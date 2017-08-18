12:42 18 августа

В Японии проведено учение по экстренному оповещению граждан

Учение по использованию системы экстренного оповещения J-Alert на случай ракетного удара из КНДР прошло в Японии, передает ТАСС.



Учебное оповещение с задействованием специальных ретрансляторов по выделенным каналам было распространено в 202 городах и поселках юго-западной части острова Хонсю. Кроме того, были предупреждены жители острова Сикоку.


Именно над этими территориями, по заявлениям северокорейских властей, должны пролететь баллистические ракеты в случае их запуска в направлении острова Гуам. Всего в учении были задействованы 9 префектур.

«В целом проверка систем оповещения прошла успешно, но, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя. Его причины сейчас выясняются», – сообщило агентство Kyodo.

Издание добавило, что учение касалось только проверки работоспособности системы, эвакуация населения не осуществлялась.

Напомним, на прошлой неделе со стороны Пхеньяна и президента США Трампа прозвучал целый ряд резких заявлений, что привело к новому витку обострения ситуации вокруг Корейского полуострова.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 15

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  1. rasputin17 Сегодня, 11:57
    Не учения нужно проводить а пересмотреть свою внешнюю политику дабы избежать новой Хиросимы и Нагасаки!
    rasputin17
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:04
      Рахим , приветствую ! hi А заодно и припомнить кто эти самые бомбардировки японских городов провёл и сказать СЩА "спасибо" . yes
      bouncyhunter
      1. oleg-gr Сегодня, 12:05
        Ын так сильно напугал япона-руководство? Тогда пора усиленно готовить новые и проверять имеющиеся убежища.
        oleg-gr
      2. rasputin17 Сегодня, 12:08
        Привет Володя! hi Я Сергей! Давно не был здесь! так получилось! Дела и проблемы hi мать иху совсем одолели! В гроб загнать раньше срока норовят!!
        rasputin17
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
          Вот и обменялись любезностями , Сергей : я - Паша ! laughing А в гроб торопиться не стоит : там темно и скучно . wink
          bouncyhunter
          1. rasputin17 Сегодня, 12:18
            laughing laughing laughing Вот уж точно!!!! Извини дружище!!! Правда давно не был на сайте !!! Себя кое как нашел бук поменял а в старом вся закладка осталась!!!! lol
            rasputin17
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
              И ты меня тоже ! drinks Давно тебя не видел , вот и ошибся . Вернулся после долгого отсутствия - это уже хорошо . Что касается Японии , то там своего мнения давно уже не имеют , выдавая за своё "хотелки" матрасов .
              bouncyhunter
              1. rasputin17 Сегодня, 12:29
                Цитата: bouncyhunter
                то там своего мнения давно уже не имеют ,

                ИМЕЮТ вот ключевое слово! wink
                rasputin17
  2. сибиралт Сегодня, 11:57
    Лучше бы они оповестили граждан Японии, кто на самом деле бомбил Хиросиму и Нагасаки.
    сибиралт
    1. rasputin17 Сегодня, 12:09
      Это не возможно!!! Все самураи погибли при прошлой бомбардировке! Остались только гейши!!
      rasputin17
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:16
        А с самураями похоронили и остатки национальной гордости и суверенитета ...... crying crying crying
        Соломон Кейн
        1. rasputin17 Сегодня, 12:26
          Цитата: Соломон Кейн
          А с самураями похоронили и остатки национальной гордости и суверенитета ...... crying crying crying

          Современная япония (с маленькой буквы) сменила Бусидо не дневники гейши!!! negative
          rasputin17
    2. Anglorussian Сегодня, 12:11
      Да знают они от кого и за что им прилетело. У них образование на уровне. Если бы получили Бомбу первые-то и применили бы первые. Но не проканало у них, как и у Гитлера да и у Сталина.
      Anglorussian
      1. sabakina Сегодня, 12:39
        Цитата: Anglorussian
        Но не проканало у них, как и у Гитлера да и у Сталина.

        Что не проканало? belay
        sabakina
  3. sabakina Сегодня, 12:33
    В целом проверка систем оповещения прошла успешно, но, в некоторых районах сообщения с предупреждениями об опасности было невозможно прочитать из-за сбоя.

    Я всегда говорил, дым надёжнее!
    sabakina
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