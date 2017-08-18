17:31 18 августа

Россия поставит в Турцию и Таиланд вертолеты Ка-32

Россия впервые поставит многоцелевые вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд, передает РИА Новости сообщение пресс-службы объединения «Вертолеты России» (ВР).



Ранее замруководителя холдинга Александр Щербинин сообщал, что ВР «планирует в течение ближайших трех лет поставить вертолеты Ми-8, Ка-32 и "Ансат" Турции, Вьетнаму» и ряду других стран. Но тогда речь шла лишь о планах.


К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию,
говорится в релизе.

Детали контрактов не разглашаются.

Сегодня Ка-32 эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Индонезии, Китае, Португалии, Швейцарии, Южной Корее, и других странах.

Справка агентства: «Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций».

Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Вождь краснокожих Сегодня, 15:23
    Хорошая машина. Прочная, надежная, испытанная.
    Вождь краснокожих
    1. Прогрессор Сегодня, 15:34
      И главное Турции!
      Прогрессор
    2. ЮБОРГ Сегодня, 16:47
      Зачем укреплять армию Турции, участника блока НАТО, против России???
      ЮБОРГ
  2. Прогрессор Сегодня, 15:33
    Приятная новость! так держать!
    Прогрессор
  3. Гардамир Сегодня, 15:46
    Ничего личного. только бизнес.
    Гардамир
  4. APASUS Сегодня, 15:51
    Я не против Турции и самих турков,но наша дружба меня напрягает. Помниться они не моргнув гласом сбили наш самолет,а теперь в засос прямо.
    APASUS
    1. Muvka Сегодня, 15:55
      Много но. Я сам против Турции и все такое, но после всей этой катавасии вооруженные силы нехило так почистили. Я про то, что какие-то другие лица принимали участие в этом. А ерепенился Эрдоган потому, что думал, что НАТО все разрулит. Это политика.
      Muvka
  5. TUFAN Сегодня, 16:06
    Отлично, тем более что мининистр экономики Турции Нахад Зейбкчин накануне заявил, что Турция желает присоединиться к Евразийскому экономическому союзу
    TUFAN
  6. TUFAN Сегодня, 16:10
    Мне всегда почему-то Камовские больше нравились чем "Мишки"
    TUFAN
  7. Николай Петров Сегодня, 16:33
    Цитата: TUFAN
    Отлично, тем более что мининистр экономики Турции Нахад Зейбкчин накануне заявил, что Турция желает присоединиться к Евразийскому экономическому союзу

    Турчьё не есть союзник. Всего лишь временный попутчик. За время соседства России с османами 12! войн. 10 войн турция продула, территория этого рабовладельческого образования уменьшилась в 7! раз. У многих турок и сегодня ностальгия о "блистательной порте". Не забыли сбитый Су-24. А учитываяи всё-таки извинения "другу Владимиру", до недосулташки Эрдогашки довели, кто ему позволил остаться у власти.
    Николай Петров
  8. irazum Сегодня, 16:41
    Красивая машина, на Севере их видел, но оч. мало, летать на них не довелось. Всё больше на "восьмёрках". Но, по моему, пассажирскими перевозками они не занимаются, я их наблюдал только с грузом на внешней подвеске. Красивый!
    irazum
Картина дня