Австрия не потерпит вмешательства Эрдогана во внутренние дела государства

Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю. Эрдоган пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС,

На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии), я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства,