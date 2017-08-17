Госдеп объявил конкурс на поставку нелетального оружия Украине
Как сообщает американский портал Federal Business Opportunities, бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков (INL) объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.
В рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Участники тендера должны представить предложения по ценам до 22 августа.
Ранее со ссылкой на американских чиновников сообщилось, что Пентагон и госдепартамент разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. В ДНР при этом заявляли, что НАТО и США уже давно нелегально поставляют оружие украинским силовикам.
США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов ВСУ. При этом Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок Киеву высказалось и большинство европейских политиков, передает РИА Новости.
В рамках тендера будут закупаться учебные пистолеты, патроны для них, а также защитное снаряжение. Участники тендера должны представить предложения по ценам до 22 августа.
Ранее со ссылкой на американских чиновников сообщилось, что Пентагон и госдепартамент разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. В ДНР при этом заявляли, что НАТО и США уже давно нелегально поставляют оружие украинским силовикам.
США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, американские инструкторы обучают бойцов ВСУ. При этом Киев последние три года добивается у США поставок летального оружия. В июле зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва заявил, что Пентагон продолжает изучать этот вопрос.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок Киеву высказалось и большинство европейских политиков, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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