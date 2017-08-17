Израиль, предположительно, строит корветы Saar 72
Первые публикации о мини-корвете «Саар-72» (Saar-72, S-72) (водоизмещение 800 тонн) разработки компании «Израильские судоверфи» относятся к началу 2013 года, сообщает блог bmpd.
«Разработка новых кораблей была связана с необходимостью усилить охрану экономической зоны Израиля: как раз незадолго до этого на морском шельфе был открыт ряд крупных газовых месторождений (например, Тамар – 2009 г., Левьятан – 2010 г.), что превращало Израиль из импортёра энергоносителей в их потенциального экспортёра», – говорится в материале.
В мае 2013 г. «Израильские судоверфи» официально опубликовали название «Саар-72» и привели подробные характеристики проекта. Сделано это было в рамках морской выставки в Сингапуре IMDEX 2013.
В октябре 2016-го ресурс Janes сообщил, что «Израильские Судоверфи» получили первый заказ на «Саар-72». Заказчик не указан, однако сообщалось о сроках поставки – начало 2018 года. Через месяц СМИ уточнили, что заказчиком являются ВМС Израиля. С тех пор прошло уже более 9 месяцев, официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Корветы «Саар-72» являются дальнейшим развитием ракетных катеров «Саар-4» и «Саар-4.5», по-видимому, с сильным влиянием на конструкцию дизайна корветов «Саар-5». Используются стелс-технологии для снижения заметности корабля в радиолокационном и ИК диапазонах.
Водоизмещение и габариты:
Водоизмещение – 800 тонн
Длина – 72 м (236.22 футов)
Ширина – 10.25 м (33.63 фута)
Осадка – 2.92 м (9.58 фута)
Силовая установка
2 дизеля MTU 16V1163M94 V16 мощностью по 5,920 кВт (7,939 л.с.) каждый.
Основные характеристики:
Крейсерская скорость – 18 узлов
Максимальная продолжительная скорость – 28 узлов
Максимальная скорость – 30 узлов
Дальность хода – 5,500 км (2,970 морских миль)
Автономность – 21 суток
Экипаж – 45-50 человек (может брать на борт 20 пассажиров, например бойцов морского спецназа)
Вооружение и оборудование;
Основное радиоэлектронное оборудование корабля в варианте ракетного корвета – многофункциональная РЛС EL/M-2258 ALPHA.
Вооружение зависит от нужд конкретного заказчика. В варианте сторожевого корабля (OPV) вооружение ограничивается артиллерийскими установками малого калибра и пулеметами. В варианте ракетного корвета указывается следующая конфигурация вооружения:
- 76.2-мм АУ Oto Melara Super Rapid
- 8 ПКР (Harpoon или «Габриэль-5», возможен также смешанный вариант, по 4 ПКР обоих типов)
- 16 ЗУР «Барак-8»
- 2х3 ТА Mark 32 для противолодочных торпед Mark 46
- Легкие стабилизированные АУ (23-30 мм) и пулемёты.
«Разработка новых кораблей была связана с необходимостью усилить охрану экономической зоны Израиля: как раз незадолго до этого на морском шельфе был открыт ряд крупных газовых месторождений (например, Тамар – 2009 г., Левьятан – 2010 г.), что превращало Израиль из импортёра энергоносителей в их потенциального экспортёра», – говорится в материале.
В мае 2013 г. «Израильские судоверфи» официально опубликовали название «Саар-72» и привели подробные характеристики проекта. Сделано это было в рамках морской выставки в Сингапуре IMDEX 2013.
В октябре 2016-го ресурс Janes сообщил, что «Израильские Судоверфи» получили первый заказ на «Саар-72». Заказчик не указан, однако сообщалось о сроках поставки – начало 2018 года. Через месяц СМИ уточнили, что заказчиком являются ВМС Израиля. С тех пор прошло уже более 9 месяцев, официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Корветы «Саар-72» являются дальнейшим развитием ракетных катеров «Саар-4» и «Саар-4.5», по-видимому, с сильным влиянием на конструкцию дизайна корветов «Саар-5». Используются стелс-технологии для снижения заметности корабля в радиолокационном и ИК диапазонах.
Водоизмещение и габариты:
Водоизмещение – 800 тонн
Длина – 72 м (236.22 футов)
Ширина – 10.25 м (33.63 фута)
Осадка – 2.92 м (9.58 фута)
Силовая установка
2 дизеля MTU 16V1163M94 V16 мощностью по 5,920 кВт (7,939 л.с.) каждый.
Основные характеристики:
Крейсерская скорость – 18 узлов
Максимальная продолжительная скорость – 28 узлов
Максимальная скорость – 30 узлов
Дальность хода – 5,500 км (2,970 морских миль)
Автономность – 21 суток
Экипаж – 45-50 человек (может брать на борт 20 пассажиров, например бойцов морского спецназа)
Вооружение и оборудование;
Основное радиоэлектронное оборудование корабля в варианте ракетного корвета – многофункциональная РЛС EL/M-2258 ALPHA.
Вооружение зависит от нужд конкретного заказчика. В варианте сторожевого корабля (OPV) вооружение ограничивается артиллерийскими установками малого калибра и пулеметами. В варианте ракетного корвета указывается следующая конфигурация вооружения:
- 76.2-мм АУ Oto Melara Super Rapid
- 8 ПКР (Harpoon или «Габриэль-5», возможен также смешанный вариант, по 4 ПКР обоих типов)
- 16 ЗУР «Барак-8»
- 2х3 ТА Mark 32 для противолодочных торпед Mark 46
- Легкие стабилизированные АУ (23-30 мм) и пулемёты.
Использованы фотографии: http://oleggranovsky.livejournal.com
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