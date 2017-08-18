Генерал ВВС Нидерландов: Нам нужно восстановить превосходство в воздухе

Нам необходимо восстановить боевую готовность. Мы выполняли однобокие миссии. Нам нужно вкладываться в воздушные миссии, развивать мастерство военных лётчиков.

Теперь наше превосходство в воздухе может быть оспорено. И нам придётся его восстанавливать.