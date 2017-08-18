17:31 18 августа

НАТО ищет директора информцентра в Москве

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе проводит набор кандидатов на пост директора информационного центра Североатлантического альянса в Москве с базовым окладом свыше 7,5 тысяч евро в месяц, информация об этом размещена в разделе "вакансии" на интернет-сайте НАТО.
До последнего времени и.о. директора информцентра НАТО в Москве являлся гражданин Польши Роберт Пшель. В начале июня он заявил РИА Новости о том, что покидает Россию в связи с истечением срока полномочий, при этом о закрытии отделения альянса в Москве речи не идет.

НАТО ищет директора информцентра в Москве


Основными требованиями к кандидатам на сайте НАТО названы университетское образование в области политических и социальных наук, международных отношений, журналистики, связей с общественностью, правоведения с профессиональным опытом не менее 10 лет, а также свободное владение русским языком.


Заявки от потенциальных кандидатов принимаются до 18 сентября. Окончательное кадровое решение по результатам отбора будет принято в конце ноября.

Контракт с директором информцентра НАТО в Москве будет заключен сроком на три года с возможностью продления, говорится в объявлении.

Использованы фотографии: © AP Photo / Virginia Mayo, File
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Комментарии 35

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:40
    Я бы пошел туда... laughing Такую бы деятельность бурную устроил.. bully
    ОТДЕЛ
    1. новичок Сегодня, 16:41
      ну чё, поддержим.
      новичок
    2. А1845 Сегодня, 16:42
      а что, оклад жалованья подходящий soldier
      а также свободное владение русским языком
      и с этим нет проблем
      А1845
      1. dauria Сегодня, 16:51
        а что, оклад жалованья подходящий


        Тю, нищеброды. И это в Москве. Ни тебе откатов, ни "золотого парашюта", жену не пристроишь в бизнес , да ещё английский небось выучить надо. И налог поди прогрессивный . Да проверят, на какие шиши дачку во Флориде прикупил . Не, я лучше в депутаты . what
        dauria
        1. Владимир16 Сегодня, 17:19
          Забрали бы димана к себе. Образование и опыт работы имеется. Чуть ЗП приподнимите ( у него 140 зеленых штук в год) и забирайте. Народ России НАТе скажет СПАСИБО!!!
          Владимир16
      2. тол100в Сегодня, 17:06
        Цитата: А1845
        а также свободное владение русским языком
        и с этим нет проблем

        Причем: Русским Литературным, Административным и конечно Всем понятным!
        тол100в
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:44
      ОТДЕЛ
      Такую бы деятельность бурную устроил
      Поддерживаю вашу кандидатуру ! В конце концов то что бурная очень деятельность будет, не спорю. Освоим их бюджет должности как надо !drinks laughing hi
      Наблюдатель2014
    4. bouncyhunter Сегодня, 16:47
      Виталя , привет ! hi Пиши резюме , отсылай - мы поддержим . Свои люди в таком месте точно не помешают ! drinks
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:51
        Мы характеристику дадим и рекомендации напишем. drinks
        cniza
        1. тол100в Сегодня, 17:07
          Цитата: cniza
          Мы характеристику дадим и рекомендации напишем

          Ячейка уже утвердила! Только вперед!
          тол100в
    5. Венд Сегодня, 16:52
      Цитата: ОТДЕЛ
      Я бы пошел туда... laughing Такую бы деятельность бурную устроил.. bully

      Думаю скоро на этой должности окажется гражданин из бывших республик СССР.
      Венд
      1. cniza Сегодня, 17:01
        Все идет к этому и можно угадать страну...
        cniza
    6. svp67 Сегодня, 17:11
      Цитата: ОТДЕЛ
      Я бы пошел туда... Такую бы деятельность бурную устроил..

      Вот она истинная сущность человека. Как услышал про деньги, так сразу готов все идеалы поменять...
      svp67
  2. капрал Сегодня, 16:40
    Предлагаю выдвинуть Михана- Отдела-Виталия. Он им наинформирует wassat laughing drinks
    (если чё, я первый зам. по финансам wink )
    капрал
  3. Logall Сегодня, 16:42
    Подписавшись, будет проклят автоматически.
    Хочешь продать душу дьяволу? Мы ждём тебя– Иуда!
    Logall
    1. sabakina Сегодня, 16:48
      Даже боюсь представить, что бы вы сделали с Исаевым...
      sabakina
      1. Logall Сегодня, 16:55
        Исаев работал на США? Нет, на СССР!
        Я за Вас теперь беспокоюсь...
        Logall
  4. 1536 Сегодня, 16:44
    А где наш Штирлиц?
    Командование было бы заинтересовано, если бы товарищ Юстас, вернулся в Москву в качестве директора информационного центра НАТО.
    1536
  5. Tusv Сегодня, 16:48
    Основными требованиями к кандидатам на сайте НАТО названы университетское образование в области политических и социальных наук, международных отношений, журналистики, связей с общественностью, правоведения с профессиональным опытом не менее 10 лет, а также свободное владение русским языком.

    Эх блин, не на то учился Надо было быть журналюгой. А фсё остальное это йа
    Tusv
    1. opus Сегодня, 16:49
      Цитата: Tusv
      Эх блин, не на то учился Надо было быть журналюгой.

      пойду ка я напишу заяву.
      7500 на дороге не валяется


      будет директор Информационного Бюро НАТО в Москве Антон Опус.
      буду троллить ТопВар
      opus
      1. Tusv Сегодня, 16:55
        Цитата: opus
        пойду ка я напишу заяву.
        7500 на дороге не валяется

        И правда, чё туть ныть, пойду и куплю себе диплом МГИМО, чтобы конкурентов сразу умыть laughing
        Tusv
        1. opus Сегодня, 17:11
          Цитата: Tusv
          пойду и куплю себе диплом МГИМО

          а где продают?
          opus
          1. Tusv Сегодня, 17:23
            Цитата: opus
            а где продают?

            Да сам нарисую.Ну не пропадать же архитектурному образованию. laughing Помница еще я Йель и Итон когдато заканчивал bully
            Tusv
  6. Симон Сегодня, 16:54
    Цитата: ОТДЕЛ
    Я бы пошел туда... laughing Такую бы деятельность бурную устроил.. bully

    Я за! good
    Симон
  7. лысова Сегодня, 16:56
    Надо кого то из наших( уч. ВО) продвинуть - вот это была бы бомба!
    лысова
  8. Симон Сегодня, 16:56
    Цитата: Logall
    Подписавшись, будет проклят автоматически.
    Хочешь продать душу дьяволу? Мы ждём тебя– Иуда!

    Какой дьявол, он для нас будет работать! fool
    Симон
  9. japs Сегодня, 16:59
    Они не указали еще, что кандидат должен быть геем со стажем, сторонником БДСМ, ввиду того, что каждый вечер с ним будет сеанс нежности. Со стороны заинтересованных москвичей и гостей столицы из Кавказского региона.
    Теперь понятно, почему прежний уходит, не продлевая контракт.
    Пресытился ласками, болезный.
    japs
    1. тол100в Сегодня, 17:11
      Цитата: japs
      Пресытился ласками, болезный.

      Не выдержал напора!
      тол100в
  10. Симон Сегодня, 16:59
    Цитата: ОТДЕЛ
    Я бы пошел туда... laughing Такую бы деятельность бурную устроил.. bully

    Голосуем "за", потом на эти деньги поляну накрываем! drinks laughing
    Симон
  11. den3080 Сегодня, 17:00
    у предыдущего представителя фамилия подходящая.
    им всем перед уходом фамилию меняют на 'Пшёль'?
    и жалованье-то совсем небольшое по западным меркам.
    НАТО разочаровало.
    den3080
    1. rasputin17 Сегодня, 17:15
      Цитата: den3080
      жалованье-то совсем небольшое по западным меркам.

      Не в жаловонье дело!!!! Нам туда нужно своего человека засадить!!!! Хрен с тем жалованьем!! Всем миром по сотне скинемся вместо пива и будет ему жалованье круче чем у ген.сека!!!
      rasputin17
  12. svp67 Сегодня, 17:10
    НАТО ищет директора информцентра в Москве
    Ищут пожарные, ищет полиция...ищут не могут найти
    svp67
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 17:13
    Меня возмите!Владею русским свободно.Приложу все силы к разваливанию вашей институции.Умею стрелять.Из рогатки.Ещё знаю международный язык-русский мат называется.Могу и международные отношения выяснять.Добрым словом.И Стечкиным.Ещё могу яичницу жарить.Если клиенты попадаются. wassat
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 17:28
      Здорово, дружище! hi
      Тебя бы быстро раскусили, извини. tongue
      Logall
  14. ПРАВОкатор Сегодня, 17:20
    Политических и социальных наук,международных отношений,журналистики,связей с общественностью,правоведения с опытом работы не менее 10 лет
    Итог....берите любого вора в законе
    ПРАВОкатор
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