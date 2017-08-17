19:30 17 августа

ОАК: Выпуск Ил-114-300 позволит сэкономить $5 млрд

В четверг в Иркутское прошло совещание по вопросам гражданской авиации под руководством вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Одна из тем касалась планов выпуска двухмоторного турбовинтового самолета для региональных авиалиний Ил-114-300, передает РИА Новости

Как сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Слюсарь, ОАК готовится начать производство этой модели с 2022 года. В задачу корпорации входит выпуск 12 самолетов в год, всего планируется поставить на внутренний рынок 57 самолетов вместо устаревшей модели "Ан".

ОАК: Выпуск Ил-114-300 позволит сэкономить $5 млрд



Производство Ил-114 позволит сэкономить порядка 5 миллиардов долларов, которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов
– сказал Слюсарь.

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов.

По поручению президента России ОАК начала программу модернизации Ил-114 для обеспечения авиакомпаний России машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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Комментарии 39

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  1. Kurare Сегодня, 17:42
    Хочеться надеяться, что 57 самолетов, как и 12 самолетов в год, - это только начало.
    Kurare
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:02
      Цитата: Kurare
      Хочеться надеяться, что 57 самолетов, как и 12 самолетов в год, - это только начало.

      У нас уже пару лет летают гражданские , цена почти как на "газельке " Нужная вещь, во времена СССР авиация была доступной почти всем слоям населения , в любую точку страны лети не хочу...До сих пор под впечатлением от полета в детстве на Ту-134 на Черное море летали отдыхать и не раз..
      ОТДЕЛ
      1. Esoteric Сегодня, 18:11
        Цитата: ОТДЕЛ
        во времена СССР авиация была доступной почти всем слоям населения , в любую точку страны лети не хочу...

        Вот и вспоминайте перед сном добрым словом и СССР, и социалистический строй...А то вы дифирамбов до генерал-полковника напели...
        Esoteric
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:26
          Вот и вспоминайте перед сном добрым словом и СССР, и социалистический строй...А то вы дифирамбов до генерал-полковника напели...


          главное не жить в параллельной реальности и не сравнивать капитализм и социализм, горюя о былом

          пора очнуться за 25 лет.

          с-т Petrov
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:29
          Цитата: Esoteric
          Цитата: ОТДЕЛ
          во времена СССР авиация была доступной почти всем слоям населения , в любую точку страны лети не хочу...

          Вот и вспоминайте перед сном добрым словом и СССР, и социалистический строй...А то вы дифирамбов до генерал-полковника напели...

          Ну давайте вы капиталистический восхваляйте , до маршала дойдете ! Что за зависть злобная ?
          У меня есть один плюс, я могу сравнивать системы ..И увы капитализм в минусе , а демократия вообще не упоминайте этого слова ..(монитор жалко второй..))) Вот такие дела Юрий Васильевич (бабу зачем на аватар взяли ? хе хе))))
          ОТДЕЛ
      2. AwaZ Сегодня, 18:20
        5 рублей стоил перелет на 100км на АН 2. Перелет : Горький-Сочи стоил 40 рублей в одну сторону. Удовольствие, я скажу не сильно дешевое. Никаких акций и скидок.... Поэтому сейчас даже выходит дешевле можно найти перелет.
        AwaZ
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:33
          Цитата: AwaZ
          5 рублей стоил перелет на 100км на АН 2.

          Я студентом летал на Л-410 нас двое было всего в салоне (4рубля 220 км) Чувствовали себя шейхами (конец 80-х был))))
          ОТДЕЛ
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:04
            Цитата: ОТДЕЛ

            0
            ОТДЕЛ Сегодня, 18:33 ↑ Новый
            Цитата: AwaZ
            5 рублей стоил перелет на 100км на АН 2.

            Я студентом летал на Л-410 нас двое было всего в салоне (4рубля 220 км)

            Студентам по студенческому билету была скидка 50%. От Москвы до Самары летал за 9 рублей (порядка 1000 км).
            Капитан Пушкин
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:27
        ОТДЕЛ hi
        во времена СССР авиация была доступной почти всем слоям населения
        Каким там слоям!!! Летали все!!! Я ,без иронии и сарказма!
        Наблюдатель2014
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:33
          Каким там слоям!!! Летали все!!! Я ,без иронии и сарказма!


          но актерам цирка это не понравилось и они все сломали. Или легализовали слом своими митингами и присутствием на площадях

          Причем самое забавное что тут хватает таких же, которые с такой же пеной у рта будут смещать правительство и мечтать о добром и порядочном и о кисельных берегах и о отнять и поделить все

          От руины не далеко ушли, из под шконки вылезут все эти обделенные и обиженные, которые справедливость будут на площадях искать - обратно загонять через кровь только

          с-т Petrov
      4. андрей юрьевич Сегодня, 19:07
        Цитата: ОТДЕЛ
        У нас уже пару лет летают гражданские , цена почти как на "газельке

        wassat wassat wassat fellow 16руб ? михан...угомонись... fool
        андрей юрьевич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:20
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: ОТДЕЛ
          У нас уже пару лет летают гражданские , цена почти как на "газельке

          wassat wassat wassat fellow 16руб ? михан...угомонись... fool

          Вспомнил, 14 рублей ..! drinks Наврал я про 4 рубля ...И все таки круто был в то время..! fellow
          ОТДЕЛ
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:43
    Вот и славно! В добрый путь!
    Чёрный Полковник
  3. Tusv Сегодня, 17:44
    Советский Союз нам оставил столько чертежей, что Строй и не воняй
    Tusv
    1. ватник Сегодня, 17:57
      Самая хорошая новость что движки для самолётов выпускаемых для нашей страны у него будут отечественные.
      ОДК согласовала использование двигателя ТВ7-117СТ-01 в качестве штатного для Ил-114-300
      Министерство промышленности и торговли России, «Объединённая авиастроительная корпорация» и «Объединённая двигателестроительная корпорация» согласовали использование турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ-01 повышенной мощности в качестве штатного для регионального пассажирского самолёта Ил-114-300.

      ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ разработки АО «ОДК — Климов») является базовым двигателем для силовой установки перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В. В новое изделие заложены современные технические и конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с. На ТВ7-117СТ установлен воздушный винт АВ112, обладающий большей производительностью и позволяющий увеличить лобовую тягу силовой установки.

      Двигатель также будет сертифицирован в соответствии с гражданскими нормами. При этом ОДК готова обеспечить первый полет Ил-114-300 с уже освоенными в производстве двигателями ТВ7-117СМ.
      https://sdelanounas.ru/blogs/96736/
      В Иркутске разрабатывают пассажирский самолет, способный садиться где угодно
      ватник
      1. Esoteric Сегодня, 18:20
        Цитата: ватник
        Самая хорошая новость что движки для самолётов выпускаемых для нашей страны у него будут отечественные.

        Самая плохая новость, что пусть самолёт будет самым лучшим в мире и летает на сжатом воздухе, цены для основной массы населения будут недоступны, и, не далее, как вчера, один уважаемый всеми дядька распекал подчинённых за высокие цены на билеты...Капитализм не даст нам удовлетворенья и права насладиться полётами. Это в советское время Ан-24 летел в Новосибирск 40 минут и билет стоил в два раза дороже автобусного. При желании можно было себе позволить. Можете сравнить сегодняшние зарплаты и цены на билеты.
        Мне доставляют радость вести, что в России ещё есть талантливые и настойчивые люди. good Меня не радуют новые модели техники, так как радости они не принесут...И пусть в стране придумывают самолёты, что в этом толку, если летать на них смогут только обеспеченные высокими зарплатами люди.
        Esoteric
        1. bk316 Сегодня, 18:45
          пусть в стране придумывают самолёты, что в этом толку, если летать на них смогут только обеспеченные высокими зарплатами люди.

          Как это что толку?
          Эти люди будут летать, я буду летать. По другому только через дотации, а значит я должен буду платить, что бы вы могли летать. Это мне зачем?
          bk316
  4. polev66 Сегодня, 17:45
    дожить бы до 2022 :)
    polev66
    1. Paranoid50 Сегодня, 18:06
      Цитата: polev66
      дожить бы до 2022 :)

      Не мучай сердце будущей бедой
      Не надрывайся горечью былой
      И на песке не строй,живи сегодня
      Иль жизнь на ветер пущена тобой
      Омар Хайям
      Paranoid50
    2. Вождь краснокожих Сегодня, 18:34
      Согласен с Вами. За пять лет так все может перевернуться, что пять миллиардов покажутся несбыточной мечтой!
      Вождь краснокожих
  5. Atlant-1164 Сегодня, 17:51
    финансов и ресурсов не хватит на этот проект. хватает только для пополнения личных счетов капитанов нашего бизнеса. ФИО этих капитанов, не стану оглашать.
    Atlant-1164
  6. andrewkor Сегодня, 18:01
    А Ил-114-100 от ТАПОиЧ лучше; движок Пратт- Уитни,винты Гамильтон- серпообразные 7 лопастные,разработан КБ Ильюшин для Узбекистон Хаво Йуллари.Уже 12 лет летают.
    andrewkor
  7. Rostislav Сегодня, 18:04
    5 лет на подготовку?
    Грустно. Не шибко напрягаются авиастроители. То переживали, что только боинги и эрбасы закупают, а как заказ получили, так не сильно торопятся. Или то "заклятые друзья" из минфина так график финансирования выстроили, что раньше никак?
    Rostislav
  8. ОТДЕЛ Сегодня, 18:07
    Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова,

    Там уже все разграбили и уничтожили...А ведь производства специально раскидывали по всей стране , рабочие места и т.д. Какие потери , хуже чем в ВОВ! Хорошая нам наука на будущее , на Урале нужно все концентрировать, это "хребет России" !
    ОТДЕЛ
    1. Esoteric Сегодня, 18:25
      Цитата: ОТДЕЛ
      на Урале нужно все концентрировать, это "хребет России" !

      Вы про промышленность? или столицу? или офисы разных ООО и ОАО природных ресурсов? Пока есть Москва, всё будет концентрироваться там...Век Собянина не видать...
      Esoteric
      1. андрей юрьевич Сегодня, 19:09
        Цитата: Esoteric
        Пока есть Москва, всё будет концентрироваться там..

        что касается денег...
        андрей юрьевич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:27
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: Esoteric
          Пока есть Москва, всё будет концентрироваться там..

          что касается денег...

          Все уходит в Москву , а они там уже с "барского плеча " Дотации типо помните , кому вы обязаны ..Тьфу блин за такую политику..Народ разбегается уже и работать некому..Капитализм , черт бы его побрал , никакого плана и стратегий..Одним днем живем, одно радует Армия и Флот перевооружаются! soldier
          ОТДЕЛ
    2. Horst78 Сегодня, 18:33
      Цитата: ОТДЕЛ
      Там уже все разграбили и уничтожили.

      От туда все вывезли, включая работников в Ульяновск вроде.
      Horst78
    3. Удав КАА Сегодня, 19:14
      Цитата: ОТДЕЛ
      на Урале нужно все концентрировать, это "хребет России" !

      Вы это гаранту втюхайте. А то он, бедный, "не знает", а придворная камарилья от него упорно скрывает, что 80% финансов страны в первопрестольной крутятся и все никак не могут (без могучего отката) преодолеть МКАД.
      А чтобы "взятки были гладки" делают следующее: в ноябре-декабре шлют в регионы причитающиеся им суммы из бюджета и требуют провести все аукционы (30 суток!) и освоить до конца года миллиарды! Да еще до 20 числа января м-ца отчетность предоставить....Не верите? Жаль!
      А чтобы " деньжата " в промышленность не попадали, региональные банки кошмарят отзывом лицензий! И уж если ссужают ниже ставки рефинансирования, да на длительный срок (т.н. *длинные кредиты*) -- то такие фигуранты становятся личными врагами лучшего финансиста по версии МВФ-2015г г-жи Э.Набиуллиной.
      P.S. Сам-то я "неученый лапоть", но рассказывали это весьма сведущие и знающие люди *федерального уровня*.
      Как-то так, однако!
      Удав КАА
  9. APASUS Сегодня, 18:09
    Кто в нашем государстве хоть за что то отвечает? Сперва так усердно готовили к выпуску Ил-114 ,так он тяжело шел,потом свернули его производство по тихому в один день и вот опять новость надо вложить опять денег для запуска этого самолета.
    Наверняка сидят люди до сих пор в высоких кабинетах ,кресла брюками протирают
    APASUS
  10. Бензорез Сегодня, 18:25
    "Производство Ил-114 позволит сэкономить порядка 5 миллиардов долларов, которые были бы потрачены для покупки аналогичной техники у наших зарубежных конкурентов"
    Не, у наших зарубежных конкурентов покупать ничего не надо!
    Бензорез
    1. Стирбьорн Сегодня, 18:43
      Суперджет стоит порядка 30 млн долларов, Ил-114 турбовинтовой, с пассажировместимостью в полтора раза меньше. Умножив даже 30 на 57 получаю 1.7 млрдов - куда оставшиеся 3 с лишним миллиарда Слюсарь хотел деть - себе на откаты заложить?! request
      Стирбьорн
    2. Удав КАА Сегодня, 19:17
      Цитата: Бензорез
      Не, у наших зарубежных конкурентов покупать ничего не надо!
      Блин! А как же *узаконенный* откат за сделку с м-н партненром в размере 10% премиальных!? belay
      Да вы никак хотите по миру пустить наших "эффективных манагеров"!?
      Ну, тогда вы -- враг всей околокремлевской тусовки!!! laughing
      Удав КАА
  11. 1536 Сегодня, 18:28
    Хорошо, когда известия хорошие, а не с Украины.
    1536
  12. Horst78 Сегодня, 18:31
    В задачу корпорации входит выпуск 12 самолетов в год, всего планируется поставить на внутренний рынок 57 самолетов вместо устаревшей модели "Ан".
    Надеюсь это ШУТКА what belay
    Horst78
  13. irazum Сегодня, 18:37
    "Человек-батут" прискакал, не к добру. Опять что-нибудь не так пойдёт...
    irazum
  14. Старый военрук Сегодня, 18:48
    Цитата: AwaZ
    5 рублей стоил перелет на 100км на АН 2. Перелет : Горький-Сочи стоил 40 рублей в одну сторону. Удовольствие, я скажу не сильно дешевое. Никаких акций и скидок.... Поэтому сейчас даже выходит дешевле можно найти перелет.

    Студенту на зимних каникулах перелёт Минводы - Ростов-на-Дону стоил 5,50. Вот и судите о стоимости полётов.
    Старый военрук
  15. without reverse Сегодня, 19:15
    Помнится, бегство специалистов с машиностроительного предприятия «Мотор Сич» в Россию достигло таких масштабов, что прошлым летом его директор Вячеслав Богуслаев отправился в Россию. Уговаривать не трудоустраивать беглых умельцев. Буквально заклинал Христом-богом. И, похоже, Богуслаева услышали. Но рабочие продолжили бежать с предприятия – только уже не в Россию, а в Китай. И дело приняло такой оборот, что Богуслаев почесал макушку да и принял решение перенести производство с Украины. Прошлой осенью предприятие «Мотор Сич» начало строить завод в Поднебесной – на китайские деньги. И уже со дня на день в Китае запустят производство украинских авиационных силовых установок, в том числе двигателей для самолётов общего назначения АИ-450С, турбореактивных двухконтурных Д-18Т, для сверхтяжёлых «Мрий» и «Русланов», а также винтовентиляторного Д-27, военно-транспортного Ан-70. Только на первом этапе компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd вложила в проект не торгуясь 250 млн долларов – переезжайте, запорожцы!
    without reverse
    1. without reverse Сегодня, 19:16
      Советские «Мрии» и «Русланы» теперь китайские Насколько китайская авиационная промышленность заинтересована в украинских специалистах, судите сами. Руками умельцев-«заробитчан» китайская авиационная промышленная корпорация успешно переделывает «заштопанные» российские Ил-76 в летающие танкеры. Они же посодействовали в доработке новейшего палубного турбовинтового самолёта дальнего радиолокационного дозора «Кунцзин-600», который собираются оснащать установками Д-27. Шэньянская, Сианьская и Шанхайская авиастроительные группы компаний вкупе с Первым научно-исследовательским институтом проектирования воздушных судов отрывают украинские кадры буквально с руками. Ударными темпами ведётся строительство производственно-испытательной линии для выпуска аналога Ан-225 «Мрия», которые китайцы намереваются задействовать в первую очередь как военно-транспортные самолёты. Проект именуется «Национальный тяжёлый транспортный самолёт» – безо всякого упоминания конструкторского бюро «Антонова». Но речь идёт именно об аналоге «Мрии» – предположительно, китайский самолёт сможет доставить 200 тонн груза на расстояние 15 тыс. километров без дозаправки. И это тот самый случай, когда китайская копия будет явно не хуже украинского оригинала. Российско-украинского, если точнее. Но нас-то теперь никто ни о чём не спросит. С помощью украинских профессионалов китайские самолётостроители намерены клонировать ещё одну российско-украинскую (вернее, советскую, как, впрочем, и «Мрия») разработку – Ан-124-100 «Руслан». Нет больше смысла строить вторичную копию с сомнительными характеристиками, как это водится у китайцев, – теперь они заполучили, по сути, оригинальное производство с, если можно так выразиться, оригинальными производителями. За два года китайцы намерены построить как минимум по сотне «Мрий» и «Русланов» для своих нужд. Кстати, специалисты считают, что при помощи украинских специалистов китайцы за два-три года смогут полностью устранить зависимость от поставок российских силовых установок. Школа «Антонова» уезжает на Восток

      вот тебе бабушка,и Юрьев день. мдяя, союзник однако!!
      without reverse
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