«Тихий кризис» в ВВС США

По идее, (дополнительные обязанности) сократили, но честно говоря, я не заметил никаких реальных изменений, разве что отменили один-два онлайн-курса. Не знаю, с чем это связано: с до нелепого долгим процессом подбора персонала в военно-воздушные силы или просто со столь ощутимой нехваткой личного состава,

ВВС США страдают от острой нехватки личного состава, положение настолько бедственное, что командование охарактеризовало его как «тихий кризис», пишет для издания Real Clear Defense бывший американский летчик Дэвид Корзен.«Особенно нехватка персонала ощущается среди лётчиков-истребителей. Согласно прогнозам, к 1 октября 2017 года Америке будет недоставать тысячи пилотов – одной трети от общего состава национальных ВВС. При этом нехватка будет только расти», – приводит статью ИноТВ Сообщается, что основная причина кроется в массовом переходе летчиков с военной службы на гражданскую. Кроме того, военнослужащих не устраивают возложенные на них «дополнительные обязанности». По этой причине приостановили службу в ВВС 37 % от общего количества вышедших в запас.«Дополнительные обязанности предполагают не только бумажную работу, но также проведение курсов по оказанию первой помощи, помощь сослуживцам в заполнении налоговых деклараций и оформление сайта эскадрона», – поясняет автор.Он отмечает, что «в Пентагоне поставили цель: уменьшить число дополнительных обязанностей к 1 октября 2016 года, которое давно миновало». Тем не менее, в командовании ВВС призывают не ждать Пентагон, а проявить инициативу на более низком уровне.Кроме того, в Минобороны США утверждают, что «дело движется», однако военные летчики никаких подвижек не замечают.сказал один из пилотов.«Командование ВВС США, похоже, всерьез намерено привнести необходимые изменения, однако отсутствие руководящих указаний из Пентагона лишь обостряет кризис с нехваткой военнослужащих. Действующие летчики разочарованы невыполненными обещаниями и не уверены, что ВВС удастся изменить что-то в будущем», – заключает автор.