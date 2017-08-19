19:08 19 августа

МО РФ закупает партию легких пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации

Минобороны России приняло решение купить партию новейших легких пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации, которая может начаться в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.

МО РФ закупает партию легких пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации


Решение по закупкам этого пулемета министром обороны принято. Мы сейчас готовим первую партию для проведения войсковых испытаний, дальше будет принято решение о серийных поставках. Мы надеемся, испытания начнутся уже в этом году
- сказал Криворучко.


Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке вооружений "Армия-2016".

Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 11

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  1. Маз Сегодня, 18:34
    Давно пора, а то американцы Хеклер и Кох не зря приобретают. В добрый путь, слямзить у немцев ништяки НК, и откатать в Сирии пулемёт.
    Маз
    1. Монос Сегодня, 18:52
      Цитата: Маз
      и откатать в Сирии пулемёт.

      Наверное уже катают. smile
      Монос
  2. RASKAT Сегодня, 18:36
    Давно пора, что тянут то? В Сирию его на несколько месяцев, как он зарекомендует себя в реальных боевых? С длинным стволом и с оптикой думаю неплохо.
    RASKAT
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:42
      Думаю , что Ваши слова отражают мысли МО . wink
      bouncyhunter
  3. Ziksura Сегодня, 18:37
    Все что я увидел и прочитал вызывает одну реакцию: АЙС!!!!! Эх, нам бы такого Друга в 95м....
    Ziksura
    1. 210окв Сегодня, 19:04
      В то время лучше бы "недругов" в Кремле не было...А по поводу "машинки"..Оружие очень интересное..Собственно концерн "Калашников"только свои названием...и доказательств не надо.
      Цитата: Ziksura
      Все что я увидел и прочитал вызывает одну реакцию: АЙС!!!!! Эх, нам бы такого Друга в 95м....
      210окв
  4. п-к Опарышев Сегодня, 18:40
    Барабан конечно хорошо,надеюсь у него устранили слабое место,где на выходе пули от отдачи разбивали жестянку.
    Пламегаситель желательно настоящий,что бы ни днём ни ночью не пропускал пламя.Пулемёт хороший.Но возня со сменными стволами,думаю не надолго.С хорошей оптикой можно воевать на большей дистанции,чем с РПК.Годится.
    п-к Опарышев
  5. san4es Сегодня, 18:44
    Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
    san4es
  6. polev66 Сегодня, 18:45
    красивый агрегат...
    polev66
  7. Горный стрелок Сегодня, 18:51
    Оружие не терпит суеты. А сравнивать у нас есть с чем. Постреляют, побегают, искупают в грязи и песке - и дадут заключение. Диск, конечно, внушительный. Надеюсь, ствол выдержит непрерывный огонь в таком темпе...
    Горный стрелок
  8. andrewkor Сегодня, 18:54
    Уж 20 лет назад в Сингапуре принят на вооружение ,лично мне симпатичный," Ультимакс", точно такой же идеологией.Он чуть опоздал в сравнении с " Миними"и по этому не так распространен в мире.Для меня ничего нового,но рад за российских оружейников!
    andrewkor
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