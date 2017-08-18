Генерал ВВС Нидерландов: Нам нужно восстановить превосходство в воздухе
В ВВС Нидерландов сообщают о том, что начинают внедрять программы по совершенствованию навыков военных лётчиков по проведению операций в рамках миссий «воздух-воздух». Сообщается, что новая программа внедряется в связи с тем, что за последние годы голландские пилоты в основном сосредоточились на тренировках поддержки наземных операций, оставив миссии по противодействию воздушным судам в стороне.
Американский информационный ресурс Defense News сообщает о том, что после сосредоточения ВВС Нидерландов на поддержке наземных операций (Ирак, Сирия, Мали) «ослабляются навыки ведения воздушных боёв».
Портал цитирует голландского генерала военно-воздушных сил Дениса Люйта:
Издание напоминает, что самолёты ВВС Нидерландов с 2014 года участвуют в операции в Ираке, с 2016 – в Сирии. В общей сложности совершено около 2 тыс. вылетов с баз в Иордании. Королевские ВВС Нидерландов внесли свой вклад в миссию Организации Объединенных Наций в Мали с 2014 года, с четырьмя вертолетами Apache и тремя транспортными вертолетами CH-47D Chinook. «Апачи» вернулись в Нидерланды в конце декабря 2016 года, а «Чинуки» покинули Мали в марте 2017 года.
Генерал Люйт:
При этом голландский генерал не пояснил, превосходство в воздухе над кем собираются восстанавливать голланцы.
Американский информационный ресурс Defense News сообщает о том, что после сосредоточения ВВС Нидерландов на поддержке наземных операций (Ирак, Сирия, Мали) «ослабляются навыки ведения воздушных боёв».
Портал цитирует голландского генерала военно-воздушных сил Дениса Люйта:
Нам необходимо восстановить боевую готовность. Мы выполняли однобокие миссии. Нам нужно вкладываться в воздушные миссии, развивать мастерство военных лётчиков.
Издание напоминает, что самолёты ВВС Нидерландов с 2014 года участвуют в операции в Ираке, с 2016 – в Сирии. В общей сложности совершено около 2 тыс. вылетов с баз в Иордании. Королевские ВВС Нидерландов внесли свой вклад в миссию Организации Объединенных Наций в Мали с 2014 года, с четырьмя вертолетами Apache и тремя транспортными вертолетами CH-47D Chinook. «Апачи» вернулись в Нидерланды в конце декабря 2016 года, а «Чинуки» покинули Мали в марте 2017 года.
Генерал Люйт:
Теперь наше превосходство в воздухе может быть оспорено. И нам придётся его восстанавливать.
При этом голландский генерал не пояснил, превосходство в воздухе над кем собираются восстанавливать голланцы.
Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти