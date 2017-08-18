15:13 18 августа

СБУ "утерла" нос ГРУ ГШ СЗ

День и ночь трудится не покладая рук и ног доблестная СБУ. На одного агента, пойманного в Крыму с горем пополам ФСБ, СБУ ответила задержанием целых групп российских агентов и предотвращении покушений на руководство службы.

Так 17 августа в Мариуполе были задержаны трое злоумышленников, среди них есть уроженцы РФ, которые по указанию ГРУ ГШ СЗ РФ хотели устроить взрыв у дислокации Нацгвардии, заявил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак.

Служба безопасности Украины предотвратила теракты, готовившиеся в Мариуполе диверсантами по указанию Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Главной задачей террористов было подорвать взрывчатку вблизи места дислокации одного из батальонов Нацгвардии.
- утверждает глава СБУ -
Все злоумышленники являются гражданами Украины, двое из них - уроженцы Российской Федерации, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.



СБУ "утерла" нос ГРУ ГШ СЗ


Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя. По заключению экспертов, мина ПОМ-2Р1 принята на вооружение вооруженных сил РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится и на вооружении не состоит. Также сотрудники СБУ изъяли у террористов тротиловые шашки весом по 400 и 200 граммов, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, электродетонаторы, патроны к автоматическому оружию, пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию в качестве поражающих элементов будильник с проводами
- утверждает Грицак.

Правоохранители, кроме того, задержали третьего члена террористической группы, который на выполнение задач российских кураторов пытался доставить в Мариуполь средства поражения - гранаты РГД-5 и шесть тротиловых 600-граммовых шашек.

Сегодня, т.е. 18 августа, СБУ отчиталась о поимке «агента Кремля» в Харькове, который, якобы искал сообщников для совершения диверсий.

По данным украинских силовиков, задержанный ранее воевал в ополчении республик Донбасса и был завербован ГРУ России.

От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты. Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам — ​​пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта
— говорится в сообщении СБУ.

Таким образом, только за два дня СБУ в пух и прах разнесла всю агентурную сеть РФ на востоке Украины. Российскому ГРУ еще учиться и учиться у СБУ. Хотя бы так-же "героически" писать рапорта и докладные...

Использованы фотографии: https://ssu.gov.ua/ua/
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 13:07
    Да уж..Действуют ребята..Хотя это почему то происходит после задержаний укрошпионов в Крыму .."Вы там нашего задержали?Так мы "ваших " пачками отловим теперь...
    210окв
    1. himRa Сегодня, 13:09
      Цитата: 210окв
      Да уж..Действуют ребята..Хотя это почему то происходит после задержаний укрошпионов в Крыму ..

      На москалей ровняются laughing wassat
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 13:10
        Мелкие они еще на москалей ровняться..Вот по эмблемам и памятникам они нашим фору дадут..
        Цитата: himRa
        Цитата: 210окв
        Да уж..Действуют ребята..Хотя это почему то происходит после задержаний укрошпионов в Крыму ..

        На москалей ровняются laughing wassat
        210окв
        1. ПВО СВШ Сегодня, 14:44
          А где портреты Путина и удостоверения агента, а флаги России?! Нет, наверное это не настоящии русские шпионы....
          ПВО СВШ
    2. Хагалаз Сегодня, 13:31
      Невинным людям (если таковые есть) не позавидуешь. А так, хрен с ними, пущай отчитываются.
      Хагалаз
    3. vkl.47 Сегодня, 14:48
      К празднику выслуживаются (собаки женского рода)
      vkl.47
  2. salat Сегодня, 13:07
    Тут очень много слов РОССИЙСКОГО" особенно мина laughing
    salat
    1. svp67 Сегодня, 13:27
      Цитата: salat
      Тут очень много слов РОССИЙСКОГО" особенно мин

      Ага, а вот с доказательствами пока "не густо"... Где фото ТОЙ мины, места задержания? и как то не вяжется наличие такой "высокоэффективной" мины российского производства и будильника с гайками. Что то одно.
      svp67
      1. Wedmak Сегодня, 15:11
        и как то не вяжется наличие такой "высокоэффективной" мины российского производства и будильника с гайками.

        Вы правы, мины этой модели гайками можно только вывести из строя.
        Wedmak
  3. ded100 Сегодня, 13:09
    Таким образом, только за два дня СБУ в пух и прах разнесла всю агентурную сеть РФ на востоке Украины.

    Изверги сперва всю российскую армию уничтожили теперь агентурную сеть горе то какое!!! wassat
    ded100
  4. salat Сегодня, 13:11
    боевой квадрокоптер laughing laughing laughing laughing fool
    salat
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 13:17
    Пилы на фото не хватает. Или серпа какого ни будь...
    Вождь краснокожих
  6. svp67 Сегодня, 13:19
    Что то украинцы в показаниях путаться стали...
    Так 17 августа в Мариуполе были задержаны трое злоумышленников, среди них есть уроженцы РФ, которые по указанию ГРУ ГШ СЗ РФ хотели устроить взрыв у дислокации Нацгвардии, заявил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак.

    Но в иных новостях эта "новость" звучит так:
    «Следующая группа была задержана 13 июля текущего года в городе Мариуполе. Эта группа планировала взорвать одно из подразделений Нацгвардии Украины. Члены группы были задержаны как раз во время закладки противопехотной мины возле этого подразделения», — цитирует УНИАН Грицака.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
      Очередная "лапша быстрого приготовления" от СБУ , не более .
      bouncyhunter
      1. rasputin17 Сегодня, 14:46
        Цитата: bouncyhunter
        Очередная "лапша быстрого приготовления" от СБУ , не более .

        Цепным псам евромайдана нужно печеньки отрабатывать создавая бурную охоту на ведьм!!! Так что любой гражданин с Российским паспортом сойдет за потенциального шпиёна и террориста!!!
        rasputin17
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:55
          Это да , старое доброе "был бы человек , а статья найдётся" никто не отменял .
          bouncyhunter
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:21
    А тротиловые шашки точно"600 грамивих " ,или же они 600 граммов весят? ??
    Изгоняющий либероидов
    1. svp67 Сегодня, 13:48
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А тротиловые шашки точно"600 грамивих " ,или же они 600 граммов весят? ??

      Это смотря какими весами измерять...
      Если китайскими или русскими, то "600 граммов", а если "незалежными" - то...."грамив"
      svp67
  8. weksha50 Сегодня, 13:21
    Ну, к подвигам СБУ не привыкать... laughing
    Меня больше всего мучает вопрос: а что такое "СЗ" в связке "ГРУ ГШ СЗ РФ" ???
    Подскажите, кто знает, пожалуйста...
    weksha50
    1. inkass_98 Сегодня, 13:30
      Сам в шоке. Шо-то новое Терран придумал, шибко секретное, только СБУ в курсе принадлежности.
      inkass_98
    2. sgapich Сегодня, 14:04
      Меня больше всего мучает вопрос: а что такое "СЗ" в связке "ГРУ ГШ СЗ РФ" ???
      Подскажите, кто знает, пожалуйста...


      Ну как же - "Сильно Засекреченный" laughing
      sgapich
  9. Andrey160479 Сегодня, 13:36
    Блин, вот и съезди в гости в Украину. А меня приглашали в Днепропетровск (теперь Днепр), приедешь, а тебя в диверсанты запишут.
    Andrey160479
    1. rasputin17 Сегодня, 14:51
      Сиди дома!!!!! А то попадешь в застенки СБУ гибель принцессы Дианы возьмешь на себя как минимум в месте с покушением на Кеннеди!!! Будешь утверждать что Освальд Ховард просто твое прикрытие!!! wink wassat
      rasputin17
  10. Керенский Сегодня, 13:36
    А меня больше волнует
    пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию в качестве поражающие элементы будильник с проводами

    Есть ли там с левой резьбой? И чьего производства будильник? Ведь лучшие доказательства "кремлёвского следа" совсем не освещены в сообщении!!
    Керенский
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 13:59
    Да, уж все при нем не отвертишься! Надеюсь паспорт РФ, военный билет, удостоверение сотрудника ГРУ, справка о составе семьи из ЖЭУ, как всегда в наличии во внутреннем кармане были ! А забыл, еще письма Путина.
    Ретвизан 8
  12. Комментарий был удален.
  13. Berkut24 Сегодня, 14:19
    Если бы они так работали, как новости сочиняют...
    Berkut24
  14. изя топ Сегодня, 14:26
    парасюк,грицак,турчинов,гройсман,тымчук,шкиряк,ге
    ращенко и ещё,ещё,ещё...
    кому пальму первенства вручать за идиотизм? request
    изя топ
  15. Wedmak Сегодня, 14:44
    Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя.

    Серьезно????
    ПОМ-2 «Отёк» — российская противопехотная осколочная мина натяжного действия. Предназначена для выведения из строя личного состава противника.
    ПОМ-2Р1 — отличается временем приведения в боевое положение 50 сек, временем самоликвидации 4-100 часов.

    Описание https://topwar.ru/86769-semeystvo-protivopehotnyh
    -oskolochnyh-min-pom-2-otek.html
    Ребята даже не старались придумать правдивую версию. Эти мины устанавливают буквально пару секунд. Они не управляемые... они тупо раскидывают нити и ждут. Вы вообще представляете себе такую мину в общественном месте? Ну бред же.
    Wedmak
  16. XXXIII Сегодня, 14:45
    Интересно сколько сбушников пострадало , когда брали Спецназовца ГРУ. lol
    XXXIII
    1. BAI Сегодня, 14:48
      Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало.
      BAI
  17. Комментарий был удален.
    1. Слава Беркуту Сегодня, 15:00
      Братан, ты закусывай, закусывай!
      Слава Беркуту
  18. Симон Сегодня, 15:05
    Я не понял, что они пол Украины "агентов России" будут раскрывать и арестовывать! recourse fool laughing
    Симон
  19. Симон Сегодня, 15:10
    Цитата: rasputin17
    Сиди дома!!!!! А то попадешь в застенки СБУ гибель принцессы Дианы возьмешь на себя как минимум в месте с покушением на Кеннеди!!! Будешь утверждать что Освальд Ховард просто твое прикрытие!!! wink wassat

    Молодец, правильно посоветовал другу! laughing
    Симон
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