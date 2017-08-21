Американские РСЗО HIMARS закупает Румыния
Как сообщает блог bmpd, МО США запросило у Конгресса разрешение на продажу Румынии 54 пусковых установок М142 ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Оценочная стоимость закупки составит 1,25 млрд. долл. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Lockheed Martin.
В партию предполагается включить 81 корректируемую ракету GMLRS M31A1 Unitary c моноблочной боевой частью, 81 корректируемую ракету GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью [по всей видимости, имеются в виду не ракеты, а 6-зарядные транспортно-пусковые модули с ракетами], 54 оперативно-тактические ракеты ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью и 30 практических ракет LCRR.
Из техники фигурируют 15 бронированных и 15 небронированных автомобилей M1151A1 HMMWV, 54 транспортно-заряжающие машины M1084A1P2 HIMARS Resupply Vehicles (RSV) на базе 5-тонных грузовиков FMTV, 54 трейлера M1095 MTV и 10 эвакуационных тягачей M1089A1P2 FMTV Wrecker, а также 24 системы управления огнем AFATDS.
Согласно планам правительства Румынии, до 2022 года предполагается приобрести ракетные системы HIMARS. В качестве других целей программы перевооружения стоимостью в 11,6 млрд. долл., рассчитанной до 2026 года, значится закупка 36 истребителей Lockheed Martin F-16 (из наличия ВВС США с модернизацией), зенитных ракетных систем Patriot и новых боевых вертолетов.
В настоящее время HIMARS применяется в США, Сингапуре, Иордании, ОАЭ и Катаре. Кроме Румынии данный ряд может дополнить Польша.
В партию предполагается включить 81 корректируемую ракету GMLRS M31A1 Unitary c моноблочной боевой частью, 81 корректируемую ракету GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью [по всей видимости, имеются в виду не ракеты, а 6-зарядные транспортно-пусковые модули с ракетами], 54 оперативно-тактические ракеты ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью и 30 практических ракет LCRR.
Из техники фигурируют 15 бронированных и 15 небронированных автомобилей M1151A1 HMMWV, 54 транспортно-заряжающие машины M1084A1P2 HIMARS Resupply Vehicles (RSV) на базе 5-тонных грузовиков FMTV, 54 трейлера M1095 MTV и 10 эвакуационных тягачей M1089A1P2 FMTV Wrecker, а также 24 системы управления огнем AFATDS.
Согласно планам правительства Румынии, до 2022 года предполагается приобрести ракетные системы HIMARS. В качестве других целей программы перевооружения стоимостью в 11,6 млрд. долл., рассчитанной до 2026 года, значится закупка 36 истребителей Lockheed Martin F-16 (из наличия ВВС США с модернизацией), зенитных ракетных систем Patriot и новых боевых вертолетов.
В настоящее время HIMARS применяется в США, Сингапуре, Иордании, ОАЭ и Катаре. Кроме Румынии данный ряд может дополнить Польша.
Использованы фотографии: EastNews
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