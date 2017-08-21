На «Армии-2017» представят около 2,5 тыс. образцов военной продукции
Международный форум «Армия-2017» станет площадкой для демонстрации около 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения, передает ТАСС сообщение директора Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.
По его словам, «в этом году экспозиция форума увеличилась с 11 до 18 тыс. экспонатов, а общая посещаемость может превысить 600 тыс. человек».
Директор ФСВТС рассказал, что только в первые дни форума российская сторона примет участие в переговорах с руководителя более 20-ти делегаций, «в том числе из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Греции, Казахстана, Китая, Марокко, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и других стран».
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка «Патриот».
Ожидается, что в этом году объем экспорта российской военной продукции составит более $ 15 млрд., то есть на уровне прошлого года.
Ежегодно наблюдается рост количества участников форума, на сегодняшний день их уже более 1200. Всего будет представлено почти 2500 образцов продукции военного назначения,сказал Шугаев.
По его словам, «в этом году экспозиция форума увеличилась с 11 до 18 тыс. экспонатов, а общая посещаемость может превысить 600 тыс. человек».
Директор ФСВТС рассказал, что только в первые дни форума российская сторона примет участие в переговорах с руководителя более 20-ти делегаций, «в том числе из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Греции, Казахстана, Китая, Марокко, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и других стран».
При этом хочу обратить особое внимание на то, что организатор форума – Министерство обороны Российской Федерации – и ФСВТС России как орган, осуществляющий контроль и надзор за военно-техническим сотрудничеством, стремятся создать максимально дружественные и благоприятные условия для всех иностранных участников "Армии-2017". Я делаю на этом акцент не случайно: мы все помним случаи, когда под различными предлогами наши экспонаты не пускали на крупнейшие международные выставки. Мы же хотим, чтобы участники "Армии-2017" чувствовали, что им рады, их ждут, и чтобы форум стал не просто официальным торжественным и деловым событием, а настоящим праздником военного и военно-технического сотрудничества,добавил Шугаев.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка «Патриот».
Ожидается, что в этом году объем экспорта российской военной продукции составит более $ 15 млрд., то есть на уровне прошлого года.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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