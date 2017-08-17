Пенс вновь пригрозил «безрассудному режиму» в КНДР
Вице-президент США Майк Пенс вновь пригрозил Пхеньяну решить ядерную проблему на полуострове «всеми возможными» способами, передает РИА Новости.
При этом он положительно охарактеризовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего, что пока не станет реализовывать свою угрозу по запуску ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.
Напомним, в июле КНДР провела два испытания баллистических ракет «Хвасон-14». По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна.
Важно, чтобы режим в Пхеньяне понял, что действительно рассматриваются все варианты. США просто не позволят безрассудному режиму в Северной Корее владеть действующим ядерным оружием, которое может достичь континентальной территории США,сказал Пенс на пресс-конференции в Сантьяго.
При этом он положительно охарактеризовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего, что пока не станет реализовывать свою угрозу по запуску ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.
Мы видим определенный прогресс, президент признал это сегодня утром. Но нужно сделать больше,сказал Пенс.
Напомним, в июле КНДР провела два испытания баллистических ракет «Хвасон-14». По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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