08:29 17 августа

Самолёты ВВС США провели маневры у спорных островов в Восточно-Китайском море

Соединённые Штаты не отказались как от совместных учений с южнокорейскими войсками у берегов Корейского полуострова, проигнорировав инициативу России и Китая, так и от маневров в районе спорного архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Напомним, что острова оспариваются Пекином и Токио.

Американское военное командование сообщает, что совместные американо-японские военно-воздушные маневры прошли в районе спорного архипелага 15 августа. Со стороны ВВС США в них участвовали стратегические бомбардировщики B-1B, а со стороны Японии – истребители F-15.

Командование ВВС США привычно сообщило, что маневры у спорных островов продемонстрировали «солидарность с одним из основных союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе».


Самолёты ВВС США провели маневры у спорных островов в Восточно-Китайском море


Из заявления:
Совместные маневры были нацелены на укрепление мира и безопасности.


Пожалуй, только у США использованием стратегических бомбардировщиков в районе спорных территорий может называться «деятельностью по укреплению мира».

Официальный Пекин уже выразил озабоченность по поводу проведённых учений и сообщил, что вскоре у островов маневры проведут и китайские ВВС.

Эксперты отмечают, что маневры стратегических бомбардировщиков США у Дяоюйдао (Сенкаку) были нацелены и на возможность атаки КНДР.

Использованы фотографии: ©Album / Prisma/EAST NEWS
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Комментарии 12

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:06
    Официальный Пекин уже выразил озабоченность по поводу проведённых учений и сообщил, что вскоре у островов маневры проведут и китайские ВВС.


    Всего лишь озабоченность what
    ни тебе возмущения...
    ни тебе протеста...
    вообщем согласно китайской притче...обезьяне на дереве еще долго сидеть. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 07:18
      А мне вся эта история одну книгу напомнила– явно приключения на свою ''исключительную'' ищут...
      Logall
  2. Холуай Сегодня, 07:09
    ВВС НОАК не соперник ВВС США...
    Холуай
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
      ВВС НОАК не соперник ВВС США...


      А кто? what
      Тот же ЛЕХА
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    Ну неймется американцам Так хочется пощекотать нервы Китаю, что аж зудит.
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
      Так хочется пощекотать нервы Китаю, что аж зудит.


      Плохо щекочат...КИТАЙ еще не возбудился...пока только озабоченность проявляет...надо бы ускорить процесс щекотания.
      Тот же ЛЕХА
  4. Смог Сегодня, 07:20
    Ох уж эти белые , пушистые носители демократии. Ну как им хочется войнушку замутить. Аж жжение во всех непотребных местах.
    Смог
  5. krops777 Сегодня, 07:26
    Всего лишь озабоченность what


    А что им еще выражать, ихняя военная мощь явно не дотягивает до американской, и они это прекрасно понимают а учитывая что Китай экономически завязан с США сильно возмущаться не будут. С Россией как бы нам сми не преподносили, дружба я бы сказал натянутая.
    krops777
  6. Гюйс Сегодня, 07:31
    Вот матрасники, как специально раскачивают ситуацию. Берут Ына на "слабо".
    Гюйс
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:41
      Берут Ына на "слабо".


      Ага...игра в кошки мышки...у ЫНа планов громадье по этому поводу...сам любит в такие игры с ТРАМПОМ играть...

      дали детям атомные дубинки в руки ...как бы они не расшалились.
      Тот же ЛЕХА
  7. P1956P1956 Сегодня, 07:57
    Что бы не было войны ,нужно воспользоваться внутренней напряженностью противостояния двух политических партий в США и спровоцировать гражданскую войну.С ними нужно разговаривать на их же языке.Почему в США не может быть майдан ? Что они святые что ли?
    P1956P1956
  8. irazum Сегодня, 08:04
    Вот, наверное, в спор об островах Штатникам влезать бы не надо. Это дела исключительно Япов и Китая. А вот толстомордому надо чётко объяснять, что шантаж не пройдёт!
    irazum
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