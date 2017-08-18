12:42 18 августа

Замглавы Нацгвардии Украины: у «азовцев» свое видение истории

Замкомандующего Нацгвардией Украины по работе с личным составом Ярослав Сподар рассказал, что полк «Азов» (экстремистское формирование, запрещено в РФ)является одним из лучших подразделений, а в том, что бойцы имеют другую точку зрения на национал-социалистические движения в Германии, нет ничего дурного. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на «Украинские новости».



В частности, Сподар прокомментировал информацию о поклонении «азовцев» идолу Перуна.


У нас в Конституции есть такая статья, называется "Свобода вероисповедания". Там четко написано, что мы не вправе вмешиваться в определенные моменты. Правда, если это не влияет на исполнение служебных обязанностей. Там нет никакого массового поклонения идолам и выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобного,
сказал он.

В ходе интервью замкомандующего неоднократно хвалил «Азов», выделяя его из других подразделений, также вошедших в состав Национальной гвардии.

"Азовцы" интересуются историей – это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии – это тоже нормально,
добавил генерал-майор Сподар.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 12

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:08
    Нацистам нужен реванш. Отсюда и своя точка зрения. Не комильфо иначе.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 12:14
      А, что, Перун, язычество, жертвоприношения– образ современного европейского общества!!!
      Скоро– за дубину и в пещеру. Эволюция по Украински!
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:23
        У меня, парни, нет слов, только иллюстрация происходящего:
        Соломон Кейн
    2. vkl.47 Сегодня, 12:38
      То что они дибилы то это нормально. Они имеют на это право. Перун и хохлы вещи не совместимые. Хотя по их истоии сам Божий сын Иисус чуть ли не земляк им
      vkl.47
  2. Blue Fox Сегодня, 12:08
    Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии – это тоже нормально,
    Вот поэтому у ополченцев ЛНР и ДНР тоже другие взгляды на азовцев, в отличие от солдат ВСУ.
    Blue Fox
    1. Anglorussian Сегодня, 12:16
      Как раз взгляды на азовцев у солдат ВСУ и у ополченцев во многом схожи.
      Anglorussian
  3. x.andvlad Сегодня, 12:11
    а в том, что бойцы имеют другую точку зрения на национал-социалистические движения в Германии, нет ничего дурного.
    Ню-ню! "Любители" истории, блин...

    Всех прошедших через такие шайки как "Азов" нужно брать "на карандаш". Расплата для "заигравшихся" в Бандерштадт когда то должна наступить.
    x.andvlad
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:14
      Цитата: x.andvlad
      Расплата для "заигравшихся" в Бандерштадт когда то должна наступить.

      good Вот только скорее бы ...
      bouncyhunter
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:20
    "Азовцы" интересуются историей – это нормально.


    smile Ого одна извилина в пустых мозгах появилась...какой прогресс в развитии...глядишь лет через двадцать и политэкономией заинтересуются.
    Тот же ЛЕХА
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии – это тоже нормально

    А какие еще взгляды могут быть у отморозков в государстве, которое делает ставки в своем существовании как раз на фашизм. В Германии тоже начинали с факельных шествий запрещения книг и придания их огню (на Украине кроме книг российские СМИ, русский язык, памятники), подгонки истории и т.д. И так же зарождению фашизма в Германии как и сегодня на Украине способствовали Сша.
    rotmistr60
  6. Арон Заави Сегодня, 12:33
    Какая мерзость.
    Арон Заави
  7. Анд123 Сегодня, 12:36
    С одной стороны это даже не плохо что они такие. Зри в корень. Такие зомби, как правило, не большого ума, а это значит с ними проще воевать!)))
    Анд123
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