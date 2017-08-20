19:15 20 августа

В США создали «наноперчатки» для арктических условий

Американские ученые-физики создали для армии США наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной батарейки «АА», передает РИА Новости.



Большая часть зимнего военного обмундирования была разработана более 30 лет назад. Поэтому солдаты сегодня чаще всего покупают зимнюю одежду в магазинах. С другой стороны, и эта одежда не сможет защитить десантников от онемения конечностей, если они высаживаются в Арктике. Поэтому мы решили создать такие перчатки, которые бы работали и в экстремальных условиях,
рассказала сотрудник Лаборатории армии США Паола Д'Анджело.


По ее словам, направление разработки ученым подсказали созданные в прошлом году коллегами из MIT два необычных наноматериала – рубашка со встроенным "кондиционером", охлаждающая тело на 3-4 градуса, и нанопроводы, способные нагреваться при пропускании через них тока и отражать при этом тепло.

Используя обе этих идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая «может нагреть себя на 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов».

Перчатки из такой ткани гораздо тоньше и легче шерстяных, кожаных или синтетических аналогов, что «позволит солдатам лучше переносить нагрузки и проявлять себя в бою», отметила Д'Анджело.

Она рассказала, что «материал состоит из трех компонентов – хлопковой ткани, вплетенных в нее нанонитей из серебра и полимерного покрытия, защищающего металл от контакта с водой, но при этом пропускающего воздух». Нанонити могут выдержать несколько стирок и «другие тяжелые механические нагрузки, что позволяет использовать такую теплую одежду в боевых условиях».

Сейчас ученые работают над созданием синтетического аналога наноткани, который выдерживал бы гораздо большие нагрузки, чем хлопок. При этом они хотят соединить ее с другим наноматериалом – частицами гидрогеля из полиэтиленгликоля, хорошо поглощающего воду и другие компоненты пота. Разработчики надеются, что их комбинация сделает перчатки и другую одежду из подобной ткани совместимой с любыми климатическими условиями.

В будущем, полагает Д'Анджело, «ткань может быть использована не только в армии, но и производителями теплой одежды для мирного населения и любителей экстремальных прогулок по природе».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. himRa Сегодня, 18:27
    Американские ученые-физики создали для армии США наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной батарейки «АА», передает РИА Новости.

    Эта ,,новость,, попахивает нафталином! laughing
    himRa
    1. cniza Сегодня, 18:45
      Используя обе этих идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая «может нагреть себя на 37 градусов Цельсия всего за минуту


      Нагреть да , а удержать тепло...
      cniza
      1. himRa Сегодня, 18:57
        Цитата: cniza
        Нагреть да , а удержать тепло...

        Противоречие в том что надо удержать тепло(максимально разграничить с окружающей средой) но при этом удалить влагу тела чтобы не промок материал! В условиях максимально автономных ...
        Знакомый рассказывал как ходил в тайгу отметил что батареии или генератор занимает место и вес до 3/4 общего laughing wassat
        Я подумал о плате за цивилизацию hi
        himRa
        1. Esoteric Сегодня, 19:10
          Цитата: himRa
          Знакомый рассказывал как ходил в тайгу отметил что батареии или генератор занимает место и вес до 3/4 общего
          Я подумал о плате за цивилизацию

          Это уже было:
          Esoteric
        2. Shurik70 Сегодня, 19:10
          Цитата: himRa

          Знакомый рассказывал как ходил в тайгу отметил что батареии или генератор занимает место и вес до 3/4 общего laughing wassat

          Вот-вот. На сколько минут хватит АА-батарейки, и, соответственно, сколько батареек надо будет с собой взять, и сколько они будут весить
          Shurik70
    2. opus Сегодня, 19:15
      Цитата: himRa
      Эта ,,новость,, попахивает нафталином

      Статья попахивает некомпетентностью ("шо опять?)


      на фото (про АМЕРИКАНСКИЕ НАНОПЕРЧАТКИ)

      разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады северного флота России
      Даже по форме видно.
      1.Автор (аноним опять) -олень
      Использованы фотографии: Лев Федосеев/ТАСС
      уписяться можно

      и автор и модератор не знают своей армии( значит будут кормить чужую)

      2.А тема хорошая
      Paola D'Angelo из Лаборатории армии США в Натике и её команда не зря штаны протирают

      в 2016 она уже с американским аналогом Dyneem прославилась.
      Химик и биоинженер
      Premi e Riconoscimenti:
      Nel 1990 ha vinto un premio Enimont per il suo curriculum di studi.
      Nel 1991 la sua tesi di laurea ha vinto il premio “Federchimica - per un futuro
      intelligente”.
      Nel 1994 ha vinto una borsa di studio di un anno dalla CEE nell’ambito del
      progetto “Capitale Umano e Mobilit`a” presso l’European Molecular Biology
      Laboratory, Amburgo, Germania.
      Nel 2001 ha vinto una borsa di studio di un anno dall’ESRF di Grenoble per
      effettuare attivit`a di ricerca presso il Sincrotrone Europeo.
      Nel 2003 ha vinto il premio internazionale “Young Scientist Award” della societ`a
      internazionale XAFS (X-ray Absorption Fine Structure).
      Nel 2012 `e stata invitata a scrivere una review sulla rivista scientifica “Chemistry
      - A European Journal” dal titolo “Hydration of lanthanoids(III) and
      actinoids(III): An experimental/theoretical saga”.
      Nel 2016 `e stata invitata a scrivere il capitolo ”XAS in Liquid Systems” per
      il libro ”X-Ray Absorption and X-R Emission Spectroscopy - Theory and
      Applications” edito dalla Wiley
      opus
  2. Pirogov Сегодня, 18:27
    И на севере решили на гадить матрасы ,пока эти сволочи не получат звиздюлей они не остановятся.
    Pirogov
    1. svp67 Сегодня, 18:37
      Цитата: Pirogov
      И на севере решили на гадить матрасы

      У них вообще то Аляска есть, а там далеко не Сочи...
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 18:52
        Да и кстати..Покажите "пингвинов" в нано...На фото наши бойцы... hi
        210окв
  3. svp67 Сегодня, 18:36
    В США создали «наноперчатки» для арктических условий
    Интересно было бы их сравнить с нашими "от Чубаса"...
    svp67
    1. himRa Сегодня, 18:38
      Цитата: svp67
      Интересно было бы их сравнить с нашими "от Чубаса"...

      От Чубаса уверен будут дороже! lol
      himRa
      1. svp67 Сегодня, 18:43
        Цитата: himRa
        От Чубаса уверен будут дороже!

        И что то мне подсказывает, что будет ДВА варианта
        - первый будет БОЛЬШЕ американского
        но с батарейкой "ААА"
        - вторые будут более НЕВИДИМЫЕ и из-за этого их и не примут на вооружение, как же можно принять то, чего не видно...
        svp67
  4. ded100 Сегодня, 18:36
    Лутьше наноподгузники создайте они вам нужнее!! laughing
    ded100
  5. Царь-батюшка Сегодня, 18:41
    Ага,в Арктике им батарейки белые медведи будут из супермаркета приносить на замену?
    Царь-батюшка
  6. anjey Сегодня, 18:44
    интересно а сами батарейки от низкой температуры чем защищать будут ,гикокалориями своего тела или м..и ? а на складах хранения в условиях арктики ...
    anjey
  7. Симон Сегодня, 18:49
    Ой, хорошая штука! Но вопрос! Где напасешься столько батареек, если в Арктике еще магазинов нет, а морозы сильные и постоянно! И, как американские солдаты воевать то будут, если они без туалетной бумаги воевать отказываются request Проблема же опять! recourse
    Симон
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:50
    В США создали «наноперчатки» для арктических условий
    Фигня полная! Аляска мы о тебе не забудем ! feel bully
    Наблюдатель2014
  9. изя топ Сегодня, 18:51
    а что вы,янкесы,в Арктике забыли?ссылки на аляску не принимаются-у вас чек не сохранился
    изя топ
  10. poquello Сегодня, 18:52
    «может нагреть себя на 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов».
    усё, перчатка-согревайка займёт достойное место в сказышных аксессуарах, ждём меч-балденец и тапки-самолёт.
    смущают непонятные параметры - "на" при отсутствии "от", мера площади "себя" и батарейки обычно не "за" а в амперчасах
    poquello
  11. Симон Сегодня, 18:55
    Цитата: himRa
    Цитата: svp67
    Интересно было бы их сравнить с нашими "от Чубаса"...

    От Чубаса уверен будут дороже! lol

    Да! Чубайса нужно отправить в Америку, пускай у них создает все нано, тогда они вообще ничего не дождутся и обанкротятся!
    Симон
  12. болот Сегодня, 19:00
    Как долго до них доходит.В СССР раньше было.
    Вот мой учитель Владимир Егорович,служа в Германии одевал шерстяные носки с хромовой проволокой и батарейками в кармане когда в караул заступал.И это 60 е года.
    А знакомый дальнобойщик постоянно носит в рейсе пояс с подогревом и вибромассажером,питающийся от бортовой сети,углеволокно,Россиско-Китайская разработка.Иначе дядя Радик с дедом Кондратом уже давно бы прихватил.
    болот
  13. Симон Сегодня, 19:02
    Цитата: Pirogov
    И на севере решили на гадить матрасы ,пока эти сволочи не получат звиздюлей они не остановятся.

    Да, что смеяться! На долго ли им батареек хватит! Там морозы могут до-50-70 градусов быть. fool laughing Ох, заплачут они с этой наной. crying
    Симон
    1. болот Сегодня, 19:14
      Цитата: Симон
      Да, что смеяться! На долго ли им батареек хватит! Там морозы могут до-50-70 градусов быть. Ох, заплачут они с этой наной.

      Да щелочные аккумуляторы будут пользовать,уж больно они живучие.
      сам знаю в горах по точкам ходил,радиостанцию тянут,редко ранние их на зарядку снимали.
      болот
  14. Симон Сегодня, 19:11
    Цитата: svp67
    Цитата: Pirogov
    И на севере решили на гадить матрасы

    У них вообще то Аляска есть, а там далеко не Сочи...

    Временно, дружок, временно! Они, оказывается, нашему царю денежку не заплатили. request Обманули нашего царя. Да они и теперь нас обманывают, а когда не получается, то психуют и из себя выходят. wassat А у нас теперь другая политика, не царская tongue А им не вдомек! laughing
    Симон
  15. Esoteric Сегодня, 19:14
    Самый лучший вариант - выгонять непрошеных гостей из мест, имеющих экономический интерес для России. Определить им место от Аляски, где им пока де-факто принадлежит часть российской земли... belay
    Esoteric
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