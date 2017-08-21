На «Армии-2017» впервые представят ЗРС С-500 «Прометей» и «Антей-4000»
Как сообщает интернет-издание «Известия», на площадке форума «Армия-2017» планируется представить новейшие зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» и «Антей-4000», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» с обновленным вооружением.
Ожидается, что новейшая российская техника вызовет большой интерес у зарубежных покупателей. К сожалению, их демонстрация рассчитана только для иностранных гостей. Однако, ранее некоторым фотоматериалам с закрытой экспозиции удавалось проникать в интернет-пространство.
В настоящее время информации о данной технике крайне мало. С-500 «Прометей» и «Антей-4000» представляются в качестве главных элементов создаваемой в РФ единой национальной системы воздушно-космической обороны. С-500 рассчитан на перехват широкого спектра воздушно-космических целей, включая американские гиперзвуковые летательные аппараты, которые за характерную траекторию полета получили прозвище «бегуны».
Как ранее утверждалось заместителем генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александром Ведровым, начало поставок С-500 МО РФ ожидается в 2019 году. К этому же времени планируется сформировать и готовое экспортное предложение.
- пояснил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Как он считает, интерес к новым системам могут проявить Китай, Индия, Вьетнам, Алжир, Казахстан, Азербайджан, Турция, Египет, Иран, Ирак, а также некоторые монархии Персидского залива — Кувейт, Саудовская Аравия, Катар.
Ожидается, что новейшая российская техника вызовет большой интерес у зарубежных покупателей. К сожалению, их демонстрация рассчитана только для иностранных гостей. Однако, ранее некоторым фотоматериалам с закрытой экспозиции удавалось проникать в интернет-пространство.
В настоящее время информации о данной технике крайне мало. С-500 «Прометей» и «Антей-4000» представляются в качестве главных элементов создаваемой в РФ единой национальной системы воздушно-космической обороны. С-500 рассчитан на перехват широкого спектра воздушно-космических целей, включая американские гиперзвуковые летательные аппараты, которые за характерную траекторию полета получили прозвище «бегуны».
Как ранее утверждалось заместителем генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александром Ведровым, начало поставок С-500 МО РФ ожидается в 2019 году. К этому же времени планируется сформировать и готовое экспортное предложение.
Росту спроса на системы ПВО и ПРО способствует ситуация вокруг КНДР. Если Пхеньян сделает новую ракету, то она быстро пойдет на экспорт и может оказаться и в Иране, и в Пакистане. Кроме того, опыт войны в Йемене показал, что имеющиеся у Саудовской Аравии системы не всегда перехватывают даже устаревшие ракеты советского производства.
- пояснил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Как он считает, интерес к новым системам могут проявить Китай, Индия, Вьетнам, Алжир, Казахстан, Азербайджан, Турция, Египет, Иран, Ирак, а также некоторые монархии Персидского залива — Кувейт, Саудовская Аравия, Катар.
Первыми покупателями могут стать индийцы. Меморандум о поставках систем ПВО был подписан с Дели еще минувшей осенью. Сейчас как раз ведутся переговоры по номенклатуре поставок и ценам.
Использованы фотографии: EastNews
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