США и Южная Корея начинают очередное учение
США и Республика Корея начинают совместное десятидневное учение под названием «Ыльчи – Фридом гардиан» (UFG), которое вызвало негативную реакцию в Пхеньяне, передает РИА Новости.
Напомним, учение проходит на фоне угроз КНДР провести пуск баллистической ракеты в направлении острова Гуам, на котором расположены американские базы.
Хотя Пентагон и Минобороны РК заявили об оборонительном характере маневров, Пхеньян осудил их, отметив, что они могут привести к «гибельным последствиям». Власти КНДР уверены, что цель учения – отработка вторжения на северокорейскую территорию.
В этом году учение будет по масштабу похожими на то, что проводилось в прошлом году, сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.
В 2016 году в учении UFG было задействовано 25 тыс. американских военнослужащих, в том числе 2,5 тыс., переброшенные из-за рубежа, а со стороны Южной Кореи – около 50 тыс. солдат и офицеров.
На юге Корейского полуострова постоянно находятся более 28 тыс. американских военных в рамках военного договора с Сеулом.
Этим летом КНДР дважды провела испытательные пуски, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, которые способны нести ядерные боеголовки.
Напомним, учение проходит на фоне угроз КНДР провести пуск баллистической ракеты в направлении острова Гуам, на котором расположены американские базы.
Хотя Пентагон и Минобороны РК заявили об оборонительном характере маневров, Пхеньян осудил их, отметив, что они могут привести к «гибельным последствиям». Власти КНДР уверены, что цель учения – отработка вторжения на северокорейскую территорию.
В этом году учение будет по масштабу похожими на то, что проводилось в прошлом году, сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.
В 2016 году в учении UFG было задействовано 25 тыс. американских военнослужащих, в том числе 2,5 тыс., переброшенные из-за рубежа, а со стороны Южной Кореи – около 50 тыс. солдат и офицеров.
На юге Корейского полуострова постоянно находятся более 28 тыс. американских военных в рамках военного договора с Сеулом.
Этим летом КНДР дважды провела испытательные пуски, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, которые способны нести ядерные боеголовки.
Использованы фотографии: Ли ен Хо/EAST NEWS
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