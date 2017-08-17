Минобороны создало кинологическую службу
Минобороны РФ утвердило положение о создании специальной кинологической службы, это решение упорядочит подготовку военных кинологов и подготовку служебных собак, сообщают Известия.
До этого, кинологические подразделения были разбросаны по различным отделам и департаментам и не составляли единую структуру.
По словам начальника управления службы войск и безопасности военной службы генерал-майора Владимира Головачева, задачами новой структуры станут «систематизация опыта подготовки служебных собак, внедрение инновационных методик учебы, а также создание методологической базы для развития этого направления деятельности». Поводом для принятия решения стал опыт проведения конкурса «Верный друг» в рамках «Армейских международных игр».
По его словам, основная задача службы заключается в подготовке служебных собак и их вожатых по новым стандартам.
Как рассказал изданию начальник штаба Центральной школы военного собаководства «Красная звезда» майор Олег Юрасов, «методики подготовки собак остались прежними, но изменились подходы». Это касается физической и тактической подготовки вожатых, а также их подопечных.
Военный эксперт, директор Центра политической конъектуры Иван Коновалов:
По словам эксперта, никто кроме «лучших друзей человека» не может так хорошо помочь в разминировании местности или в охране территории.
До этого, кинологические подразделения были разбросаны по различным отделам и департаментам и не составляли единую структуру.
По словам начальника управления службы войск и безопасности военной службы генерал-майора Владимира Головачева, задачами новой структуры станут «систематизация опыта подготовки служебных собак, внедрение инновационных методик учебы, а также создание методологической базы для развития этого направления деятельности». Поводом для принятия решения стал опыт проведения конкурса «Верный друг» в рамках «Армейских международных игр».
Несмотря на развитие современных технологий, на военной службе находится более трех тысяч служебных собак. Замены им нет и не будет. Любую сложную электронику можно вывести из строя. Хорошо подготовленную служебную собаку обмануть невозможно. С вероятностью 99,9 процентов она выполнит поставленные перед ней задачи,сказал Головачев газете.
По его словам, основная задача службы заключается в подготовке служебных собак и их вожатых по новым стандартам.
Как рассказал изданию начальник штаба Центральной школы военного собаководства «Красная звезда» майор Олег Юрасов, «методики подготовки собак остались прежними, но изменились подходы». Это касается физической и тактической подготовки вожатых, а также их подопечных.
Военный эксперт, директор Центра политической конъектуры Иван Коновалов:
По фильмам мы знаем, что их используют для охраны границы или в МВД. В то же время об их роли в армии практически ничего не известно. Все это потому, что собаки были разбросаны по отельным службам и департаментам. Из-за этого финансирование кинологических служб шло по остаточному принципу. Зато, как только начинаются боевые действия, о собаках сразу вспоминают. Они резко начинают быть необходимыми.
По словам эксперта, никто кроме «лучших друзей человека» не может так хорошо помочь в разминировании местности или в охране территории.
Ни один робот не сравнится с обученным псом, ведь у машины нет такого чутья и интуиции, как у "четвероногого солдата". Собаки активно участвовали в разминировании территории Северного Кавказа и Сирии. Поэтому создание кинологической службы Минобороны можно только приветствовать. Это означает, что подготовка собак будет вестись систематически. На это целенаправленно будут выделять средства, а четвероногие помощники всегда будут под рукой,добавил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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