15:58 20 августа

Австрия не потерпит вмешательства Эрдогана во внутренние дела государства

Вена не допустит вмешательства во внутренние дела страны со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС заявление главы австрийского МИД Себастьяна Курца.



Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю. Эрдоган пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС,
сказал Курц в интервью газете Welt am Sonntag.


На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии), я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства,
подчеркнул он.

На прошлой неделе турецкий президент назвал ведущие партии ФРГ враждебно настроенными в отношении Анкары: «И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" – все они враги Турции. Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге) сможет тот миллион турок, который живет в Германии. Думаю, что они должны на выборах (24 сентября) преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции».

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль назвал высказывания Эрдогана «грубым вмешательством» во внутренние дела Германии.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 21

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:52
    Эрдоган утомил Европу? У каждого свои цели и пути их достижения.
    oleg-gr
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:59
      Эрдоган утомил Европу? У каждого свои цели и пути их достижения.


      Скорее поимел ее иммигрантами -террористами пробирающих через ТУРЦИЮ в этот рай для радикалов.
      К тому же ЭРДОГАН сильно зол на ЕС за невыполнение обещаний ЕВРОПЫ принять в ее ряды ТУРЦИЮ.
      Турция весьма экзотичная страна...может под шумок и настроение и нож в спину всадить...упаси боже такого соседа иметь рядом.
      Тот же ЛЕХА
    2. Проксима Сегодня, 13:03
      Цитата: oleg-gr
      Эрдоган утомил Европу? У каждого свои цели и пути их достижения.
      История наглядно показала, что политическое давление одного государства на другое через многочисленную "пятую колонну" наиболее эффективно. Эрдоган делает, то что должен делать. Правда, с этим делом можно переборщить.. belay
      Проксима
      1. Pirogov Сегодня, 14:06
        Цитата: Проксима
        История наглядно показала, что политическое давление одного государства на другое через многочисленную "пятую колонну" наиболее эффективно. Эрдоган делает, то что должен делать. Правда, с этим делом можно переборщить..

        Да султанша ложил на Европу болт ,всё интересное думаю впереди.
        Pirogov
        1. Logall Сегодня, 15:35
          Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств

          А по моему они государства перепутали. Турки отдаляются от штатов и Сэм диктует волю через свой "вассалитет".
          Так кто куда вмешивается?
          Logall
  2. сибиралт Сегодня, 12:58
    Разозлили Эрдогана. Теперь будет всю Европу напрягать. laughing
    сибиралт
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:15
      Теперь будет всю Европу напрягать.


      smile В нагнутом положении what и как долго ЕВРОПА будет терпеть это извращение?
      Тот же ЛЕХА
      1. Kurare Сегодня, 14:19
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        В нагнутом положении what и как долго ЕВРОПА будет терпеть это извращение?

        Европа не сильно зависит от Турции, а вот Турция - очень. Есть много механизмов как можне Эрдогану усложнить жизнь. И, как показывает история, Эрдоган частенько уж ходил на попятную. Но он каждый раз пытается проверить европейцев на вшивость.
        Kurare
        1. garnik Сегодня, 14:59
          Многие злорадствуют по поводу отношения между Германией и турцией. Тоже самое ждет и нас. В одном случае турки зависят от Европы,в другом случае они ставят Россию в зависимости от них.
          garnik
          1. Kurare Сегодня, 15:28
            Цитата: garnik
            Многие злорадствуют по поводу отношения между Германией и турцией.

            Я не принадлежу к тем, кто злорадствует. Политическое противостояние не способствует благосостоянию ни одной, ни другой стороны. С другой стороны, поднять лапки и дать себя поиметь - ещё хуже!
            Цитата: garnik
            ...в другом случае они ставят Россию в зависимости от них.

            По-моему, Россия уже доказала, что поставить её в зависимость от Турции практически невозможно. Если Вы киваете на "турецкий поток", то я уверен, что турки не болгары, которые "халявный" транзитный миллиард просто так на ветер кинут.
            Kurare
            1. garnik Сегодня, 15:42
              От халявы никто не откажется,но если еще можно будет по шантажировать ,то вообще лафа. Если на Украине на половину русский народ и то ни пришли к общему знаменателю,то турки ... .
              Забыли про АЭС Аккую будет строится на Российские деньги ,половина электроэнергии турки используют ,а другую Россия будет искать сбыт. Любая дружественная( и не только )страна пошла бы на такую сделку,но нет надо турков сделать ядерной державой. Нет объяснений этим действиям.
              garnik
  3. APASUS Сегодня, 13:09
    Перевожу на нормальный язык:
    Только США и ЕС могут диктовать свою волю ,давать обещания и нарушать их,свергать правительства и менять режимы,устанавливать нормы и правила для других стран!
    Все кто не согласен ,сразу в список врагов номер один. Эрдогана хотели слить по тихому ,чтоб не вносить в список,а сейчас после того как не смогли турки становятся проблемой
    APASUS
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:19
    ... а так как турок в ФРГ и Австрии достаточно много, это может существенно повлиять на результаты выборов... и вспомнить, как на саммите Эрдоган махнул рукой в сторону фюрерши... bully
    a.s.zzz888
    1. Kurare Сегодня, 14:17
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а так как турок в ФРГ и Австрии достаточно много, это может существенно повлиять на результаты выборов... и вспомнить, как на саммите Эрдоган махнул рукой в сторону фюрерши... bully

      И в Германии и в Австрии действительно много турков, да только большенство из них не имеют гражданства, а значит, не могут учавствовать в выборах! И это не потому, что немцы/австрийцы не дают им гражданство, просто у них есть выбор и они, чаще всего под давлением семьи, выбирают турецкое гражданство.
      А вот для самого Эрдогана турецкий электорат из Германии/Австрии очень важен. В немецких/австрийских СМИ эта тема очень серьезно раскручивается и пропаганда против Эрдогана идет в полную силу, вот это и злит Эрдогана.
      Kurare
  5. изя топ Сегодня, 13:22
    пост сдал-русские хакеры
    пост принял-эрдоган bully
    изя топ
  6. урман Сегодня, 13:38
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    В нагнутом положении и как долго ЕВРОПА будет терпеть это извращение?

    Долго, долго им нравится арабы их потренировали теперь они оргазмы получают.
    А все эти высказывания в сторону Эрдогана.
    Так это просто , кокетничают.
    Типа ах ты шалунишка! laughing
    урман
  7. Jovanni Сегодня, 13:53
    Австрия не потерпит вмешательства Эрдогана во внутренние дела государства

    Ага, а чем Эрди не угодил? Дональда терпит. Ну и Меркель там...
    Jovanni
  8. Masya Masya Сегодня, 14:04
    Хоть немного пристального внимания от России на себя оттянет... А то вмешательство России уже итча во языцех...
    Masya Masya
  9. japs Сегодня, 14:17
    Эрдоган: "... миллион турок...".

    Эрдоган лукавит, в ФРГ совсем не один миллион турок. Уже поднялось новое, уже третье поколение, турок, рожденных в ФРГ. И они вполне политически активны.
    Однажды немцы проснутся в мусульманской Германии, хотя, с еврейским управлением.
    Ночной кошмар, согласно анекдоту партайгеноссе Мюллера, но близко к реальности. Толерастия-с!
    japs
  10. sub307 Сегодня, 15:22
    " Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге) сможет тот миллион турок, который живет в Германии."
    А вот и посмотрим, даже интересно - смогут или как?
    sub307
    1. Kurare Сегодня, 15:34
      Вообще-то в Германии живут более 5 миллионов турков: миллион с гражданством Германии и 4 без. Так вот, эти 4 миллиона очень опасны как для Эрдогана, так как и для Германии самой.

      Многие говорят, что именно голоса европейских турков принесли Эрдогану победу на прошлых выборах. Теперь же, и в Германии и в Австрии выступления турецких политиков запретили. Понимаете теперь, почему Эрдоган пошел "войной" против европейских элит?
      Kurare
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