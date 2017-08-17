Пенс вновь пригрозил «безрассудному режиму» в КНДР

Важно, чтобы режим в Пхеньяне понял, что действительно рассматриваются все варианты. США просто не позволят безрассудному режиму в Северной Корее владеть действующим ядерным оружием, которое может достичь континентальной территории США,

Мы видим определенный прогресс, президент признал это сегодня утром. Но нужно сделать больше,