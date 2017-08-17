16:18 17 августа

Израиль, предположительно, строит корветы Saar 72

Первые публикации о мини-корвете «Саар-72» (Saar-72, S-72) (водоизмещение 800 тонн) разработки компании «Израильские судоверфи» относятся к началу 2013 года, сообщает блог bmpd.

Израиль, предположительно, строит корветы Saar 72


«Разработка новых кораблей была связана с необходимостью усилить охрану экономической зоны Израиля: как раз незадолго до этого на морском шельфе был открыт ряд крупных газовых месторождений (например, Тамар – 2009 г., Левьятан – 2010 г.), что превращало Израиль из импортёра энергоносителей в их потенциального экспортёра», – говорится в материале.


В мае 2013 г. «Израильские судоверфи» официально опубликовали название «Саар-72» и привели подробные характеристики проекта. Сделано это было в рамках морской выставки в Сингапуре IMDEX 2013.

В октябре 2016-го ресурс Janes сообщил, что «Израильские Судоверфи» получили первый заказ на «Саар-72». Заказчик не указан, однако сообщалось о сроках поставки – начало 2018 года. Через месяц СМИ уточнили, что заказчиком являются ВМС Израиля. С тех пор прошло уже более 9 месяцев, официального подтверждения этой информации пока не последовало.



Корветы «Саар-72» являются дальнейшим развитием ракетных катеров «Саар-4» и «Саар-4.5», по-видимому, с сильным влиянием на конструкцию дизайна корветов «Саар-5». Используются стелс-технологии для снижения заметности корабля в радиолокационном и ИК диапазонах.

Водоизмещение и габариты:

Водоизмещение – 800 тонн
Длина – 72 м (236.22 футов)
Ширина – 10.25 м (33.63 фута)
Осадка – 2.92 м (9.58 фута)

Силовая установка

2 дизеля MTU 16V1163M94 V16 мощностью по 5,920 кВт (7,939 л.с.) каждый.

Основные характеристики:

Крейсерская скорость – 18 узлов
Максимальная продолжительная скорость – 28 узлов
Максимальная скорость – 30 узлов
Дальность хода – 5,500 км (2,970 морских миль)
Автономность – 21 суток
Экипаж – 45-50 человек (может брать на борт 20 пассажиров, например бойцов морского спецназа)

Вооружение и оборудование;

Основное радиоэлектронное оборудование корабля в варианте ракетного корвета – многофункциональная РЛС EL/M-2258 ALPHA.

Вооружение зависит от нужд конкретного заказчика. В варианте сторожевого корабля (OPV) вооружение ограничивается артиллерийскими установками малого калибра и пулеметами. В варианте ракетного корвета указывается следующая конфигурация вооружения:
- 76.2-мм АУ Oto Melara Super Rapid
- 8 ПКР (Harpoon или «Габриэль-5», возможен также смешанный вариант, по 4 ПКР обоих типов)
- 16 ЗУР «Барак-8»
- 2х3 ТА Mark 32 для противолодочных торпед Mark 46
- Легкие стабилизированные АУ (23-30 мм) и пулемёты.




Использованы фотографии: http://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 23

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  1. irazum Сегодня, 13:10
    Просто красавец! А вертолёт-то какой?
    irazum
  2. Арон Заави Сегодня, 13:11
    Не строит. Заказ ,как предполагается сделан для Азербайджана и будет собираться на азербайджанских верфях. Что касается ВМФ Израиля то до 2020 года он не будет заказывать новых кораблей кроме уже заказаных в Германии корветов.
    Арон Заави
    1. x.andvlad Сегодня, 13:20
      Интересно "девки пляшут". Сами строят для Азербайджана, но для себя заказывают в Германии?
      А вообще, страна с гулькин нос, но сама делает почти все вооружения.
      x.andvlad
      1. Арон Заави Сегодня, 13:31
        Цитата: x.andvlad
        Интересно "девки пляшут". Сами строят для Азербайджана, и заказывают для себя в Германии?
        А вообще, страна с гулькин нос сама делает почти все вооружения.

        Немецкие корветы идут для замены "СААР-5", а "СААР-72" планировались для замены "СААР-4.5" и то и другое одновременно наш бюджет не тянет. Решили изначально заменить более тяжелые. Что касается Азербайджана, то они сейчас строят 6 патрульных катеров по израильскому проекту, а потом видимо будут делать у себя малые корветы. Тоже с помощью Израиля.
        Арон Заави
        1. Маз Сегодня, 14:21
          Интереснее другое, драка внутри израильского эстэблишмента и бизнеса за месторождения и их эксплуатацию закончилась или нет? Вот как только поделят будущие бабосы,так деньги на фрегат и найдутся. Плюс Ливан не против попортить Израилю нервы за те месторождения.
          Маз
          1. Арон Заави Сегодня, 15:01
            Цитата: Маз
            Интереснее другое, драка внутри израильского эстэблишмента и бизнеса за месторождения и их эксплуатацию закончилась или нет? Вот как только поделят будущие бабосы,так деньги на фрегат и найдутся. Плюс Ливан не против попортить Израилю нервы за те месторождения.

            Мы израильтяне решим эту проблему без твоего участия Маз. К тебе она никаким боком не относится. А Ливан ,ну что Ливан. Пусть поробует.
            Арон Заави
      2. ватник Сегодня, 13:39
        Цитата: x.andvlad
        А вообще, страна с гулькин нос, но сама делает почти все вооружения.

        А чего там в этом корабле у израильских евреев своего то?
        Орудие "главного калибра" из Италии ПКР в том числе штатовские вертолёт по всей видимости тоже будет из США движки корабля от немецкой МТУ ну разве что некоторая электроника будет израильской даже металл из которого будет изготовлен корвет (если корабли будут делать в Азербайджане) и то не израильский.
        Так что израильского там от силы несколько десятков процентов от всего корвета остальное "сборная солянка".
        ватник
        1. voyaka uh Сегодня, 14:50
          "от всего корвета остальное "сборная солянка".////

          Так и должно быть. Все составные должные быть самыми
          лучшими от лучших производителей. Тогда и все изделие
          становится высшего класса.
          Израильские там: ракеты, радар, приборы, СУО.
          voyaka uh
          1. ватник Сегодня, 15:07
            Цитата: voyaka uh
            Все составные должные быть самыми
            лучшими от лучших производителей. Тогда и все изделие
            становится высшего класса.

            Всё это ваше "лучшее изделие" попросту называется - с бору по сосёнке lol А всё это от того что сами вы практически ничего делать не в состоянии и надеятесь что "добренькие дяденьки" из США ЕС и некоторых других стран вас не бросят к слову говоря мы тоже на эту удочки попались со своими надеждами на добренький Запад так сказать наших партнёров (будь они неладны smile )
            ватник
            1. voyaka uh Сегодня, 15:36
              "Всё это ваше "лучшее изделие" попросту называется - с бору по сосёнке lol "///
              ""от всего корвета остальное "сборная солянка"////

              Совершенно верно! Я убедился, что понимание вопроса к Вам приходит - но постепенно. wink fellow
              voyaka uh
              1. ватник Сегодня, 15:40
                Цитата: voyaka uh
                Я убедился

                Ты можешь в чём то убедится? Честно говоря это просто смешно lol
                ватник
      3. Tusv Сегодня, 13:44
        Цитата: x.andvlad
        А вообще, страна с гулькин нос, но сама делает почти все вооружения.

        Стоит ли удивлятся? Последняя алия принесла Израилю миллион высокообразованных мозгов. Ну и 3.2 лярда зелени от США способствует
        Tusv
      4. avt Сегодня, 13:52
        Цитата: x.andvlad
        Интересно "девки пляшут". Сами строят для Азербайджана, но для себя заказывают в Германии?

        И таки что непонятно ?
        Цитата: Арон Заави
        и то и другое одновременно наш бюджет не тянет.

        А гансов нагнут за пол цены , или как за подлодки ,,бездвоздмездно " , то есть даром . bully
        avt
        1. Арон Заави Сегодня, 14:23
          Цитата: avt

          А гансов нагнут за пол цены , или как за подлодки ,,бездвоздмездно " , то есть даром . bully

          Было бы неплохо. Но нет, стоимость и корветов и подлодок для Израиля составляет 70% от первоначально обозначенной немцами цены. Торговались достаточно долго.
          Арон Заави
    2. Маз Сегодня, 14:16
      То есть автор статьи не в курсах
      Маз
  3. Altona Сегодня, 13:20
    «Разработка новых кораблей была связана с необходимостью усилить охрану экономической зоны Израиля: как раз незадолго до этого на морском шельфе был открыт ряд крупных газовых месторождений (например, Тамар – 2009 г., Левьятан – 2010 г.), что превращало Израиль из импортёра энергоносителей в их потенциального экспортёра», – говорится в материале.
    ----------------------------------------
    Хмм, для защиты месторождений всё-таки нужно оружие. bully
    Altona
  4. voyaka uh Сегодня, 13:32
    Вряд ли еще останутся деньги в бюджете на ВМФ после закупок ПЛ
    и фрегатов в Германии.
    voyaka uh
    1. Маз Сегодня, 14:17
      Подарят, впервые раз штоли
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 14:23
        Цитата: Маз
        Подарят, впервые раз штоли

        Ты за родной Днепр беспокойся, мы уже сами решим свои проблемы.
        Арон Заави
  5. mvg Сегодня, 14:45
    Для 800 тонника (даже не МРК) вооружения напихано. Чем всегда и отличались еврейские проеты... И ПКР, и ПЛО, и полноценное ПВО, и РЛС и артиллерия и вертушка... "Зеленый Дол" отдыхает со своими Калибпами и ОСА-М
    mvg
    1. stone Сегодня, 15:00
      Скорее всего туда еще Спайк-НЛОС впихнут или какой-нидь барражирующий БПЛА
      stone
      1. mvg Сегодня, 15:24
        Есть вертушка, есть РЛС. Для Каспия это самый сбалансированный корабль, который даже сам себе ЦУ может дать, в отличии от МРК пр. 21631 "Буян-М". По БЛА - у айзеров много БЛА, они в хороших отношениях с Израилем, так что, если это не "кондор'ы", то есть смысл использовать сухопутные.
        P.S.: Объективно сильнейший корабль на Каспии будет
        mvg
  6. san4es Сегодня, 15:38

    ...Облик напоминает Головной патрульный корабль ВМС Шри-Ланки Р 623 Sayurala индийской постройки проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV)
    san4es
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