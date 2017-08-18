Глава СБУ: "ФСБ планировала использовать участников АТО для терактов в России"

Цинизм российских спецслужб заключается в том, что ФСБ ради достижения геополитических целей высшего российского руководства не только планирует убийство украинских граждан, но и готова организовать массовые жертвы среди российского, то есть своего, населения. Фактически речь идёт о сценариях, которые были использованы спецслужбами РФ в 1999 году, послуживших фактически началом очередной чеченской кампании. Главная новинка российских спецслужб - это использование втёмную бывших участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру - Федеральный информационный центр - готовит очередную провокацию против нашего государства. Трем бывшим участникам АТО - это Бондарь Юрий, Морозов Сергей, Юркевич Станислав - посредники, жители Днепропетровской области, предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение. Ведь именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве.

Очередной конспирологической версией поделился с представителями общественности глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, работающий под плотным контролем спецслужб Соединённых Штатов Америки. Грицак обвинил российские спецслужбы в том, что те якобы готовили серию терактов в Москве и других городах России с «привлечением украинских граждан». В ходе брифинга глава СБУ заявил, что «это попытка ФСБ использовать втёмную бывших участников АТО».УНИАН приводит заявление Грицака, сделанное в Киеве:Другими словами, желание украинскими «атошниками» получить лёгкие деньги, даже на гипотетических заработках в «ненавидимой» России, г-ном Грицаком выдаётся как «цинизм российских спецслужб». Справедливости ради, это обычная украинская риторика последних лет, когда Украина, находящаяся под американским внешним управлением, пытается весь негатив «повесить» на Россию, чтобы отвлечь внимание народа от нарастающих, как снежный ком, внутренних проблем.