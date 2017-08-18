Военные кафедры откроют еще в четырех университетах
Военные кафедры планируется создать в университетах Тамбова, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
В этом вопросе Минобороны исходит «из потребности Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений», отметил министр.
На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах, сообщил Шойгу.
В первую очередь, по его словам, это касается «Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина».
В этом вопросе Минобороны исходит «из потребности Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений», отметил министр.
В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете,сказал он.
На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных вузах, сообщил Шойгу.
В первую очередь, по его словам, это касается «Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина».
Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири – в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов,заметил министр.
Использованы фотографии: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
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