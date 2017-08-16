Американские инструкторы подготовили первый выпуск украинских разведчиков
Как сообщила пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины, американские военные завершили курс подготовки группы украинских артиллерийских разведчиков. Подготовка проходила на одном из украинских военных полигонов.
Минобороны Украины планирует, что обученные военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и готовить артиллеристов, действующих в Донбассе передает, РИА Новости.
Ранее в Киеве заявили, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь украинской армии и подготовку военных.
США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов Национальной гвардии Украины.
Так, Вашингтон потратил 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом и планирует предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа.
При этом Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос.
Минобороны Украины планирует, что обученные военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и готовить артиллеристов, действующих в Донбассе передает, РИА Новости.
Ранее в Киеве заявили, что США за три года потратили более 600 миллионов долларов на материально-техническую помощь украинской армии и подготовку военных.
США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов Национальной гвардии Украины.
Так, Вашингтон потратил 22 миллиона долларов на оснащение учебного центра ВСУ под Львовом и планирует предоставить Украине еще 20 миллионов долларов на оборудование центров подготовки спецназа.
При этом Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Стрингер
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