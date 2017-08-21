11:10 21 августа

Американские РСЗО HIMARS закупает Румыния

Как сообщает блог bmpd, МО США запросило у Конгресса разрешение на продажу Румынии 54 пусковых установок М142 ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Оценочная стоимость закупки составит 1,25 млрд. долл. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Lockheed Martin.

В партию предполагается включить 81 корректируемую ракету GMLRS M31A1 Unitary c моноблочной боевой частью, 81 корректируемую ракету GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью [по всей видимости, имеются в виду не ракеты, а 6-зарядные транспортно-пусковые модули с ракетами], 54 оперативно-тактические ракеты ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью и 30 практических ракет LCRR.

Американские РСЗО HIMARS закупает Румыния



Из техники фигурируют 15 бронированных и 15 небронированных автомобилей M1151A1 HMMWV, 54  транспортно-заряжающие машины M1084A1P2 HIMARS Resupply Vehicles (RSV) на базе 5-тонных грузовиков FMTV, 54 трейлера M1095 MTV и 10 эвакуационных тягачей M1089A1P2 FMTV Wrecker, а также 24 системы управления огнем AFATDS.

Согласно планам правительства Румынии, до 2022 года предполагается приобрести ракетные системы HIMARS. В качестве других целей программы перевооружения стоимостью в 11,6 млрд. долл., рассчитанной до 2026 года, значится закупка 36 истребителей Lockheed Martin F-16 (из наличия ВВС США с модернизацией), зенитных ракетных систем Patriot и новых боевых вертолетов.

В настоящее время HIMARS применяется в США, Сингапуре, Иордании, ОАЭ и Катаре. Кроме Румынии данный ряд может дополнить Польша.

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 15

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
    ... а этим для чего? по разнарядке всунули?! bully
    a.s.zzz888
    1. 24rus Сегодня, 09:17
      По России мечтают по стрелять
      24rus
    2. xetai9977 Сегодня, 09:25
      "А румыны где деньги возьмут"
      Разочарую вас- Румыния весьма нехило развивается в последние годы. Как и Польша. За них не беспокойтесь.
      xetai9977
      1. Лопатов Сегодня, 10:01
        Цитата: xetai9977
        Разочарую вас- Румыния весьма нехило развивается в последние годы. Как и Польша. За них не беспокойтесь.

        Если бы было всё так хорошо, румынам не пришлось бы орать "фсё пропало, из-за проклятых англичан с их отсоединением мы потеряем 80 млн евро в год дотаций"..."
        А вообще, что Польша, что Румыния, свой "рост" осуществляли ценой бюджетного дефицита, и если Польша после окрика Германии несколько "пришла в себя", то Румыния по сей день на уровне в 3%, то есть на грани санкций, предусмотренных Пактом Стабильности. Несмотря на то, что страна в лидерах "уменьшения дефицита" путём резки социалки.
        Лопатов
  2. 210окв Сегодня, 08:48
    А у румыны где деньги возьмут.В каком таборе?А !Русофобия нынче неплохо оплачивается
    210окв
    1. Монос Сегодня, 08:54
      Цитата: 210окв
      А у румыны где деньги возьмут

      Дык... у амеров кредитов наберут, а потом... "табор уходит в небо". smile
      Монос
      1. cniza Сегодня, 09:01
        Доброго времени теска ! hi , они никогда не заглядывали так далеко , да и зачем , но США кредит им на даст , они нагрузят Е.С..
        cniza
        1. Монос Сегодня, 09:05
          smile Доброе утро, Виктор hi
          Цитата: cniza
          они нагрузят Е.С..

          Это их корова и они её доят. smile
          Монос
          1. cniza Сегодня, 09:06
            Угу , и будут доить пока ноги не протянет.
            cniza
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:58
      210окв Сегодня, 08:48 Новый
      А у румыны где деньги возьмут.В каком таборе?

      ... коней угонят у соседей и продадут... laughing
      a.s.zzz888
  3. Holsten Сегодня, 09:06
    Оружие агрессии , вообще-то . Румыния , Польша - Юкрейн что ли собираются делить ?
    Holsten
  4. Старый26 Сегодня, 09:37
    Цитата: a.s.zzz888
    ... а этим для чего? по разнарядке всунули?! bully

    Для замены старых советских "Градов". Или только мы имеем право менять старую технику на новую? А что касается зубоскальства, дескать где деньги возьмут, то не об этом надо думать. Румыния переоснащается, причем достаточно интенсивно. И очень будет плохо, если в ближайшее время попытаются решить вопрос с Молдовой. Тем более, что очень многие в свое время голосовали за вхождение в состав Румынии. И с этой техникой, о которой вы говорите, "зачем она нужна" - очень большая вероятность, что ее могут использовать, чтобы разобраться с той "занозой". что у них там есть - с Приднестровьем. А Приднестровье - это не Южная Осетия и не Абхазия. Просто так туда войска не введешь (да просто не дадут). А долго ли Приднестровье продержится против новой , более мощной техники? В о чем надо помнить, а не зубоскалить насчет табора и угнанных коней
    Старый26
  5. Altona Сегодня, 09:49
    Цитата: Старый26
    Румыния переоснащается, причем достаточно интенсивно. И очень будет плохо, если в ближайшее время попытаются решить вопрос с Молдовой.

    -------------------------------
    Ну да, у Румынии сильнейшая армия в Европе. Румынская армия дошла с Гитлером до Сталинграда, а потом со Сталиным до Берлина. Не решат они вопрос. Решение вопроса по примеру Украины-это конец и Молдовы и Романиа Маре.
    Altona
  6. Старый26 Сегодня, 10:13
    Цитата: Altona
    Ну да, у Румынии сильнейшая армия в Европе. Румынская армия дошла с Гитлером до Сталинграда, а потом со Сталиным до Берлина. Не решат они вопрос. Решение вопроса по примеру Украины-это конец и Молдовы и Романиа Маре.

    Не передергивайте. Для Приднестровья румынской армии хватит за глаза. А к этому потихоньку все и идет. "Скакунов", как на майдане может и не будет, но разобраться с мятежной провинцией - Приднестровьем они смогут
    Старый26
  7. Ментат Сегодня, 10:41
    Цитата: Старый26
    И с этой техникой, о которой вы говорите, "зачем она нужна" - очень большая вероятность, что ее могут использовать, чтобы разобраться с той "занозой". что у них там есть - с Приднестровьем.

    Бредите понемножку? Там находятся наши миротворцы, нападение на которых равно объявлению войны России. Румыния, мягко говоря, является фигурантом не того масштаба, чтобы даже подумать о подобных действиях.
    Если их к этому и подзуживают американцы, вряд ли румынские бонзы не понимают, что в отличие от Абхазии и ЮО, в Приднестровье проживает большое количество русских и история получится совсем не такой, как с Саакашвили.
    Ментат
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