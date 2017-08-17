12:39 17 августа

«Тихий кризис» в ВВС США

ВВС США страдают от острой нехватки личного состава, положение настолько бедственное, что командование охарактеризовало его как «тихий кризис», пишет для издания Real Clear Defense бывший американский летчик Дэвид Корзен.



«Особенно нехватка персонала ощущается среди лётчиков-истребителей. Согласно прогнозам, к 1 октября 2017 года Америке будет недоставать тысячи пилотов – одной трети от общего состава национальных ВВС. При этом нехватка будет только расти», – приводит статью ИноТВ.


Сообщается, что основная причина кроется в массовом переходе летчиков с военной службы на гражданскую. Кроме того, военнослужащих не устраивают возложенные на них «дополнительные обязанности». По этой причине приостановили службу в ВВС 37 % от общего количества вышедших в запас.

«Дополнительные обязанности предполагают не только бумажную работу, но также проведение курсов по оказанию первой помощи, помощь сослуживцам в заполнении налоговых деклараций и оформление сайта эскадрона», – поясняет автор.

Он отмечает, что «в Пентагоне поставили цель: уменьшить число дополнительных обязанностей к 1 октября 2016 года, которое давно миновало». Тем не менее, в командовании ВВС призывают не ждать Пентагон, а проявить инициативу на более низком уровне.

Кроме того, в Минобороны США утверждают, что «дело движется», однако военные летчики никаких подвижек не замечают.

По идее, (дополнительные обязанности) сократили, но честно говоря, я не заметил никаких реальных изменений, разве что отменили один-два онлайн-курса. Не знаю, с чем это связано: с до нелепого долгим процессом подбора персонала в военно-воздушные силы или просто со столь ощутимой нехваткой личного состава,
сказал один из пилотов.

«Командование ВВС США, похоже, всерьез намерено привнести необходимые изменения, однако отсутствие руководящих указаний из Пентагона лишь обостряет кризис с нехваткой военнослужащих. Действующие летчики разочарованы невыполненными обещаниями и не уверены, что ВВС удастся изменить что-то в будущем», – заключает автор.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 17

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  1. jjj Сегодня, 11:49
    Когда им летать тренироваться. Понятно посему бомбят куда попало. Да и военная служба не сахар, особенно для обленившихся
    jjj
    1. 210окв Сегодня, 12:03
      Ох ты блин...Бумажная работа летать мешает..Раз в году.....Белоручки.
      210окв
      1. zivXP Сегодня, 12:15
        Делать оформление сайта эскадрона - это вам не хухры-мухры. winked
        zivXP
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 12:16
        Возможно, что и каждый день. На муниципальной работе всё больше и больше всяких отчётов нужно представлять - как в область, так и в свою администрацию, а непосредственно своей работой заниматься некогда. Просто полный абзац! И з.п. - посмотришь и всплакнёшь. И другой работы нормальной нет. Так что недовольство по дополнительной работе летчиков могу понять. Была бы ихняя з.п. - даже и не скулил бы.
        Чёрный Полковник
  2. Соломон Кейн Сегодня, 11:51
    Да, ладно! Берите "укропов". За такие бабки они на Тандерболтах полетят.....
    Вот только с кем воевать будут? Они и "обшибиться" могут. Так что если Белый Дом раздербанят - обижаться не надо, они же Дети Природы... laughing lol wassat
    Соломон Кейн
    1. ML-334 Сегодня, 12:00
      Тогда будет нехватка самолётов-Ыну продадут.
      ML-334
    2. Partyzan Сегодня, 12:11
      Да, ладно! Берите "укропов"
      не возьмут - Пеца денех затребует laughing
      Partyzan
    3. zivXP Сегодня, 12:16
      За эти деньги они на метлу заведут и полетят.
      zivXP
  3. anjey Сегодня, 11:55
    странно,тем более ВВС сша это же своеобразная американская "элита" вс сша,еще и в морпехах наверное воевать некому...
    anjey
  4. igorspb Сегодня, 12:00
    меньше пилотов хороших и разных - амерам!!!!
    igorspb
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:00
    А чего тогда президент Сша и генералы стучат себя пяткой в грудь покрикивая "всех победю...".
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 12:04
      По правде говоря это заявление ничего не значит.Пилотов там подготовлено-мама не горюй..
      210окв
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 12:11
        Пилотов там подготовлено-мама не горюй..
        Подготовлено - одно, кому служить - совсем другое.
        Чёрный Полковник
  6. voyaka uh Сегодня, 12:16
    Им бы надо перейти на израильскую систему: летчики-резервисты.
    Один раз в неделю - день постоянный - они едут на базы и налетывают часы в учениех
    или выполняют боевылет (если выпало на этот день).
    Таким образом удается содержать по 3 равноценных экипажа на самолет.
    Но, конечно, в Израиле специфика - очень маленькая территория и нет авианосцев
    и баз за рубежом...
    voyaka uh
    1. Tusv Сегодня, 12:32
      Цитата: voyaka uh
      Им бы надо перейти на израильскую систему

      Не поможет. Им же постоянно приходится с Нами сталкиваться. С самими *непрофессиональными" Летчиками и ПВОшниками в мире. Тут надо молоко бесплатно выдавать и на каждого пилота двух секретуток строчить отчеты
      Tusv
  7. irazum Сегодня, 12:27
    Я думаю американцы эту проблему решат. Найдут правильный подход, и всё. У них есть главное: огромное кол-во уже подготовленных пилотов, по каким-то причинам находящимся в запасе или резерве, не знаю как это у них точно обозначается.
    irazum
  8. XXXIII Сегодня, 12:28
    Здоровья много надо чтоб летать круглосуточно, на фастфуде не вытянуть, каши есть надо больше. tongue После 20 лет полётов по миру и хорошей заплаты, в старости остаётся тока лечить болячки от перегрузок, да ходить с кислородным баллонам. winked
    XXXIII
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