МИД Украины "требует" от России данных о задержании Лимешко в Крыму

Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию.

У нас на данный момент нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом. Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум пять политически мотивированных приговоров.