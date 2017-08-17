16:18 17 августа

Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у границы страны

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в четверг выступили с утверждением, в котором заявили, что вблизи границы Латвии был замечен российский военный корабль.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод ВМС 17 августа идентифицировали корвет "Серпухов 563" класса "Буян-М" ВС России
- сказано в сообщении НВС на странице в Twitter передает ТАСС

Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у границы страны



По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам страны 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Использованы фотографии: http://twitter.com/latvijas_armija
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Комментарии 24

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  1. Olegater Сегодня, 13:46
    Подтереться успели? Или как всегда только показалось и унитаз уже не нужен! wassat
    Olegater
    1. Монос Сегодня, 13:52
      Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у границы страны

      Ой, простите! Они вас просто не заметили. Штурманам увеличительное стекло забыли выдать. smile
      Монос
      1. Partyzan Сегодня, 15:20
        В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод
        он там что - шпроты ловил? а так в территориальные воды не вошел lol
        Partyzan
    2. Tusv Сегодня, 13:53
      Цитата: Olegater
      Подтереться успели? Или как всегда только показалось и унитаз уже не нужен!

      Прибалтненные тигры хотят видеть Балтику своей вотчиной. Ау гараж. Русский лоцман милиард евро за проводку. Согласны?
      Tusv
  2. Tusv Сегодня, 13:48
    Не ну сколько можно об этом писать. Работа у ВМС России такая. Обычная дело. Ходют туды сюды - Рутина
    Tusv
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:48
    Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у границы страны
    Вот ещё блаженные под боком окопались! А Россию у своих границ не обнаружили? laughing
    Наблюдатель2014
  4. japs Сегодня, 13:49
    Латвия обнаружила, что граничит с РФ.
    Срочно нужно принимать меры в рамках НАТО.
    japs
  5. Kurare Сегодня, 13:50
    Вообще-то прибалты как-никак соседи Российской Федерации. Купите им глобус в подарок, пускай увидят, что выходя, скажем, из Питера в Калининград, корабль проходит мимо Латвии. Ну не может же он по СевМорПути туда ходить в конце концов!
    Kurare
  6. sabakina Сегодня, 13:50
    В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод

    Насколько я знаю, в шести милях от территориальных вод можно находиться, но нельзя производить экономическую деятельность..."Буян-М" там кильку глушил что ли?
    sabakina
    1. К0щей Сегодня, 13:53
      Цитата: sabakina
      "Буян-М" там кильку глушил что ли?

      не давал глушить латышам)))
      К0щей
      1. sabakina Сегодня, 13:56
        К0щей, так я их и спрашиваю, чего они взъерепенились? Сам не глушил и другим не давал. На море должно быть тихо и спокойно.
        sabakina
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:10
      sabakina Славик! hi Наши мореманы бомбочкой прыгают ! Прибалтусам в буноклю агрессия кажется belay
      laughing
      Наблюдатель2014
      1. sabakina Сегодня, 14:21
        Сергей hi , мало что бомбочкой, так когда происходит непроизвольный выход газов, им кажется, что это взрыв глубинной бомбы!
        sabakina
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:26
          sabakina
          мало что бомбочкой, так когда происходит непроизвольный выход газов, им кажется, что это взрыв глубинной бомбы!
          А ,у нас всегда было очень и очень строго с военно морским юмором если что.Вот feel
          Наблюдатель2014
  7. Lester7777 Сегодня, 13:53
    Принимая во внимание масштабы, должно звучать так - возле российского военного корабля обнаружена какая-то мелочь, что-то пищащая в районе седьмого шпангоута.
    Lester7777
  8. Ingvar0401 Сегодня, 13:54
    До тервод еще 6 миль. Чего рыдать-то???
    Ingvar0401
  9. Керенский Сегодня, 14:14
    Они. Обнаружили. Корабль РФ. На Балтике. Что он мог там делать?!!
    "Требую звания доктора, на..." (С) "Чистилище"
    Керенский
  10. HAM Сегодня, 14:19
    Ну,всё,разозлили балтийских монстров теперь будут....плакать! crying
    HAM
  11. Монархист Сегодня, 14:20
    Цитата: Kurare
    Вообще-то прибалты как-никак соседи Российской Федерации. Купите им глобус в подарок, пускай увидят, что выходя, скажем, из Питера в Калининград, корабль проходит мимо Латвии. Ну не может же он по СевМорПути туда ходить в конце концов!

    Это так,но они люди исключительные ,а следовательно им логика до лампады
    Монархист
  12. Романенко Сегодня, 14:22
    И что?
    Границу нарушали?
    Нет, ну и всё, какие предъявы?
    Шпротов украли?
    Корабли США ходят вблизи границ РФ - ну пуганули разок. Пусть рыбоголовые тоже чем-нибудь наших испугают.
    Романенко
  13. Atlant-1164 Сегодня, 14:33
    мне их искренне жалко этих чухонцев..как им страшно жить!!
    Atlant-1164
  14. Altona Сегодня, 14:36
    Ну всё правильно же. Сер-пук-хов. Нормальная реакция на наши корабли в первых двух слогах. laughing
    Altona
  15. Монархист Сегодня, 14:44
    Давайте разбираться:"Серпухов" зашел в их территориальные воды? Нет,а какого гретца тогда шум поднимать?
    "Серпухов“" КОРВЕТ класса " Буян М" - сторожевик ,а сторожевой корабль не представляет угрозу ВМФ Латвии. Если бы там оказался" Григорович" или аналогичный корабль тогда можно опасаться. Хотя если у них флот состоит из дерьмовозов то тогда надо подштанники менять.
    По-моему латыши умышленно хай поднимают: зарабатывают бонусы у больших дядей- мы маленькие,но отбиваемся то русского медведя
    Монархист
  16. Rostislav Сегодня, 14:50
    Какую смысловую нагрузку имеют такие публикации на ВО? Чтобы мы не забывали о том, что где-то там пузатая мелочь шевелится?
    Латышей я понимаю. Они жили в составе великой страны и было достаточно событий и новостей для обсуждения. Сейчас стали обломком на обочине и о чем писать? Какие там события? Новость о выброшенном на пляж топляке неделю обсуждать могут, а тут целый корабль мимо проплыл.
    Но нам то что с этого? Оборачиваться на каждое тявканье, когда никому лапку даже не отдавили, просто рядом прошли?
    Неужто эта новость важнее, чем заметка о финале молодежной военно-патриотической игры «Победа» в Подмосковье или запуске фармацевтического завода в Самарской области?
    Rostislav
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