Министр обороны Болгарии призвал применять оружие против нелегальных мигрантов
Как пишет издание Deutsche Welle, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов призывает в случае необходимости применять оружие при охране границ Евросоюза от наплыва нелегальных мигрантов.
В борьбе с притоком нелегальных мигрантов болгарский министр намерен усилить защиту границ страны с Турцией. Для этого планируется привлечь дополнительные силы армии и технику для наблюдения и контроля. По мнению Каракачанова, болгаро-турецкую границу нужно поделить на пять зон, в каждую из которых будет направлена вооруженная рота.
Министр отметил, что большинство людей, попавших в Европу по Средиземному морю, были экономическими мигрантами.
Мы не можем допустить того, чтобы нелегальные мигранты и впредь массово прибывали в Европу. Необходимо ввести солдат НАТО или Евросоюза в Италию и Грецию и при необходимости защищать внешние рубежи Европейского союза с помощью оружия— заявил он в интервью газете Welt, передает РИА Новости
В борьбе с притоком нелегальных мигрантов болгарский министр намерен усилить защиту границ страны с Турцией. Для этого планируется привлечь дополнительные силы армии и технику для наблюдения и контроля. По мнению Каракачанова, болгаро-турецкую границу нужно поделить на пять зон, в каждую из которых будет направлена вооруженная рота.
Министр отметил, что большинство людей, попавших в Европу по Средиземному морю, были экономическими мигрантами.
Их никто не преследовал, им не нужна защита, чтобы выжить. Они просто хотели жить в богатой западной стране— заявил он.
Использованы фотографии: © AP Photo / Santi Palacios
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