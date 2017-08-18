В Японии проведено учение по экстренному оповещению граждан
Учение по использованию системы экстренного оповещения J-Alert на случай ракетного удара из КНДР прошло в Японии, передает ТАСС.
Учебное оповещение с задействованием специальных ретрансляторов по выделенным каналам было распространено в 202 городах и поселках юго-западной части острова Хонсю. Кроме того, были предупреждены жители острова Сикоку.
Именно над этими территориями, по заявлениям северокорейских властей, должны пролететь баллистические ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. Всего в учении были задействованы 9 префектур.
«В целом проверка систем оповещения прошла успешно, но, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя. Его причины сейчас выясняются», – сообщило агентство Kyodo.
Издание добавило, что учение касалось только проверки работоспособности системы, эвакуация населения не осуществлялась.
Напомним, на прошлой неделе со стороны Пхеньяна и президента США Трампа прозвучал целый ряд резких заявлений, что привело к новому витку обострения ситуации вокруг Корейского полуострова.
Учебное оповещение с задействованием специальных ретрансляторов по выделенным каналам было распространено в 202 городах и поселках юго-западной части острова Хонсю. Кроме того, были предупреждены жители острова Сикоку.
Именно над этими территориями, по заявлениям северокорейских властей, должны пролететь баллистические ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. Всего в учении были задействованы 9 префектур.
«В целом проверка систем оповещения прошла успешно, но, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя. Его причины сейчас выясняются», – сообщило агентство Kyodo.
Издание добавило, что учение касалось только проверки работоспособности системы, эвакуация населения не осуществлялась.
Напомним, на прошлой неделе со стороны Пхеньяна и президента США Трампа прозвучал целый ряд резких заявлений, что привело к новому витку обострения ситуации вокруг Корейского полуострова.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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