ВМС Алжира получили корвет, построенный на отечественной верфи
На судостроительном предприятии Etablissement de Construction et de Reparation Navales (ECRN) в районе Орана состоялась церемония передачи ВМС Алжира нового корвета национальной постройки, сообщает ЦАМТО.
«В церемонии приемки корабля, получившего наименование (807) «Раис Хассен Барбиар» (Rais Hassen Barbiar), принял участие заместитель министра национальной обороны – начальник генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах (Ahmed Gaid Salah)», – говорится в сообщении.
Длина корабля составляет 62 м, водоизмещение – 600 т. По данным алжирских СМИ, строительство началось в 2009 году, надстройка была установлена в 2015-ом, церемония спуска на воду состоялась в 2016 году. В этом году был завершен монтаж вооружения.
Судя по фото с церемонии, «в состав вооружения корабля входят четырехконтейнерные пусковые установки с ПКР C-802 китайского производства, 76-мм артиллерийская установка PJ26, 30-мм ЗАК "Тип-730", на надстройке установлены РЛС управления огнем "Тип-347G" и "Тип-363"», отмечает издание.
Согласно открытой информации, на борту корвета может разместиться десантное подразделение.
«В церемонии приемки корабля, получившего наименование (807) «Раис Хассен Барбиар» (Rais Hassen Barbiar), принял участие заместитель министра национальной обороны – начальник генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах (Ahmed Gaid Salah)», – говорится в сообщении.
Длина корабля составляет 62 м, водоизмещение – 600 т. По данным алжирских СМИ, строительство началось в 2009 году, надстройка была установлена в 2015-ом, церемония спуска на воду состоялась в 2016 году. В этом году был завершен монтаж вооружения.
Судя по фото с церемонии, «в состав вооружения корабля входят четырехконтейнерные пусковые установки с ПКР C-802 китайского производства, 76-мм артиллерийская установка PJ26, 30-мм ЗАК "Тип-730", на надстройке установлены РЛС управления огнем "Тип-347G" и "Тип-363"», отмечает издание.
Согласно открытой информации, на борту корвета может разместиться десантное подразделение.
Использованы фотографии: /www.armstrade.org/menadefense.net
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти