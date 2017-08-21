На «Армии-2017» впервые представят ЗРС С-500 «Прометей» и «Антей-4000»

Росту спроса на системы ПВО и ПРО способствует ситуация вокруг КНДР. Если Пхеньян сделает новую ракету, то она быстро пойдет на экспорт и может оказаться и в Иране, и в Пакистане. Кроме того, опыт войны в Йемене показал, что имеющиеся у Саудовской Аравии системы не всегда перехватывают даже устаревшие ракеты советского производства.

Первыми покупателями могут стать индийцы. Меморандум о поставках систем ПВО был подписан с Дели еще минувшей осенью. Сейчас как раз ведутся переговоры по номенклатуре поставок и ценам.