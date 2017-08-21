11:09 21 августа

США и Южная Корея начинают очередное учение

США и Республика Корея начинают совместное десятидневное учение под названием «Ыльчи – Фридом гардиан» (UFG), которое вызвало негативную реакцию в Пхеньяне, передает РИА Новости.



Напомним, учение проходит на фоне угроз КНДР провести пуск баллистической ракеты в направлении острова Гуам, на котором расположены американские базы.


Хотя Пентагон и Минобороны РК заявили об оборонительном характере маневров, Пхеньян осудил их, отметив, что они могут привести к «гибельным последствиям». Власти КНДР уверены, что цель учения – отработка вторжения на северокорейскую территорию.

В этом году учение будет по масштабу похожими на то, что проводилось в прошлом году, сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

В 2016 году в учении UFG было задействовано 25 тыс. американских военнослужащих, в том числе 2,5 тыс., переброшенные из-за рубежа, а со стороны Южной Кореи – около 50 тыс. солдат и офицеров.

На юге Корейского полуострова постоянно находятся более 28 тыс. американских военных в рамках военного договора с Сеулом.

Этим летом КНДР дважды провела испытательные пуски, как утверждается, межконтинентальных баллистических ракет, которые способны нести ядерные боеголовки.

Использованы фотографии: Ли ен Хо/EAST NEWS
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Комментарии 8

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  1. cniza Сегодня, 09:37
    И все таки США хочет войны...
    cniza
    1. Зяблицев Сегодня, 09:51
      Ответ Чемберлену laughing
      Зяблицев
      1. Ванёк Сегодня, 09:54
        Цитата: Зяблицев
        Ответ Чемберлену


        Сильно! laughing
        Ванёк
        1. Logall Сегодня, 09:57
          Как бы не доигрались, на ''скрипке''! Через чур сильно ''музыку'' любят...
          Logall
    2. svp67 Сегодня, 10:57
      Цитата: cniza
      И все таки США хочет войны...

      И даже этого не скрывает. 75 000 подготовленных бойцов...и они после этого что то там "вякуют" про наш "Запад".... ЛИЦЕМЕРЫ
      США и Южная Корея начинают очередное учение
      Ждем ответных ракетных или ядерных испытаний и очередной истерики с Запада, что во всем виноват Ын...
      svp67
  2. Ванёк Сегодня, 09:42
    «Ыльчи – Фридом гардиан»

    Уже как-то не по себе...
    Ванёк
  3. pvv113 Сегодня, 10:11
    США и Республика Корея начинают совместное десятидневное учение

    И чего они хотят от товарища Ына? Сомневаюсь, что он это воспримет как акт миролюбия
    pvv113
    1. BlackMokona Сегодня, 10:31
      Эти ежегодные учения проводились ещё когда Ына в проекте не было
      BlackMokona
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