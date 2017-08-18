15:13 18 августа

Генерал ВВС Нидерландов: Нам нужно восстановить превосходство в воздухе

В ВВС Нидерландов сообщают о том, что начинают внедрять программы по совершенствованию навыков военных лётчиков по проведению операций в рамках миссий «воздух-воздух». Сообщается, что новая программа внедряется в связи с тем, что за последние годы голландские пилоты в основном сосредоточились на тренировках поддержки наземных операций, оставив миссии по противодействию воздушным судам в стороне.

Американский информационный ресурс Defense News сообщает о том, что после сосредоточения ВВС Нидерландов на поддержке наземных операций (Ирак, Сирия, Мали) «ослабляются навыки ведения воздушных боёв».

Генерал ВВС Нидерландов: Нам нужно восстановить превосходство в воздухе



Портал цитирует голландского генерала военно-воздушных сил Дениса Люйта:
Нам необходимо восстановить боевую готовность. Мы выполняли однобокие миссии. Нам нужно вкладываться в воздушные миссии, развивать мастерство военных лётчиков.


Издание напоминает, что самолёты ВВС Нидерландов с 2014 года участвуют в операции в Ираке, с 2016 – в Сирии. В общей сложности совершено около 2 тыс. вылетов с баз в Иордании. Королевские ВВС Нидерландов внесли свой вклад в миссию Организации Объединенных Наций в Мали с 2014 года, с четырьмя вертолетами Apache и тремя транспортными вертолетами CH-47D Chinook. «Апачи» вернулись в Нидерланды в конце декабря 2016 года, а «Чинуки» покинули Мали в марте 2017 года.

Генерал Люйт:
Теперь наше превосходство в воздухе может быть оспорено. И нам придётся его восстанавливать.


При этом голландский генерал не пояснил, превосходство в воздухе над кем собираются восстанавливать голланцы.

Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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Комментарии 9

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  1. изя топ Сегодня, 14:30
    Нам нужно восстановить превосходство в воздухе
    ну нужно так нужно request только литаки 35-е у додика прикупите,и КАК начнете восстанавливать feel
    изя топ
    1. Владимир16 Сегодня, 14:32
      При этом голландский генерал не пояснил, превосходство в воздухе над кем собираются восстанавливать голланцы.

      — Ты давай, бубни мне, студент, про то как космические корабли бороздят просторы Большого театра, а я буду расти над собой wassat
      Эх Голландцы, вам ли быть в печали?! Марихуана в законе!!! Курите и улетайте! laughing
      Вас не догонят. lol
      Владимир16
      1. Tusv Сегодня, 15:06
        Цитата: Владимир16
        Марихуана в законе!!! Курите и улетайте!
        Вас не догонят

        Там с этим строго. Состав слишком секретный Где то 4 года назад задержали Российского футболиста с коноплей на Голандской границе. Со своим нельзяс,
        Tusv
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:36
      Нам нужно восстановить превосходство в воздухе

      А как можно восстановить то , чего отродясь не было ? recourse Генерал Люйт , чё курим ? wassat
      bouncyhunter
      1. изя топ Сегодня, 14:38
        Цитата: bouncyhunter
        Генерал Люйт , чё курим ?

        изя топ
      2. 210окв Сегодня, 14:43
        Чего тут скажешь..Генерал ляпнул не подумавши и следовательно бред не стоит комментировать
        210окв
    3. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 14:45
    А вот у нас в России вообще наркоманов в армию не берут.
    Ретвизан 8
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:54
    Голландцы, вы че курнули????
    Alexey-74
  5. Black_PR Сегодня, 14:55
    Что они хотят восстановить?????? А оно у них было, чтобы его восстанавливать??? Мозги после курева восстановите для начала.
    Black_PR
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