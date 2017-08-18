Украинские СМИ сообщают о зверских убийствах в одесских СИЗО

Из Одессы приходят сообщения об инциденте в одном из региональных СИЗО (по некоторым данным, в нём содержатся и фигуранты по так называемому Одесскому делу – трагедии 2 мая 2014 года). Накануне вечером на территории комплекса следственного изолятора, в его хозяйственном блоке был обнаружен труп сотрудницы. Это младший инспектор режима охранного учреждения.Обращает на себя внимание тот факт, что труп сотрудницы одесского СИЗО был расчленён. Фрагменты тела представительницы украинской службы исполнения наказаний были обнаружены в мусорном баке хозяйственного комплекса.Заявлено, что сотрудница СИЗО была убита на территории учреждения – за несколько минут до смерти её зафиксировали камеры видеонаблюдения входящей на хозяйственный двор.Это далеко не первый случай весьма странных смертей в одесских следственных изоляторах. Так, в апреле в Лукьяновском СИЗО Одессы в течение длительного времени одного из заключённых избивал представитель украинского батальона «Торнадо», ранее расформированного из-за неподчинения командиров центральному командованию МВД. Избитый заключённый впоследствии от полученных травм скончался. До сих пор никто из сотрудников СИЗО ответственности не понёс.В случае со зверским убийством сотрудницы СИЗО украинские СМИ негодуют. Дело в том, что в СИЗО отказался прибыть ответственный за несение службы по исполнению наказаний – замминистра юстиции Украины Денис Чернышев. При этом на официальной странице украинского Минюста красуется следующий "замечательный" коллаж:Долго будут ремонтировать...Ранее комиссия по правам человека пыталась проинспектировать украинские СИЗО и тюрьмы, однако в ряде случаев получила от украинского Минюста отказ.