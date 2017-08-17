19:30 17 августа

Министр обороны Болгарии призвал применять оружие против нелегальных мигрантов

Как пишет издание Deutsche Welle, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов призывает в случае необходимости применять оружие при охране границ Евросоюза от наплыва нелегальных мигрантов.

Министр обороны Болгарии призвал применять оружие против нелегальных мигрантов


Мы не можем допустить того, чтобы нелегальные мигранты и впредь массово прибывали в Европу. Необходимо ввести солдат НАТО или Евросоюза в Италию и Грецию и при необходимости защищать внешние рубежи Европейского союза с помощью оружия
— заявил он в интервью газете Welt, передает РИА Новости


В борьбе с притоком нелегальных мигрантов болгарский министр намерен усилить защиту границ страны с Турцией. Для этого планируется привлечь дополнительные силы армии и технику для наблюдения и контроля. По мнению Каракачанова, болгаро-турецкую границу нужно поделить на пять зон, в каждую из которых будет направлена вооруженная рота.

Министр отметил, что большинство людей, попавших в Европу по Средиземному морю, были экономическими мигрантами.

Их никто не преследовал, им не нужна защита, чтобы выжить. Они просто хотели жить в богатой западной стране
— заявил он.

Использованы фотографии: © AP Photo / Santi Palacios
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Комментарии 29

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  1. Зяблицев Сегодня, 16:22
    Я еще можно их на кострах сжигать! Объявить посланниками сотоны и аутодафе, так сказать... Впрочем в Болгарию, даже сам сотона ни за что не поедет, наплевав на квоты Евросоюза! Да же под страхом сожжения... laughing
    Зяблицев
    1. Tusv Сегодня, 17:02
      Цитата: Зяблицев
      Впрочем в Болгарию, даже сам сотона ни за что не поедет, наплевав на квоты Евросоюза! laughing

      Не Славяне к нам очень хорошо относятся. Другое дело у них бандитская крыша. А так что в Хорватии, что в Болгарии, как дома
      Tusv
      1. влад66 Сегодня, 17:07
        Цитата: Tusv
        Другое дело у них бандитская крыша

        Там у каждого своя крыша laughing
        влад66
        1. Чёрный Сегодня, 17:26
          Политики в ЕС такие все добрячки...ну просто милейшие люди wassat
          Чёрный
          1. Татьяна Сегодня, 18:37
            В Болгарии уже давно действуют местные отряды пограничной самообороны, вооружённые ружьями и битами, против незаконных мигрантов. Они отлавливают иностранных мигрантов, снимают их физиономии, "показательным" силовым образом очень жёстко объясняют им, что в Болгарии они - эти субъекты - совершенно нежеланные "нахлебники" и насильники, что им тут делать нечего и чтобы они проваливали вон - туда, откуда пришли! Предупреждают их, что при повторной попытке болгары их просто убьют и трупы их безымянно закопают в укромном месте.
            "Наученные" таким образом застигнутые болгарскими националистами нелегальные иностранные мигранты на территории Болгарии быстро всё понимают, рады прилежно унести свои ноги из этой страны и больше не пытаются совершить повторно новые незаконные попытки пересечения государственной границы Болгарии.
            Татьяна
        2. WapentakeLokki Сегодня, 19:18
          Под НАСИЛОВАТЬ доны понимают только женщин или..А как-же геи они может быть всю жизнь мечтали слиться в черных обьятиях с Африкой а злые мафиозо им крылышки-то пообрезали.Печалька
          WapentakeLokki
    2. Маз Сегодня, 17:03
      Они бы ещё предложили бы их топить в средиземке
      Маз
    3. alatanas Сегодня, 17:08
      Дело в том, что в большинстве своем оне не бежанцы, а мигранты, и не из Сирии, а из Афганистана, Пакистана и из северной Африки. Они хотят в Германию, в Швецию и т.д. По законам ЕС их возвращают туда, где они попали на територию ЕС.
      Болгария, как Вы правильно заметили, страна бедная, к тому же православная и кормить "трутней" (обыкновенно мужчины трудоспособного возраста 20-35 лет) в большим количестве не может. К Вам таджики едут чтобы работать, а не жить "за дарма". К стати до 1989 - го года, когда границы Болгарии охранялись как надо погранвойсками, почти никто не имел желания переходить их нелегально, потому что стреляли.
      alatanas
  2. Stranger03 Сегодня, 16:23
    Толерантненько, wassat
    Stranger03
  3. John_f Сегодня, 16:24
    Толерантная европа так сказать думает о том же, но делать этого конечно не станут...
    John_f
  4. To be or not to be Сегодня, 16:26
    Попал министр!!
    Конвенция о статусе беженцев

    Принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года
    Статья 31 — Беженцы, незаконно находящиеся в стране, дающей им приют
    1. Договаривающиеся государства не будут налагать взысканий за незаконный въезд или незаконное пребывание на их территории беженцев, которые, прибыв непосредственно из территории, на которой их жизни или свободе угрожала опасность, предусмотренная в статье 1, въезжают или находятся на территории этих государств без разрешения, при условии, что такие беженцы без промедления сами явятся к властям и представят удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или пребывания.
    http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventi
    ons/refugees.shtml
    To be or not to be
  5. hohol95 Сегодня, 16:28
    Их никто не преследовал, им не нужна защита, чтобы выжить. Они просто хотели жить в богатой западной стране
    А Болгария БОГАТА ГРОШАМИ?
    Или просто толпы мигрантов вытаптывают селхозугодья?
    hohol95
  6. tanit Сегодня, 16:38
    [/quote]По мнению Каракачанова, болгаро-турецкую границу нужно поделить на пять зон, в каждую из которых будет направлена вооруженная рота.
    [/quote]
    240 км сухопутной границы с турками. 5 рот. belay Какие большие роты в ВС Болгарии belay
    Вооруженная рота belay В ВС Болгарии есть безоружные роты? belay
    tanit
    1. alatanas Сегодня, 17:28
      1) 274 км
      2) Технические средства наблюдения + 5 рот для своевременной реакции.
      3) Местность там пересеченная, не "поле широкое от конца до конца", как в России с Украиной.
      4) Вооружен тогда, когда у тебя есть не только оружие, но и боеприпасы к нему. В мирное время все роты, кроме караула - практически безоружны.
      alatanas
  7. Либерзон Сегодня, 16:49
    Интересно, почему эмигранты в Россию не едут? Те же сирийцы. Россия же за Асада воюет, да и вообще "братский" народ, помогает.
    Но не хотят ехать в Россию они.
    Либерзон
    1. tanit Сегодня, 16:59
      Цитата: Либерзон
      Интересно, почему эмигранты в Россию не едут? Те же сирийцы. Россия же за Асада воюет, да и вообще "братский" народ, помогает. Но не хотят ехать в Россию они.

      В Россию ехать - работать придется. В Европе - халява. wink
      Кстати, а ведь в статье ни слова про Израиль. belay А Либерзоны все лезут и лезут. belay laughing
      tanit
      1. Pirogov Сегодня, 17:06
        Цитата: tanit
        А Либерзоны все лезут и лезут

        Привыкли гадить по другому жить не могут ,а потом удивляются почему евреев не любят.
        Pirogov
        1. Либерзон Сегодня, 17:08
          Оо два антисемита вылезли. Причём тут Израиль и евреи?
          А что в Казахстане и Украине?
          Тьфу на вас
          Либерзон
          1. tanit Сегодня, 17:12
            Цитата: tanit
            В Россию ехать - работать придется. В Европе - халява. Кстати, а ведь в статье ни слова про Израиль. А Либерзоны все лезут и лезут.

            Где тут антисемитизм?! laughing
            Цитата: Либерзон

            Оо два антисемита вылезли. Причём тут Израиль и евреи? А что в Казахстане и Украине? Тьфу на вас
            А причем тут Россия, если министр из страны Болгария? laughing И при чем тут , собственно Вы? belay laughing
            А это что? wink
            Заметьте, не я это написал
            Цитата: Либерзон
            Тьфу на вас
            ? lol laughing
            tanit
            1. tanit Сегодня, 17:14
              Рабинович, верните себя народу. Ваши клоны какие-то неудачные. laughing
              tanit
      2. влад66 Сегодня, 17:16
        Цитата: tanit
        А Либерзоны все лезут и лезут.

        Да это старый знакомый-Рабинович,Центр,Штаб,КГБ-ЦРУ и так далее и прочая. fellow
        влад66
    2. Paranoid50 Сегодня, 17:08
      Цитата: Либерзон
      Но не хотят ехать в Россию они.
      Лишь немногие тормозятся здесь. Ибо в России ништяков с неба никто не сулит - вкалывать надо. И облизывать их здесь,подобно европейцам,никто не собирается,скорее - наоборот.
      Цитата: Либерзон
      да и вообще "братский" народ, помогает.

      Дык,"братские" народы - они такие разные. Не так давно один ваш земляк(из тутошних) договорился до того, что назвал матрасов "старшим братом Израиля". Ну,ничего, бывает. yes
      Paranoid50
    3. Зяблицев Сегодня, 17:12
      Либерзон

      Во первых, Россия находится географически далеко от мигрантского трафика, в отличии от Европы, что в разы увеличивает стоимость этого пути - это раз! Суровый климат, который так же принимается во внимание - в палатках, в декабре не поживешь, в отличии от той же Франции. Это два. В третьих, там достаточное количество знакомы или родственников уехавших еще до конфликта, сложившиеся уже диаспоры, чего в России нет...В заключении, Вы ошибаетесь, достаточно большое количество сирийцев - это представители народов Северного Кавказа и Закавказья, крупные диаспоры которых традиционно проживают в Сирии, приехали именно в Россию, на свои исторические земли в Адыгею и т.п., и их там насчитывается уже порядка 12 тысяч...И этот поток не прекращается!
      Кстати гуманный Израиль закрыв границы перед беженцами в милосердии своем уже давно обогнал Европу и не стесняется расстреливать из пулеметов сирийских граждан! Видимо, от избытка человеколюбия! hi
      Зяблицев
      1. HAM Сегодня, 17:30
        Уважаемый,да есть здесь и сирийцы,но,в основном, переезжают и живут АСИРИЙЦЫ,а это разные народы
        HAM
    4. To be or not to be Сегодня, 17:18
      Как не лезут . ?
      Да посмотри передачу Соловьева-одни мигранты! laughing laughing
      Даже Яков «Яша» Ке́дми (ивр. יעקב קדמי ; род. Яков Иосифович Казаков; 5 марта 1947 ), Москва, СССР) частый гость на соловьиных трелях laughing
      To be or not to be
    5. WapentakeLokki Сегодня, 19:19
      Так холодно-же у нас а все маугли тепло любят вот и игнорируют
      WapentakeLokki
  8. Alexey RA Сегодня, 17:38
    По мнению Каракачанова, болгаро-турецкую границу нужно поделить на пять зон, в каждую из которых будет направлена вооруженная рота.

    Угу... сначала рота, потом - батальон, а потом - "таджикский вариант": на границе - наблюдатели-корректировщики, в тылу - артбатарея. На 240 км границы болгарам вполне хватит 12-15 батарей тех же Д-30 или 2С1. smile
    Alexey RA
  9. APASUS Сегодня, 18:25
    Призрак "демократии "шагает по Европе!!
    Дожили,уже расстреливать мигрантов собрались? А эти еще пытаются в чем то упрекнуть СССР,малолетний преступник ваш министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.
    Хотя конечно проституцию в головах победить сложно ,мы еще много чего увидим и я думаю ждать не долго!
    APASUS
  10. Керенский Сегодня, 18:58
    Два момента:
    1. Болгария - страна небогатая. Беженцы там и не планируют задерживаться.
    2. Европа возвращает беженцев туда, откуда просочились, т.е. в Болгарию.

    Моё мнение: Из "годных" беженцев формировать отряды. Нехай родную хату отбивают у супостата! И десантировать взад,- пущай закрепляются там, плацдарм расширяют... А бабы с детишками им рукавицы шьют и тёплые носки вяжут.....
    Керенский
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