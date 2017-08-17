Министр обороны Болгарии призвал применять оружие против нелегальных мигрантов

Мы не можем допустить того, чтобы нелегальные мигранты и впредь массово прибывали в Европу. Необходимо ввести солдат НАТО или Евросоюза в Италию и Грецию и при необходимости защищать внешние рубежи Европейского союза с помощью оружия

Их никто не преследовал, им не нужна защита, чтобы выжить. Они просто хотели жить в богатой западной стране