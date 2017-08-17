Индонезийский N219 совершил первый полет
Согласно информации блога bmpd, индонезийские СМИ сообщают о состоявшемся 16 августа в Бандунге первом полете первого прототипа легкого двухдвигательного турбовинтового транспортно-пассажирского самолета N219. Разработку (с 2006 года) и постройку машины вело индонезийское государственное авиастроительное объединение PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
N219 представляет собой дальнейшее развитие ранее популярного в мире испанского легкого транспортного самолета CASA C-212 Aviocar. Его лицензионный выпуск под обозначением NC-212 осуществляла индонезийская компания на предприятии в Бандунге с 1976 годы. В соответствии с договоренностями 2012 года объединение EADS/Airbus (в которое вошла испанская CASA) передало PTDI все права на дальнейшее производство самолетов С-212 в последнем исполнении С-212-400, выпуск которых был окончательно прекращен в Испании к концу 2013 году. Совместное производство модифицированного С-212-400 было организовано в Бандунге в 2014 году под обозначением NC-212i. Параллельно на его базе создавался самолет N219, имеющий увеличенный и более вместительный фюзеляж.
Технические проблемы и нестабильное финансирование со стороны государства привели к затягиванию в реализации проекта. Первый и пока единственный летный прототип N219 (регистрация РК-XDT) был выкачен в Бандунге только 29 января 2016 года, первый полет состоялся только теперь. Сертификацию самолета предполагается провести в 2018 году. Второй прототип для статических испытаний был завершен постройкой в феврале 2016 года.
Самолет N219 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-42 взлетной мощностью по 840 л.с. и комплексом авионики Garmin G1000 EFIS. Шасси неубираемое. В пассажирских вариантах самолет должен иметь вместимость от 18 до 24 пассажиров, а в грузовом - грузоподъемность до 2,7 тонн. Каталожная стоимость самолета в пассажирском варианте сейчас оценивается в 5 млн. долл.
N219 представляет собой дальнейшее развитие ранее популярного в мире испанского легкого транспортного самолета CASA C-212 Aviocar. Его лицензионный выпуск под обозначением NC-212 осуществляла индонезийская компания на предприятии в Бандунге с 1976 годы. В соответствии с договоренностями 2012 года объединение EADS/Airbus (в которое вошла испанская CASA) передало PTDI все права на дальнейшее производство самолетов С-212 в последнем исполнении С-212-400, выпуск которых был окончательно прекращен в Испании к концу 2013 году. Совместное производство модифицированного С-212-400 было организовано в Бандунге в 2014 году под обозначением NC-212i. Параллельно на его базе создавался самолет N219, имеющий увеличенный и более вместительный фюзеляж.
Технические проблемы и нестабильное финансирование со стороны государства привели к затягиванию в реализации проекта. Первый и пока единственный летный прототип N219 (регистрация РК-XDT) был выкачен в Бандунге только 29 января 2016 года, первый полет состоялся только теперь. Сертификацию самолета предполагается провести в 2018 году. Второй прототип для статических испытаний был завершен постройкой в феврале 2016 года.
Самолет N219 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-42 взлетной мощностью по 840 л.с. и комплексом авионики Garmin G1000 EFIS. Шасси неубираемое. В пассажирских вариантах самолет должен иметь вместимость от 18 до 24 пассажиров, а в грузовом - грузоподъемность до 2,7 тонн. Каталожная стоимость самолета в пассажирском варианте сейчас оценивается в 5 млн. долл.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2790908.html
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