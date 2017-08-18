Замглавы Нацгвардии Украины: у «азовцев» свое видение истории
Замкомандующего Нацгвардией Украины по работе с личным составом Ярослав Сподар рассказал, что полк «Азов» (экстремистское формирование, запрещено в РФ)является одним из лучших подразделений, а в том, что бойцы имеют другую точку зрения на национал-социалистические движения в Германии, нет ничего дурного. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на «Украинские новости».
В частности, Сподар прокомментировал информацию о поклонении «азовцев» идолу Перуна.
В ходе интервью замкомандующего неоднократно хвалил «Азов», выделяя его из других подразделений, также вошедших в состав Национальной гвардии.
В частности, Сподар прокомментировал информацию о поклонении «азовцев» идолу Перуна.
У нас в Конституции есть такая статья, называется "Свобода вероисповедания". Там четко написано, что мы не вправе вмешиваться в определенные моменты. Правда, если это не влияет на исполнение служебных обязанностей. Там нет никакого массового поклонения идолам и выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобного,сказал он.
В ходе интервью замкомандующего неоднократно хвалил «Азов», выделяя его из других подразделений, также вошедших в состав Национальной гвардии.
"Азовцы" интересуются историей – это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии – это тоже нормально,добавил генерал-майор Сподар.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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