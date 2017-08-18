СБУ "утерла" нос ГРУ ГШ СЗ
День и ночь трудится не покладая рук и ног доблестная СБУ. На одного агента, пойманного в Крыму с горем пополам ФСБ, СБУ ответила задержанием целых групп российских агентов и предотвращении покушений на руководство службы.
Так 17 августа в Мариуполе были задержаны трое злоумышленников, среди них есть уроженцы РФ, которые по указанию ГРУ ГШ СЗ РФ хотели устроить взрыв у дислокации Нацгвардии, заявил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак.
Правоохранители, кроме того, задержали третьего члена террористической группы, который на выполнение задач российских кураторов пытался доставить в Мариуполь средства поражения - гранаты РГД-5 и шесть тротиловых 600-граммовых шашек.
Сегодня, т.е. 18 августа, СБУ отчиталась о поимке «агента Кремля» в Харькове, который, якобы искал сообщников для совершения диверсий.
По данным украинских силовиков, задержанный ранее воевал в ополчении республик Донбасса и был завербован ГРУ России.
Таким образом, только за два дня СБУ в пух и прах разнесла всю агентурную сеть РФ на востоке Украины. Российскому ГРУ еще учиться и учиться у СБУ. Хотя бы так-же "героически" писать рапорта и докладные...
Так 17 августа в Мариуполе были задержаны трое злоумышленников, среди них есть уроженцы РФ, которые по указанию ГРУ ГШ СЗ РФ хотели устроить взрыв у дислокации Нацгвардии, заявил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак.
Служба безопасности Украины предотвратила теракты, готовившиеся в Мариуполе диверсантами по указанию Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Главной задачей террористов было подорвать взрывчатку вблизи места дислокации одного из батальонов Нацгвардии.- утверждает глава СБУ -
Все злоумышленники являются гражданами Украины, двое из них - уроженцы Российской Федерации, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.
Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя. По заключению экспертов, мина ПОМ-2Р1 принята на вооружение вооруженных сил РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится и на вооружении не состоит. Также сотрудники СБУ изъяли у террористов тротиловые шашки весом по 400 и 200 граммов, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, электродетонаторы, патроны к автоматическому оружию, пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию в качестве поражающих элементов будильник с проводами- утверждает Грицак.
Правоохранители, кроме того, задержали третьего члена террористической группы, который на выполнение задач российских кураторов пытался доставить в Мариуполь средства поражения - гранаты РГД-5 и шесть тротиловых 600-граммовых шашек.
Сегодня, т.е. 18 августа, СБУ отчиталась о поимке «агента Кремля» в Харькове, который, якобы искал сообщников для совершения диверсий.
По данным украинских силовиков, задержанный ранее воевал в ополчении республик Донбасса и был завербован ГРУ России.
От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты. Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам — пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта— говорится в сообщении СБУ.
Таким образом, только за два дня СБУ в пух и прах разнесла всю агентурную сеть РФ на востоке Украины. Российскому ГРУ еще учиться и учиться у СБУ. Хотя бы так-же "героически" писать рапорта и докладные...
Использованы фотографии: https://ssu.gov.ua/ua/
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