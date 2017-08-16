19:48 16 августа

Американские инструкторы подготовили первый выпуск украинских разведчиков

Как сообщила пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины, американские военные завершили курс подготовки группы украинских артиллерийских разведчиков. Подготовка проходила на одном из украинских военных полигонов.

Минобороны Украины планирует, что обученные военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и готовить артиллеристов, действующих в Донбассе передает, РИА Новости.

Американские инструкторы подготовили первый выпуск украинских разведчиков



Ранее в Киеве заявили, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь украинской армии и подготовку военных.

США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов Национальной гвардии Украины.

Так, Вашингтон потратил 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом и планирует предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа.

При этом Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 43

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  1. Тралл Сегодня, 18:00
    Курс "Мародёрство", наверное, на "отлично" все сдали? smile
    Тралл
    1. Владимирец Сегодня, 18:15
      Цитата: Тралл
      Курс "Мародёрство", наверное, на "отлично" все сдали?

      Это в КМБ заложено. yes
      Владимирец
      1. Смехотворец Сегодня, 18:25
        Видимо амерам перевели ВСУ как- взрывное самодельное устройство.
        Смехотворец
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
        "Разведчики украинские" наверное опять гопака плясали на выпускном перед "учителями " ..

        Американцы ржут над ними наверное...Россия тоже,сквозь слезы!
        ОТДЕЛ
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:31
          Ты нам зубы то не заговаривай, Виталий, Романова куда девал? ??? angry
          Изгоняющий либероидов
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:32
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Ты нам зубы то не заговаривай, Виталий, Романова куда девал? ??? angry

            В Израиль ушел падла монархистская (через Китай) 10 км за ним гнались с собаками Ушел! ..)))) Понял ,что помощи от США не предвидеться вот и рванул когтями.. laughing wassat drinks Хоть дышать легче стало на Дальнем востоке (шутка!)
            ОТДЕЛ
      3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:43
        У них это КММ -курс молодого мародера! !! sad
        Изгоняющий либероидов
    2. Зяблицев Сегодня, 18:32
      Хочется американским инструкторам, дать прочитать строки из письма великого американского писателя Марка Твена, если они, конечно знают, кто это такой, которое он написал находясь в Ялте, российскому императору:
      "Америка многим обязана России. Она состоит должником России во всех отношениях. И в особенности за неизменную дружбу в годины испытаний.С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаюсь, что благодарность России и её государю живёт и будет жить в сердцах американцев.Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе — предумышленно, несправедливым словом или поступком"

      А еще хочется сказать - хохлы и вас продадут...Впрочем, нам до этого дела особого нет!
      Зяблицев
      1. Владимирец Сегодня, 18:40
        Цитата: Зяблицев
        письма великого американского писателя Марка Твена, которое он написал находясь в Ялте, российскому императору:

        Очень жаль, что в США сейчас другие писатели в почете...
        Владимирец
        1. Зяблицев Сегодня, 18:41
          Типа, великого твиттераста Обамы... laughing
          Зяблицев
          1. Владимирец Сегодня, 18:44
            Цитата: Зяблицев
            Типа, великого твитираста Обамы...

            Да, тезка, великие американские писатели, видимо, закончились. recourse
            Владимирец
        2. svp67 Сегодня, 19:20
          Цитата: Владимирец
          Очень жаль, что в США сейчас другие писатели в почете...

          Тем более, что Марк Твен не янки, а дикси, то есть южанин, а значит далеко не в почете
          svp67
          1. Владимирец Сегодня, 19:22
            Цитата: svp67
            Марк Твен не янки, а дикси, то есть южанин, а значит далеко не в почет

            Это теперь такие нюансы, которые больше русским известны, чем американцам.
            Владимирец
            1. svp67 Сегодня, 19:26
              Цитата: Владимирец
              Это теперь такие нюансы, которые больше русским известны, чем американцам.

              В этом то и трагедия американцев... Америка похоже из "плавильного котла наций" превращается в "перегретый паровой котел" который в любой момент может взорваться
              svp67
          2. Злодей Сегодня, 19:38
            Цитата: svp67
            Тем более, что Марк Твен не янки, а дикси, то есть южанин, а значит далеко не в почете

            А когда и где в почёте были люди, которые не стеснялись называть вещи своими именами и имели "наглость" утверждать, что белое это белое, а чёрное это чёрное?
            Злодей
            1. svp67 Сегодня, 19:42
              Цитата: Злодей
              А когда и где в почёте были люди, которые не стеснялись называть вещи своими именами и имели "наглость" утверждать, что белое это белое, а чёрное это чёрное?

              Особенно последнее... Не политкорректно понимаешь... Так только, по мнению либеральной части населения только "нацисты" говорить могут
              svp67
    3. Маз Сегодня, 19:28
      Это они за Сирию ответку устроили
      Маз
  2. cniza Сегодня, 18:02
    Так, Вашингтон потратил 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом и планирует предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа.


    Не в коня корм , сколько бы не вложили пустая трата.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 18:14
      Цитата: cniza
      Не в коня корм , сколько бы не вложили пустая трата.

      уверен многоходовка кремля по раззорению сша ...через грузин попробовали но их мало да и запросы у них детские а хохлы самое то ! wassat
      himRa
      1. cniza Сегодня, 18:19
        Боюсь , что даже богатая Америка может не потянуть Украину... laughing
        cniza
        1. Logall Сегодня, 18:30
          К сожалению этих "чертей" на Донбасс натаскивают. Хотелось бы полный фоторепортаж посмотреть, да лица зарисовать...
          Logall
          1. cniza Сегодня, 18:42
            Понятно что на Донбасс , но целят то на Россию.
            cniza
            1. Logall Сегодня, 18:50
              Скажу по секрету, на ушко: Донбасс-Россия! Там русский дух, там Русью пахнет...
              Logall
              1. Джедай Сегодня, 19:18
                Если учесть что уже который год весь западный мир трубит о том что русские на Донбассе - это ТОЧНО Россия! yes
                Джедай
                1. cniza Сегодня, 19:22
                  Цитата: Logall
                  Скажу по секрету, на ушко: Донбасс-Россия! Там русский дух, там Русью пахнет...


                  С этим никто не спорит , кроме скакунов , но они метят дальше.
                  cniza
                  1. Джедай Сегодня, 19:31
                    Попробую угадать - на кладбище Истории? lol
                    Джедай
                    1. cniza Сегодня, 19:35
                      В конечном итоге да...
                      cniza
                      1. Джедай Сегодня, 19:45
                        Многие персонажи там это давно заслужили! negative Смайлик указывает пальцем куда им пора!!!
                        Джедай
                2. Logall Сегодня, 19:23
                  По такой аналогии,всё интернет пространство-Россия! lol
                  Logall
                  1. Джедай Сегодня, 19:30
                    Только не говори этого американцам - сдохнут от злости! laughing
                    Джедай
              2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:39
                Цитата: Logall
                Скажу по секрету, на ушко: Донбасс-Россия! Там русский дух, там Русью пахнет...

                Я тоже по секрету шепну , только тихо ...Киев-это Россия! И еще тише ,мы его брать будем скоро ...(это страшная тайна и ее знают только в генштабе ) ))))
                ОТДЕЛ
    2. Лопатов Сегодня, 18:37
      Особенно если учесть в принципе разную идеологию артиллерийской разведки у американцев и на постсоветском пространстве. Даже углы в разных единицах измерения 8)))
      Лопатов
  3. soroKING Сегодня, 18:20
    мы парни бравые-бравые
    soroKING
  4. Симон Сегодня, 18:22
    А , сколько не вкладывая в украинскую армию, толку не будет, да и половину наверно уже разворовали.: no laughing
    Симон
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:30
    Нужно было в инструкторы брать грузин -рекорды по бегу с поля боя устонавливали бы шутя! wassat
    Изгоняющий либероидов
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 18:30
    Что, господа ерничающие, как про первый выпуск разведчиков поприкалываться, так в первых рядах, а как на Донбассе еще одного комбата ополченца убьют, так вой поднимаете - гореть им всем в аду? Самим то не стыдно?
    Вождь краснокожих
    1. Лопатов Сегодня, 18:41
      Цитата: Вождь краснокожих
      Что, господа ерничающие

      Почему бы не поёрничать?
      Как бы попроще... Представьте стоматолога, ведущего курсы повышения квалификации у травматологов. В принципе две профессии во многом пересекаются, но только в принципе. И таких точек пересечения мало.
      Насколько знаю, единственные, кто достаточно глубоко в эту тему залез, и попытался как-то согласовать две школы, англо-саксонскую и русскую- это поляки. Но и там всё весьма проблемно.
      Лопатов
      1. bk316 Сегодня, 19:02
        В принципе две профессии во многом пересекаются, но только в принципе

        Не просто пересекаются, называются одинаково - ортопед. Я всегда думал, что ортопед именно травматолог, а оказывается протезированием занимается отропед-стоматолог.
        bk316
        1. Лопатов Сегодня, 19:30
          Не нравится этот пример- представьте авиадиспетчера, взявшегося обучать диспетчеров для железной дороги.
          Лопатов
  7. sgazeev Сегодня, 18:41
    Как шмаляет коалиция в Сирии,слышали и читали.Инструктора и бугры из матрасов,теперь подготовили артразведчиков юкрейнцев,думаю ополченцы "оценят" труд матрасных инструкторов.
    sgazeev
  8. Govorun Сегодня, 19:12
    Американские инструкторы подготовили первый выпуск украинских разведчиков...
    А вот дипломная работа украинского выпускника.....
    Govorun
  9. Altona Сегодня, 19:31

    Насчет разведчиков не знаю, но вот шпигуны в США знатные. Уходят через московское метро в парике и со старенькой Nokia в руках для связи, на руке компас на ремешке образца 1918 года как у Чапаева. laughing wink
    Altona
  10. Либерзон Сегодня, 19:46
    Вот результат "стратегии" Путина - американцы теперь рядом, в Украине.
    Не исключаю появления там ракет, ПВО и другого вооружения.
    Либерзон
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