12:39 17 августа

Пенс вновь пригрозил «безрассудному режиму» в КНДР

Вице-президент США Майк Пенс вновь пригрозил Пхеньяну решить ядерную проблему на полуострове «всеми возможными» способами, передает РИА Новости.



Важно, чтобы режим в Пхеньяне понял, что действительно рассматриваются все варианты. США просто не позволят безрассудному режиму в Северной Корее владеть действующим ядерным оружием, которое может достичь континентальной территории США,
сказал Пенс на пресс-конференции в Сантьяго.


При этом он положительно охарактеризовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего, что пока не станет реализовывать свою угрозу по запуску ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.

Мы видим определенный прогресс, президент признал это сегодня утром. Но нужно сделать больше,
сказал Пенс.

Напомним, в июле КНДР провела два испытания баллистических ракет «Хвасон-14». По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 27

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  1. xetai9977 Сегодня, 09:16
    Пенс солидный мужик. Не чета импульсивному Трампу, который иногда ведёт себя совсем не-по президентски
    xetai9977
    1. igorj 51 Сегодня, 10:22
      Пенс солидный мужик

      Чего...?! Это Пенс по прозвищу "Бешеный пёс" солидный мужик.. Ндааааа.... уж...!
      igorj 51
  2. Altona Сегодня, 09:19
    Оп-па, прямо забавляет уже этот собачий цирк. Гляну утром, чей лай раздается, снова Штаты корейцам грозят? laughing
    P.S. Лающий Пенс видимо забывает, с каким удовольствием корейцы кушают собак. laughing
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
      Мы видим определенный прогресс, президент признал это сегодня утром. Но нужно сделать больше

      Ч.т.д. : чем больше матрасам уступаешь , тем больше растут их аппетиты . А ведь пословица не даром гласит : "Коготок увяз - всей птичке пропасть." .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:45
        Но колбасит их не по детски , все ищут победный выход , но без войны.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
          Пусть лучше пятый угол у себя в США поищут . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:55
            О , у них там веселуха и пятых углов с каждым днем прирастает.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
              Пусть бы у себя порядок навели , а не совали свои рыльца в каждую дырку . А то "и жнец , и кузнец , и на дуде игрец !" . am
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:01
                Вот и посмотрим , как они будут "демократично" наводить порядок , если смогут и духу хватит.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
                  В том , что касается внутренних дел США - демократией и не пахнет . Примеров тому уйма ! bully
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 11:27
                    Да и не было её у них никогда , но будет интересно посмотреть . как они будут справляться , если покажут...
                    cniza
  3. Altona Сегодня, 09:20
    Цитата: xetai9977
    Не чета импульсивному Трампу, который иногда ведёт себя совсем не-по президентски

    ---------------------------
    Трамп кстати назвал решение Ына мудрым и взвешенным.
    Altona
    1. igorj 51 Сегодня, 11:22
      Трамп кстати назвал решение Ына мудрым и взвешенным.

      Вот только решения самого Трампа ни как не назовёшь мудрыми и взвешенными. особенно в части касающейся противостояния с КНДР.
      igorj 51
  4. pvv113 Сегодня, 09:21
    США просто не позволят безрассудному режиму

    Вопрос у кого безрассудный режим является спорным
    pvv113
    1. igorj 51 Сегодня, 11:24
      Вопрос у кого безрассудный режим является спорным

      Безрассудный режим судя по происходящему в Штатах в последние дни, уж точно не в КНДР..
      igorj 51
      1. pvv113 Сегодня, 11:27
        Об этом и говорю. Товарищ Ын выглядит намного адекватнее американских политиканов
        pvv113
  5. raw174 Сегодня, 09:38
    нет, точно не бахнут, не корейцы, не америкосы! Так и будут кричать и какашками бросаться...
    raw174
  6. To be or not to be Сегодня, 09:39
    "США просто не позволят безрассудному режиму в Северной Корее владеть действующим ядерным оружием, которое может достичь континентальной территории США"
    О чем базар? laughing
    КНДР уже владеет ядерным оружием и не спросила Америку и навряд ли будет спрашивать После Югославии мир стал другой .
    Разрывая по живому Югославию вы положили начало недоверию в Вашу демократию. Ваши способы уничтожения государств и поиска способов защиты от Вас и Вашей демократии- наличие ЯО и средств его доставки - есть гарант от Вашего вмешательства в чужие для Вас страны
    Разорвав Югославию. .уничтожив Ливию.. и создав хаос в Сирии и у границ РФ и ЕС Вы положили начало Хаоса в Европе .Толкнули ее к распаду. Вы так и не поняли своей Стратегической ошибки -в вязавших в Югославию - Вы влипли . в Кризис в самих соединенных штатах .,поставив их на грань существования..
    To be or not to be
    1. mac789 Сегодня, 10:02
      Кризис в самих срединенных штатах поставит их на грань существования... Вы что хотите, чтобы вместо одного не очень вменяемого режима с ядерным оружием появилось пятьдесят абсолютно невменяемых? Полсотни Ынов с американским акцентом?...
      mac789
      1. To be or not to be Сегодня, 10:33
        О ,что Я хочу.. Пива холодного . кружку.. laughing
        А Израиль с 80-100 Яд боеприпасами и тремя видами средств его доставки вменяем? А Пакистан?
        To be or not to be
        1. mac789 Сегодня, 11:23
          Не трави душу. Мне ещё домой ехать... Израиль... Пакистан... Всего лишь два не очень вменяемых режима, а будет ещё 50 с чем то... Ну по числу штатов. И вообще в субботу очередной конец света, так что пивом не обойдется. Придется коньяком.
          mac789
      2. igorj 51 Сегодня, 11:28
        Кризис в самих срединенных штатах поставит их на грань существования... Вы что хотите, чтобы вместо одного не очень вменяемого режима с ядерным оружием появилось пятьдесят абсолютно невменяемых? Полсотни Ынов с американским акцентом?...

        А Вы предлагаете ради спасения этой страны опостылевшей уже всему миру разбомбить маленькую бедную страну которая всего лишь хочет жить по своим законам, а не так как диктуют из Вашингтона.. А что касается Штатов.. Так вместо того чтобы всем грозить войной лучше бы занялись решением внутренних проблем. У самих там чёрте что творится дома а они ещё куда то лезут пытаясь угрожать и диктовать кому и как жить..Гегемоны херовы..!
        igorj 51
  7. лысова Сегодня, 10:07
    КНДР пытаются запретить, а Южной Корее дали добро - как будут делить, по честному, или по справедливости.
    лысова
  8. Николай Петров Сегодня, 10:27
    Да ничего не будет между сша и КНДР. Поорут друг на друга в стиле "Ух мы вас!", "Нет мы вас!". Потопают ногами, на том вся "война" и закончится. Корейцам просто деваться некуда, и ответят они всем, что есть у них в арсенале. А "исключительные" видимо посчитали чем может закончиться их авантюра. А тут ещё и свидомые с продажей ракетных двигателей Северной Корее некстати объявились. Уже и президент южных пролопотал что не допустит войны с Севером.
    Николай Петров
  9. Диафарм. Сегодня, 10:28
    Да, не будет никакой войны! США нападает только на слабых, а КНДР может реально дать по рогам. Даже не учитывая того, что Китай развязать войну против Северной Кореи просто не позволит. Не забываем, что Китай, это первая экономика (по объему ВВП) мира и глобальная сверхдержава.
    Будут мелкие пакости, в виде санкций, но для КНДР, это не критично, не смотря на санкции, КНДР очень даже не плохо развивается и благоустраивает свою жизнь. Вот как выглядит сегодня город Пхеньян. Сравните со своими столицами и прочими городами, в которых живете. Даю ссылочку.
    Диафарм.
    1. Николай Петров Сегодня, 11:31
      Сейчас-сейчас набегут отдельные и начнут вопить: и машин на улицах мало, и люди голодные, и режим всех замучил, всех неугодных из орудий расстреливает (правда после "расстрела из орудия", "расстрелянные" почему-то .продолжают выполнять свои обязанности).
      Не стоит на таких обращать внимание. Да, немного машин. Но не всё сразу. Живут северокорейцы уже которое десятилетие не под санкциями а практически в блокаде. Но в "тоталитарной" стране порядок в отличие от стран с победившей демократией (Ирак, Ливия и др.). И мировой "демократизатор" боится связываться с ними. Даст Бог, выйдет и КНДР на соответствующий уровень жизни. А трудолюбия им не занимать. СССР тоже под подобными санкциями в 20-30 гг был. И ничего (правда тогда с либерастами разговор короткий был).
      Николай Петров
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:19
    Мы видим определенный прогресс, президент признал это сегодня утром. Но нужно сделать больше

    Чисто по американски. Решил пока не запускать - молодец, но нужно бы вообще разоружиться. Разоружился - умница, а вот сейчас уже мы ударим.
    rotmistr60
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