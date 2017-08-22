В небесах и на земле. Часть 3. Закат былой славы

«Кфир» С2 при полном вооружении – 10 бомб по 250 килограммов каждая,

2 ракеты «Питон 3», 2 «бидона» по 1300 литров под каждым крылом.

Фото ВВС Израиля

Арабский Ту-16 с крылатыми ракетами КСР-2 на внешней подвеске

AIM-7 «Спэрроу»

«Хоук» MIM-23 HAWK — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании «Рейтеон».

F-15 – два мощных двигателя, два высоких хвоста, один лётчик в высокой остеклённой кабине, широкое высокое крыло, 8 ракет и 6-ствольная скорострельная 20-мм пушка

F-15 на боевом патрулировании с ракетами «Шафрир-III».

Фото ВВС Израиля

Кабина пилота F-15 – высокая эргономика панели приборов и прицела плюс автоматика радара позволяли одному пилоту делать то, что в «Фантоме» делали двое – пилот и штурман

«Мираж» и F-15 – разница в размерах очевидна

Слева направо – «Фантом», F-16 и F-15, разница в размерах бросается в глаза

F-16 в крутом манёвре на средней скорости.

Фото ВВС Израиля

Наглядный пример разницы в манёвренности «Фантома» (F-4) и F-16.

Фото из американских источников

Основная панель приборов F-16 – видны цифровые экраны радара (в центре)

и системы вооружения (слева), а также широкоформатный цифровой прицел

F-16 №243, участвовавший в уничтожении иракского реактора

«Мираж» IIIC за номером 158 в музее ВВС Израиля

Дуглас A-4 «Скайхок» в музее ВВС Израиля