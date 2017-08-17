Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у границы страны
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в четверг выступили с утверждением, в котором заявили, что вблизи границы Латвии был замечен российский военный корабль.
По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам страны 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
В латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод ВМС 17 августа идентифицировали корвет "Серпухов 563" класса "Буян-М" ВС России- сказано в сообщении НВС на странице в Twitter передает ТАСС
По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам страны 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
Использованы фотографии: http://twitter.com/latvijas_armija
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