Самолёты ВВС США провели маневры у спорных островов в Восточно-Китайском море

Совместные маневры были нацелены на укрепление мира и безопасности.

Соединённые Штаты не отказались как от совместных учений с южнокорейскими войсками у берегов Корейского полуострова, проигнорировав инициативу России и Китая, так и от маневров в районе спорного архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Напомним, что острова оспариваются Пекином и Токио.Американское военное командование сообщает, что совместные американо-японские военно-воздушные маневры прошли в районе спорного архипелага 15 августа. Со стороны ВВС США в них участвовали стратегические бомбардировщики B-1B, а со стороны Японии – истребители F-15.Командование ВВС США привычно сообщило, что маневры у спорных островов продемонстрировали «солидарность с одним из основных союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе».Из заявления:Пожалуй, только у США использованием стратегических бомбардировщиков в районе спорных территорий может называться «деятельностью по укреплению мира».Официальный Пекин уже выразил озабоченность по поводу проведённых учений и сообщил, что вскоре у островов маневры проведут и китайские ВВС.Эксперты отмечают, что маневры стратегических бомбардировщиков США у Дяоюйдао (Сенкаку) были нацелены и на возможность атаки КНДР.