Россия поставит в Турцию и Таиланд вертолеты Ка-32

К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию,

Россия впервые поставит многоцелевые вертолеты Ка-32 в Турцию и Таиланд, передает РИА Новости сообщение пресс-службы объединения «Вертолеты России» (ВР).Ранее замруководителя холдинга Александр Щербинин сообщал, что ВР «планирует в течение ближайших трех лет поставить вертолеты Ми-8, Ка-32 и "Ансат" Турции, Вьетнаму» и ряду других стран. Но тогда речь шла лишь о планах.говорится в релизе.Детали контрактов не разглашаются.Сегодня Ка-32 эксплуатируется в России, Канаде, Испании, Индонезии, Китае, Португалии, Швейцарии, Южной Корее, и других странах.Справка агентства: «Средний многоцелевой вертолет типа Ка-32 с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, пожаротушения, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб. Состав противопожарного оборудования Ка-32 насчитывает более 40 различных опций».