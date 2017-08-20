Австрия не потерпит вмешательства Эрдогана во внутренние дела государства
Вена не допустит вмешательства во внутренние дела страны со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС заявление главы австрийского МИД Себастьяна Курца.
На прошлой неделе турецкий президент назвал ведущие партии ФРГ враждебно настроенными в отношении Анкары: «И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" – все они враги Турции. Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге) сможет тот миллион турок, который живет в Германии. Думаю, что они должны на выборах (24 сентября) преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции».
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль назвал высказывания Эрдогана «грубым вмешательством» во внутренние дела Германии.
Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю. Эрдоган пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС,сказал Курц в интервью газете Welt am Sonntag.
На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии), я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства,подчеркнул он.
На прошлой неделе турецкий президент назвал ведущие партии ФРГ враждебно настроенными в отношении Анкары: «И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" – все они враги Турции. Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге) сможет тот миллион турок, который живет в Германии. Думаю, что они должны на выборах (24 сентября) преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции».
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль назвал высказывания Эрдогана «грубым вмешательством» во внутренние дела Германии.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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