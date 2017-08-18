Замглавы Нацгвардии Украины: у «азовцев» свое видение истории

У нас в Конституции есть такая статья, называется "Свобода вероисповедания". Там четко написано, что мы не вправе вмешиваться в определенные моменты. Правда, если это не влияет на исполнение служебных обязанностей. Там нет никакого массового поклонения идолам и выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобного,

"Азовцы" интересуются историей – это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии – это тоже нормально,