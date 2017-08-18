12:43 18 августа

ВМС Алжира получили корвет, построенный на отечественной верфи

На судостроительном предприятии Etablissement de Construction et de Reparation Navales (ECRN) в районе Орана состоялась церемония передачи ВМС Алжира нового корвета национальной постройки, сообщает ЦАМТО.

ВМС Алжира получили корвет, построенный на отечественной верфи


«В церемонии приемки корабля, получившего наименование (807) «Раис Хассен Барбиар» (Rais Hassen Barbiar), принял участие заместитель министра национальной обороны – начальник генерального штаба Национальной народной армии Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салах (Ahmed Gaid Salah)», – говорится в сообщении.


Длина корабля составляет 62 м, водоизмещение – 600 т. По данным алжирских СМИ, строительство началось в 2009 году, надстройка была установлена в 2015-ом, церемония спуска на воду состоялась в 2016 году. В этом году был завершен монтаж вооружения.

Судя по фото с церемонии, «в состав вооружения корабля входят четырехконтейнерные пусковые установки с ПКР C-802 китайского производства, 76-мм артиллерийская установка PJ26, 30-мм ЗАК "Тип-730", на надстройке установлены РЛС управления огнем "Тип-347G" и "Тип-363"», отмечает издание.

Согласно открытой информации, на борту корвета может разместиться десантное подразделение.

Использованы фотографии: /www.armstrade.org/menadefense.net
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Комментарии 2

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  1. Витас Сегодня, 12:41
    Китайский лего, собранный арабами... каюты для беженцев предусмотрены?!
    Витас
  2. seti Сегодня, 12:41
    Паршиво то что вооружён он китайским оружием. А лучше бы нашим. Ведь модернизацию и ремонт никто не отменял в дальнейшем а это тоже работа и деньги для нашего ВПК.
    seti
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