На «Армии-2017» представят около 2,5 тыс. образцов военной продукции

Ежегодно наблюдается рост количества участников форума, на сегодняшний день их уже более 1200. Всего будет представлено почти 2500 образцов продукции военного назначения,

При этом хочу обратить особое внимание на то, что организатор форума – Министерство обороны Российской Федерации – и ФСВТС России как орган, осуществляющий контроль и надзор за военно-техническим сотрудничеством, стремятся создать максимально дружественные и благоприятные условия для всех иностранных участников "Армии-2017". Я делаю на этом акцент не случайно: мы все помним случаи, когда под различными предлогами наши экспонаты не пускали на крупнейшие международные выставки. Мы же хотим, чтобы участники "Армии-2017" чувствовали, что им рады, их ждут, и чтобы форум стал не просто официальным торжественным и деловым событием, а настоящим праздником военного и военно-технического сотрудничества,