СБУ "утерла" нос ГРУ ГШ СЗ

Служба безопасности Украины предотвратила теракты, готовившиеся в Мариуполе диверсантами по указанию Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Главной задачей террористов было подорвать взрывчатку вблизи места дислокации одного из батальонов Нацгвардии.

Все злоумышленники являются гражданами Украины, двое из них - уроженцы Российской Федерации, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.

Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя. По заключению экспертов, мина ПОМ-2Р1 принята на вооружение вооруженных сил РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится и на вооружении не состоит. Также сотрудники СБУ изъяли у террористов тротиловые шашки весом по 400 и 200 граммов, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, электродетонаторы, патроны к автоматическому оружию, пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию в качестве поражающих элементов будильник с проводами

От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты. Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам — ​​пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта

День и ночь трудится не покладая рук и ног доблестная СБУ. На одного агента, пойманного в Крыму с горем пополам ФСБ, СБУ ответила задержанием целых групп российских агентов и предотвращении покушений на руководство службы.Так 17 августа в Мариуполе были задержаны трое злоумышленников, среди них есть уроженцы РФ, которые по указанию ГРУ ГШ СЗ РФ хотели устроить взрыв у дислокации Нацгвардии, заявил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак.- утверждает глава СБУ -- утверждает Грицак.Правоохранители, кроме того, задержали третьего члена террористической группы, который на выполнение задач российских кураторов пытался доставить в Мариуполь средства поражения - гранаты РГД-5 и шесть тротиловых 600-граммовых шашек.Сегодня, т.е. 18 августа, СБУ отчиталась о поимке «агента Кремля» в Харькове, который, якобы искал сообщников для совершения диверсий.По данным украинских силовиков, задержанный ранее воевал в ополчении республик Донбасса и был завербован ГРУ России.— говорится в сообщении СБУ.Таким образом, только за два дня СБУ в пух и прах разнесла всю агентурную сеть РФ на востоке Украины. Российскому ГРУ еще учиться и учиться у СБУ. Хотя бы так-же "героически" писать рапорта и докладные...