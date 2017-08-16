МИД Украины "требует" от России данных о задержании Лимешко в Крыму
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сегодня высказалась по поводу задержания сотрудниками спецслужб в Республике Крым украинского диверсанта Геннадия Лимешко. Напомним, что, по заявлениям оперативников, Лимешко пытался повредить линии электропередач, а также вызвать камнепад на автомобильную дорогу.
Г-жа Беца с майданным огоньком объявила о том, что МИД Украины «требует» от России предоставить все данные о задержании Геннадия Лимешко.
Официального представителя МИД Украины цитирует украинское представительство «Радио Свобода»:
Беца:
При этом в Киеве упорно игнорируют политически мотивированные приговоры украинских судов в отношении собственных граждан, а также незаконные задержания украинцев, не принявших майдан. Сотни политзаключённых содержатся в застенках СБУ годами, что признала специальная комиссия по правам человека ООН, которую отказались допускать до незаконно задерживаемых в спецтюрьмах.
Г-жа Беца с майданным огоньком объявила о том, что МИД Украины «требует» от России предоставить все данные о задержании Геннадия Лимешко.
Официального представителя МИД Украины цитирует украинское представительство «Радио Свобода»:
Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию.
Беца:
У нас на данный момент нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом. Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум пять политически мотивированных приговоров.
При этом в Киеве упорно игнорируют политически мотивированные приговоры украинских судов в отношении собственных граждан, а также незаконные задержания украинцев, не принявших майдан. Сотни политзаключённых содержатся в застенках СБУ годами, что признала специальная комиссия по правам человека ООН, которую отказались допускать до незаконно задерживаемых в спецтюрьмах.
Использованы фотографии: ЦОС ФСБ
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