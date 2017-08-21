Пентагон привержен стратегическому партнерству с Киевом

У меня запланированы встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, и я намерен подчеркнуть нашу приверженность стратегическому партнерству и нашу поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Я поддерживаю усилия госсекретаря США Рекса Тиллерсона по сотрудничеству там с нашими союзниками по НАТО и с Украиной и по оказанию давления на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений.