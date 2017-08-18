Военные кафедры откроют еще в четырех университетах

В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете,

Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири – в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов,