16:19 17 августа

Госдеп объявил конкурс на поставку нелетального оружия Украине

Как сообщает американский портал Federal Business Opportunities, бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.

В рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Участники тендера должны представить предложения по ценам до 22 августа.

Госдеп объявил конкурс на поставку нелетального оружия Украине



Ранее со ссылкой на американских чиновников сообщилось, что Пентагон и госдепартамент разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. В ДНР при этом заявляли, что НАТО и США уже давно нелегально поставляют оружие украинским силовикам.

США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов ВСУ. При этом Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок Киеву высказалось и большинство европейских политиков, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. HAM Сегодня, 14:24
    Учебные ложки не забудьте поставить!
    HAM
    1. Trevis Сегодня, 14:26
      Комплекты тактических-памперсов. Только для офицеров!
      Trevis
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:34
        Я ! Можно мне поучаствовать в конкурсе!!! Вот и видео с технологией предоставляю feel
        Наблюдатель2014
    2. 72jora72 Сегодня, 14:49
      Учебные ложки не забудьте поставить!
      Дырявые.
      72jora72
  2. Atlant-1164 Сегодня, 14:29
    стесьняюсь спросить,а пугач это летальное

    ,или все таки нелетальное оружие.
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 14:30
      отдам за ненадобностью..
      Atlant-1164
      1. Ныробский Сегодня, 14:55
        Цитата: Atlant-1164
        отдам за ненадобностью..

        Огнестрел только при наличии лицензии и через разрешительную систему bully
        Ныробский
    2. Николай Петров Сегодня, 14:49
      Для наших "гордых" прибалтийских соседей вполне летальное. Попробуйте хлопнуть из сего ОМП вблизи прибалтийского населённого пункта. Воя будет: Россия атакует!
      Николай Петров
    3. фигвам Сегодня, 14:58
      Зачем тендер на пистолеты, давно уже всё придумано, чтобы киборги не поранились.
      фигвам
  3. mac789 Сегодня, 14:34
    Продам госдепу высоко-нано-технологичные супердубины. Из ольхи. Ибо сало копченое на ольховых высоко-нано-технологичных супердубинках одним своим запахом отбивает всю охоту к боевым действиям напрочь, особливо под правильный запивон. :-))
    mac789
  4. dinba Сегодня, 14:39
    Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину,
    Так у них импортзамещение появится.
    dinba
  5. Николай Фёдоров Сегодня, 14:53
    В рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них...

    Прямо-таки интересно, что за такие-сякие учебные пистолеты? Мы вот стреляем из ПМ и учимся на ПМ. А у американцев что-ли по-иному?
    Николай Фёдоров
    1. Partyzan Сегодня, 15:17
      что за такие-сякие учебные пистолеты?
      пневматика однако hi
      Partyzan
  6. Николай Петров Сегодня, 14:54
    Соберут свой подлежащий утилизации хлам и продадут свидомым. И тратиться на утилизацию не придётся, и наваре "исключительные". Там по этой части ребятки не промах. Да, одни британские "Саксоны" чего только стоят. Да и вместо Джавелинов свидомым пиратские РПГ-7 подогнали. Вообщем дело прибыльное.
    Николай Петров
  7. Tusv Сегодня, 15:17
    Я так понимаю у нациков зрада. Янки на нашей стороне.
    Tusv
  8. sabakina Сегодня, 15:19
    бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.

    США признали, что сделали из Украины второй Афганистан! Занавес!
    sabakina
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