08:08 21 августа

Пентагон привержен стратегическому партнерству с Киевом

Как сообщает РИА Новости, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил 20 августа о своем намерении обозначить в ходе посещения Украины приверженность Вашингтона стратегическому партнерству с Киевом.

Его визит в эту страну ожидается 24 августа.

У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности.





С его слов, он собирается также подчеркнуть "усилия США по подготовке, оснащению и оказанию консультативной поддержки украинским Вооруженным силам".

Как он пояснил, приоритет в решении украинского вопроса принадлежит дипломатическим методам, заметив, что вместе с ним визит совершит спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений.

- сказал министр обороны США.

Как он считает, для этого требуется "немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателям ОБСЕ".

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 15

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  1. himRa Сегодня, 06:19
    Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений.

    Партнеры такие патнеры!глупые еще не осознали что великие украинцы развалили несколько империй включая Советскую,США не исключение!
    как в песне:отступая мы вперед идем! это про нас wassat
    himRa
    1. Тралл Сегодня, 07:06
      Интересно, Петя даст начальнику Пентагона в своём кресле посидеть? smile
      Тралл
      1. maxim947 Сегодня, 07:26
        У них давно уже одна мысль в голове - «как они уже надоели!, опять надо улыбаться и что-то обещать...»
        maxim947
        1. samoletil18 Сегодня, 07:41
          Это не пентагон чему-то там привержен. Это Киев привержен на штыках американских усидеть.
          samoletil18
  2. Hoc vince Сегодня, 06:30
    Идеальный раб - это раб, который считает себя свободным. Платон
    Hoc vince
    1. 210окв Сегодня, 06:40
      ....Идут по Украине солдаты группы "Центр"..В.С.Высоцкий..Ну,или их амерзские последыши..
      Цитата: Hoc vince
      Идеальный раб - это раб, который считает себя свободным. Платон
      210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений.

    Ну это как обычно можно ставить за рамки дипломатических отношений. Если Сша действительно не понимают, что Россия не имеет отношения к гражданской войне на Украине, то американской дипломатии давно пора "сливать воду" - старая нудня уже не проходит даже в Европе. А Россию раздражает.
    rotmistr60
    1. Logall Сегодня, 07:17
      Так это всё из-за Минских соглашений? belay А я, думал, что так они хотят подружиться. А после войны с ними, будем вообще– ''не разлей вода''!
      Logall
  4. svp67 Сегодня, 06:49
    У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности.
    и тихо добавил:
    "Так как США готово воевать за свои интересы ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА"
    svp67
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:01
      Вот только хотел про это же написать.А дурачки и рады кувыркаться под дудку амеров.
      Достаточно просто перестать выдавать кредиты этим людоедам и война окончится тот час же, можно даже продолжать вещать про поддержку с трибун.
      Ушлый_башкорт
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:50
    Корабль под звездно- полосатым флагом уже не понимает, куда он плывет, у него команда с капитаном "разбирается". Чем они могут "рулить"? Они наверняка сейчас начнут - кто в лес, кто по дрова командовать несчастной Украиной. А у неё заводы останавливаются, вообще промышленность. Как может расти ВВП, если потребление энергии ПАДАЕТ?
    Горный стрелок
  6. Ванёк Сегодня, 07:04
    по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений

    А мы то здесь причём?

    "Как он считает, для этого требуется немедленное прекращение огня, вывод тяжелых вооружений...

    Ну так вперёд! Дерзайте!
    Ванёк
  7. samarin1969 Сегодня, 07:09
    Американской дипломатии не откажешь в эффективности. ...Нашли европейских "курдов". Украинцы ради "независимой независимости" будут дёшево биться за интересы американских корпораций...и не обязательно с Россией....пошлют в Ракку - пойдут и в Ракку.
    samarin1969
  8. Ванёк Сегодня, 07:25
    Пентагон привержен стратегическому партнерству с Киевом

    Так думаю, что Киев тоже привержен к стратегическому подлизыванию.
    Ванёк
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
    и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений.
    - сказал министр обороны США.

    ... псина войны верна себе... bully
    a.s.zzz888
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