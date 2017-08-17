Минобороны создало кинологическую службу

Несмотря на развитие современных технологий, на военной службе находится более трех тысяч служебных собак. Замены им нет и не будет. Любую сложную электронику можно вывести из строя. Хорошо подготовленную служебную собаку обмануть невозможно. С вероятностью 99,9 процентов она выполнит поставленные перед ней задачи,

По фильмам мы знаем, что их используют для охраны границы или в МВД. В то же время об их роли в армии практически ничего не известно. Все это потому, что собаки были разбросаны по отельным службам и департаментам. Из-за этого финансирование кинологических служб шло по остаточному принципу. Зато, как только начинаются боевые действия, о собаках сразу вспоминают. Они резко начинают быть необходимыми.

Ни один робот не сравнится с обученным псом, ведь у машины нет такого чутья и интуиции, как у "четвероногого солдата". Собаки активно участвовали в разминировании территории Северного Кавказа и Сирии. Поэтому создание кинологической службы Минобороны можно только приветствовать. Это означает, что подготовка собак будет вестись систематически. На это целенаправленно будут выделять средства, а четвероногие помощники всегда будут под рукой,