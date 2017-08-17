12:39 17 августа

Минобороны создало кинологическую службу

Минобороны РФ утвердило положение о создании специальной кинологической службы, это решение упорядочит подготовку военных кинологов и подготовку служебных собак, сообщают Известия.

Минобороны создало кинологическую службу


До этого, кинологические подразделения были разбросаны по различным отделам и департаментам и не составляли единую структуру.


По словам начальника управления службы войск и безопасности военной службы генерал-майора Владимира Головачева, задачами новой структуры станут «систематизация опыта подготовки служебных собак, внедрение инновационных методик учебы, а также создание методологической базы для развития этого направления деятельности». Поводом для принятия решения стал опыт проведения конкурса «Верный друг» в рамках «Армейских международных игр».

Несмотря на развитие современных технологий, на военной службе находится более трех тысяч служебных собак. Замены им нет и не будет. Любую сложную электронику можно вывести из строя. Хорошо подготовленную служебную собаку обмануть невозможно. С вероятностью 99,9 процентов она выполнит поставленные перед ней задачи,
сказал Головачев газете.

По его словам, основная задача службы заключается в подготовке служебных собак и их вожатых по новым стандартам.

Как рассказал изданию начальник штаба Центральной школы военного собаководства «Красная звезда» майор Олег Юрасов, «методики подготовки собак остались прежними, но изменились подходы». Это касается физической и тактической подготовки вожатых, а также их подопечных.

Военный эксперт, директор Центра политической конъектуры Иван Коновалов:

По фильмам мы знаем, что их используют для охраны границы или в МВД. В то же время об их роли в армии практически ничего не известно. Все это потому, что собаки были разбросаны по отельным службам и департаментам. Из-за этого финансирование кинологических служб шло по остаточному принципу. Зато, как только начинаются боевые действия, о собаках сразу вспоминают. Они резко начинают быть необходимыми.


По словам эксперта, никто кроме «лучших друзей человека» не может так хорошо помочь в разминировании местности или в охране территории.

Ни один робот не сравнится с обученным псом, ведь у машины нет такого чутья и интуиции, как у "четвероногого солдата". Собаки активно участвовали в разминировании территории Северного Кавказа и Сирии. Поэтому создание кинологической службы Минобороны можно только приветствовать. Это означает, что подготовка собак будет вестись систематически. На это целенаправленно будут выделять средства, а четвероногие помощники всегда будут под рукой,
добавил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Арон Заави Сегодня, 09:51
    Лет 15 назад,когда я еще был действующим резервистом,мне пришлось поработать с ребятами из "Окец". Очень тяжелая служба и все время впереди.



    Так что здоровья и удачи вашим парням,которые пойдут на эту службу.
    Арон Заави
    1. svp67 Сегодня, 10:07
      Цитата: Арон Заави
      Так что здоровья и удачи вашим парням,которые пойдут на эту службу.

      Спасибо, я этого им тоже желаю им и их четвероногим боевым товарищам...

      svp67
      1. cniza Сегодня, 10:27
        Правильное решение , в каждом деле должен быть профессиональный подход.
        cniza
      2. Арон Заави Сегодня, 10:33
        Цитата: svp67

        Я знаю.

        Майору Александру Пинхасовичу Мазоверу на Параде Победы было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь Верховному Главнокомандующему, поскольку он нёс на руках бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады — раненую собаку по кличке Джульбарс, сидевшую на кителе Сталина.[9]



        Арон Заави
  2. svp67 Сегодня, 10:04
    Ну слава тебе Господи, вразумил. А то собачек и в охране и в саперном деле использовали, а своей централизованной службы у них и не было...
    svp67
    1. алекс-сп Сегодня, 10:28
      Даже в отсутствие единой системы собак готовили и хорошо готовили. Единая же служба позволит активнее обмениваться опытом и методиками. Счастливой службы псам и их вожатым!
      алекс-сп
  3. Paranoid50 Сегодня, 10:41
    Минобороны РФ утвердило положение о создании специальной кинологической службы,
    Вот он,собачий "лигалайз". yes Откровенно говоря,всегда удивляло,что такой службы в ВС нет. Уже больше века собаки активно используются в армии,накоплен огромный опыт. Сейчас это всё сведут в единую систему, однозначно - плюс. Хорошо помню в нашей части подразделение с громким названием ВКС(взвод караульных собак). Ещё, когда РВСН собрались объединять с ВКС(90-е), мы шутили,что собачки наши будут теперь стратегические. yes Точно помню,что не было ни одного "немца", все шесть были такие :
    Paranoid50
  4. nikvic46 Сегодня, 12:11
    Наконец.Я очень рад этому умному решению.Работу и пользу служебных собак знаю по своей службе.Я помню как собаководы
    несли на своих плечах уставших собак.От физического перенапряжения собачка может потерять обоняние.
    nikvic46
Картина дня