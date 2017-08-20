В США создали «наноперчатки» для арктических условий

Большая часть зимнего военного обмундирования была разработана более 30 лет назад. Поэтому солдаты сегодня чаще всего покупают зимнюю одежду в магазинах. С другой стороны, и эта одежда не сможет защитить десантников от онемения конечностей, если они высаживаются в Арктике. Поэтому мы решили создать такие перчатки, которые бы работали и в экстремальных условиях,

Американские ученые-физики создали для армии США наноматериал, способный разогреваться до комфортных температур даже в самую суровую арктическую погоду, используя энергию обычной батарейки «АА», передает РИА Новости рассказала сотрудник Лаборатории армии США Паола Д'Анджело.По ее словам, направление разработки ученым подсказали созданные в прошлом году коллегами из MIT два необычных наноматериала – рубашка со встроенным "кондиционером", охлаждающая тело на 3-4 градуса, и нанопроводы, способные нагреваться при пропускании через них тока и отражать при этом тепло.Используя обе этих идеи, ученые создали хлопчатобумажную ткань, которая «может нагреть себя на 37 градусов Цельсия всего за минуту, используя относительно слабую АА-батарейку или элемент питания от наручных часов».Перчатки из такой ткани гораздо тоньше и легче шерстяных, кожаных или синтетических аналогов, что «позволит солдатам лучше переносить нагрузки и проявлять себя в бою», отметила Д'Анджело.Она рассказала, что «материал состоит из трех компонентов – хлопковой ткани, вплетенных в нее нанонитей из серебра и полимерного покрытия, защищающего металл от контакта с водой, но при этом пропускающего воздух». Нанонити могут выдержать несколько стирок и «другие тяжелые механические нагрузки, что позволяет использовать такую теплую одежду в боевых условиях».Сейчас ученые работают над созданием синтетического аналога наноткани, который выдерживал бы гораздо большие нагрузки, чем хлопок. При этом они хотят соединить ее с другим наноматериалом – частицами гидрогеля из полиэтиленгликоля, хорошо поглощающего воду и другие компоненты пота. Разработчики надеются, что их комбинация сделает перчатки и другую одежду из подобной ткани совместимой с любыми климатическими условиями.В будущем, полагает Д'Анджело, «ткань может быть использована не только в армии, но и производителями теплой одежды для мирного населения и любителей экстремальных прогулок по природе».