одним человеком. В транспортном положении он размещается в специализированном контейнере, перевозимым большинством автотранспортных средств.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, комментируя новую разработку, отметил, что «продолжительность полета беспилотных летательных аппаратов подобного типа, как правило, составляет всего несколько десятков минут, что делает задачу ее увеличения весьма актуальной». Для ее решения «возможно использование различных подходов, включая применение более энергоемких аккумуляторных батарей, использование топливных элементов на базе водорода», добавил он.

Предлагаемый подход с использованием гибридной силовой установки не дает столь существенного выигрыша по продолжительности полета, как в случае с топливными элементами, однако обеспечивает большую операционную гибкость, обусловливаемую возможностью быстрой заправки, а также доступностью топлива в целом,
сказал эксперт.

Использованы фотографии: http://legion.aero
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Комментарии 17

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  1. Холуай Сегодня, 15:18
    Чем угодно наши занимаются,но только не БПЛА дальнего радиуса действия! Вот здесь мозгов и нету!
    Холуай
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:33
      Чем угодно наши занимаются,но только не БПЛА дальнего радиуса действия! Вот здесь мозгов и нету!


      все мозги уже давно на форуме ВО советуют как экономику строить hi не до БПЛА, сами понимаете

      с-т Petrov
    2. Христочекист Сегодня, 15:34
      Не хотелось бы вас огорчать, но и тут их тоже нет:

      "По его словам, в основе системы – иностранная разработка, которая была локализована российскими специалистами."

      Мозг тут задействован только для того, чтоб собрать изделие из китайских комплектующих и преподнести под видом чего-то нового.
      Христочекист
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:34
      Цитата: Холуай
      Чем угодно наши занимаются,но только не БПЛА дальнего радиуса действия! Вот здесь мозгов и нету!

      Сами то поняли ,что тут нацарапали?
      БПЛА Альтаир

      БПЛА Орион,и ударный тяжелый БПЛА ,с учетом наработок по БПЛА Скат,который в 18 году пройдет испытания.
      И это только известные разработки.
      НЕКСУС
      1. Холуай Сегодня, 15:36
        Что то он визуально на Израильский похож...А Время упущено!

        да, и какой у него радиус?
        Холуай
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:36
          Что то он визуально на Израильский похож...А Время упущено!


          laughing улыбают такие посты

          подкиньте пару новых идей, что вы в самом деле все знаете, а с Родиной своими знаниями не делитесь!

          Возьмите кредит! сделайте дело! утрите всем нос! Там дел два пальца об асфальт!
          с-т Petrov
        2. Berg Berg Сегодня, 16:50
          Скорее у него вырисовываются черты самолёта ! БПЛА должен быть похож на БПЛА ,а это какойто летательный аппарат типа самолёта !
          Berg Berg
      2. Христочекист Сегодня, 15:41
        А что в нём российского?
        Христочекист
    4. vkl.47 Сегодня, 15:38
      А вот и нытье типа а где ударный безпилотник. Достали эти стороннички анального
      vkl.47
    5. gufo Сегодня, 15:41
      Для "серьезных" БПЛА комплектующие на АЛИэкспрэсc не продают! smile
      gufo
    6. dauria Сегодня, 15:45
      Чем угодно наши занимаются,но только не БПЛА дальнего радиуса действия!


      Чем Вам "Калибр" не угодил ? Отличный дальний ударный БПЛА. laughing Не путайте потуги частных конторок "припасть" к бюджету и разработку серьёзного ЛА. Если и лепят, то тихо, в серьёзных конторах и за большие деньги при больших трудозатратах.
      Одно ясно, как только потребная мощность больше пары лошадиных сил - аккумуляторы и остальная экзотика сдувается, вчистую проигрывая старому доброму движку "унутреннего исгорания" request , пусть даже с генератором и заменой механической трансмиссии на электропривод. Так что пока нефть не подешевеет. Лукойл, живи спокойно. laughing
      dauria
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:36
    Вот когда наши состряпают беспилотник тонн в 40-тогда и можно пообсуждать.Сейчас-это беспилотник для сьёмки праздников.
    ВЕРЕСК
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:45
      Цитата: ВЕРЕСК
      Вот когда наши состряпают беспилотник тонн в 40

      На кой такой тяжелый то БПЛА? Есть плановая задача на создание ударных беспилотников трех основных классов-до тонны,до 5 тонн и до 20 тонн. Разработкой последнего занимается КБ Сокол,КБ Миг и Сухой...используют наработки по БПЛА Скат. Скорее всего ,этот беспилотник будет похож на матрассовский Х-47...
      НЕКСУС
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:51
        В том-то и беда.А такой тяжёлый-так для большей загрузки СП.И дальности полёта.У их есть.Мы,пока отстаём.Сильно.Нужны боевые беспилотники. hi
        ВЕРЕСК
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:59
          Цитата: ВЕРЕСК
          У их есть

          Х-47 программу закрыли,смастерив всего два прототипа.Есть MQ-9 Reaper...у нас ,что-то подобное разрабатывают,но инфы мало. Мы отстаем,но очень быстро догоняем.Сектор боевых БПЛА у нас быстро пополняется. Гляньте статистику количества БПЛА на 2010 год и сейчас...
          НЕКСУС
        2. babali Сегодня, 16:03
          А такой тяжёлый-так для большей загрузки СП
          РД подцепите, и будет вам щастье.
          babali
  3. Гардамир Сегодня, 16:43
    Зря тут критику затеяли, как раз БПЛА у нас давно делают например вот https://kalashnikov.com/brand/zala-aero/products/
    Есть ещё примеры фирма Геоскан.
    Здесь в статье написано впервые. Так понимаю именно бензоэлектрический впервые.
    Гардамир
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