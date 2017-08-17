ОАК: Выпуск Ил-114-300 позволит сэкономить $5 млрд

Производство Ил-114 позволит сэкономить порядка 5 миллиардов долларов, которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов

В четверг в Иркутское прошло совещание по вопросам гражданской авиации под руководством вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Одна из тем касалась планов выпуска двухмоторного турбовинтового самолета для региональных авиалиний Ил-114-300, передает РИА Новости Как сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Слюсарь, ОАК готовится начать производство этой модели с 2022 года. В задачу корпорации входит выпуск 12 самолетов в год, всего планируется поставить на внутренний рынок 57 самолетов вместо устаревшей модели "Ан".– сказал Слюсарь.Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов.По поручению президента России ОАК начала программу модернизации Ил-114 для обеспечения авиакомпаний России машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.