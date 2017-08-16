17:14 16 августа

МИД Украины "требует" от России данных о задержании Лимешко в Крыму

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сегодня высказалась по поводу задержания сотрудниками спецслужб в Республике Крым украинского диверсанта Геннадия Лимешко. Напомним, что, по заявлениям оперативников, Лимешко пытался повредить линии электропередач, а также вызвать камнепад на автомобильную дорогу.

Г-жа Беца с майданным огоньком объявила о том, что МИД Украины «требует» от России предоставить все данные о задержании Геннадия Лимешко.

Официального представителя МИД Украины цитирует украинское представительство «Радио Свобода»:
Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию.



МИД Украины "требует" от России данных о задержании Лимешко в Крыму


Беца:
У нас на данный момент нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом. Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум пять политически мотивированных приговоров.


При этом в Киеве упорно игнорируют политически мотивированные приговоры украинских судов в отношении собственных граждан, а также незаконные задержания украинцев, не принявших майдан. Сотни политзаключённых содержатся в застенках СБУ годами, что признала специальная комиссия по правам человека ООН, которую отказались допускать до незаконно задерживаемых в спецтюрьмах.

Использованы фотографии: ЦОС ФСБ
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Комментарии 11

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:39
    Беца, нужны данные -езжай посиди с ним в одной камере fool Много чего интересного узнаешь о себе и о всей вашей псевдовласти.
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 16:49
      Посидит и в депутатское кресло, как Надя. Она девочка- мальчик, а из него в тюрьме мальчика- девочку сделают.
      На радость Ляшко... wassat
      Logall
      1. Pirogov Сегодня, 16:56
        Цитата: Logall
        Посидит и в депутатское кресло, как Надя. Она девочка- мальчик, а из него в тюрьме мальчика- девочку сделают.
        На радость Ляшко...

        Ну так для упоротого это будет так сказать перемога ,приобщится к европейским ценностям. ............
        Pirogov
  2. soroKING Сегодня, 16:40
    а дают ли ему вовремя мороженное?
    soroKING
    1. Копчёный Сегодня, 16:47
      И слюнявчик на месте ли.
      Копчёный
  3. Incvizitor Сегодня, 16:44
    Сидит хохол перед телевизором и плачет.
    Подходит жена и спрашивает: чего плачешь?
    - хочу жить в Украине.
    - так ты же там и живешь.
    - да нет, хочу жить в настоящей, той, что по телевизору показывают!﻿
    Incvizitor
  4. Altona Сегодня, 16:44
    Помнится, мы вам некую Надию Савченко освободили энное время назад. Легче стало, Марьяна?
    Altona
    1. Б.Т.В. Сегодня, 16:53
      Цитата: Altona
      Помнится, мы вам некую Надию Савченко освободили энное время назад. Легче стало, Марьяна?


      После пребывания в наших " учреждениях", украинские " узники совести" неправильными становятся.
      Б.Т.В.
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:05
        Татьяна hi
        Цитата: Б.Т.В.
        После пребывания в наших " учреждениях", украинские " узники совести" неправильными становятся.

        Так в СИЗО с них кастрюльки снимают , а ведь там зашит прямой канал связи с Марсом .
        bouncyhunter
  5. Мста Сегодня, 17:03
    Выдать по требованию,каждому мазеповцу,метр на два,чтоб не требовали больше.Пора рассчитаться с этой республикой кенгуру,по всем ее требованиям.
    Мста
  6. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:10
    На фотке видно, что его взяли на "горячем", а его мать и жена на всю окраину заявили, что он ни в чем не виноват, а показания у него выбили под пытками.
    Борис Томаров_2
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