17:32 18 августа

Военные кафедры откроют еще в четырех университетах

Военные кафедры планируется создать в университетах Тамбова, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

Военные кафедры откроют еще в четырех университетах


В этом вопросе Минобороны исходит «из потребности Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений», отметил министр.


В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете,
сказал он.

На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах, сообщил Шойгу.

В первую очередь, по его словам, это касается «Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина».

Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири – в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов,
заметил министр.

Использованы фотографии: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
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Комментарии 10

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  1. adma Сегодня, 16:07
    Видимо Война уже не за горами? Пора запасать тушёнку и патроны?
    adma
    1. Pirogov Сегодня, 16:11
      Цитата: adma
      Видимо Война уже не за горами? Пора запасать тушёнку и патроны?

      А соль и спички забыли .?)))
      Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:20
      Дело нужное, но главное чтобы не просто для формальности ...И гоняли их там по полной !
      ОТДЕЛ
      1. oleg-gr Сегодня, 17:01
        Шойгу продолжает ревизию наследства Табуреткина.
        oleg-gr
  2. hhhhhhh Сегодня, 16:12
    в школы надо вернуть НВП взамен гомосексуального воспитания
    hhhhhhh
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:25
      Цитата: hhhhhhh
      в школы надо вернуть НВП

      Вот с этого нужно начинать прежде всего и чтобы з\п у военруков была хорошая, я думаю многие бы пошли из отставников ...(часто вспоминаю своего военрука школьного Гаркушина царство ему небесное, крут был но справедлив ..) Полоса препятствий его до сих пор стоит (хотя и много уже разрушено и травой заросло) Мужиков настоящих учителей в школах очень мало и это плохо очень..
      ОТДЕЛ
    2. Vision Сегодня, 16:32
      это что за гомосексуальное воспитание и где вы его видели?
      Vision
  3. APASUS Сегодня, 16:31
    Очень хочется пожелать чтоб выпускники этих кафедр были сразу обеспечены работой после окончания ,а не шли туда чтоб откосить от армии.Раз человек сознательно выбирает кафедру,государство просто обязано использовать его труд.
    Посмотрите миграционное законодательство Канады например ,если у тебя вышка ,то процентов на 90 ты уже получишь положительный ответ .Сколько рвануло зав бугор в 90е
    APASUS
  4. Гардамир Сегодня, 17:05
    Для уничтожения СССР полили грязь всё что можно. А теперь оказывается было и в Союзе много нужного. Вот только власть народную не захотят вернуть.
    Гардамир
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:24
    Начали возрождать военные кафедры!Отлично!Ещё надо на их базе создать подготовительные курсы для школьников.Дабы автомат не только в компьютере видели.И при школах возобновить НВП.С полосой и соревнованиями по стрельбе.
    ВЕРЕСК
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