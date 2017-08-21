Пентагон привержен стратегическому партнерству с Киевом
Как сообщает РИА Новости, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил 20 августа о своем намерении обозначить в ходе посещения Украины приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Киевом.
Его визит в эту страну ожидается 24 августа.
С его слов, он собирается также подчеркнуть "усилия США по подготовке, оснащению и оказанию консультативной поддержки украинским Вооруженным силам".
Как он пояснил, приоритет в решении украинского вопроса принадлежит дипломатическим методам, заметив, что вместе с ним визит совершит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
- сказал министр обороны США.
Как он считает, для этого требуется "немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателям ОБСЕ".
Его визит в эту страну ожидается 24 августа.
У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности.
С его слов, он собирается также подчеркнуть "усилия США по подготовке, оснащению и оказанию консультативной поддержки украинским Вооруженным силам".
Как он пояснил, приоритет в решении украинского вопроса принадлежит дипломатическим методам, заметив, что вместе с ним визит совершит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений.
- сказал министр обороны США.
Как он считает, для этого требуется "немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателям ОБСЕ".
Использованы фотографии: EastNews
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