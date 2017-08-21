Тульское КБП разрабатывает гусеничную версию комплекса «Панцирь-С1»

В настоящее время КБП ведет работы по созданию гусеничного варианта комплекса,

То есть идея стационарного варианта комплекса уже реализована. При поступлении заказов на такой вариант комплекса адаптивное модульное построение позволит с минимальными затратами и в короткое время провести поставки комплекса заказчику,

Запланированы поставки боевых машин, зенитных управляемых ракет, батарейных комплектов системы технического обеспечения ЗРПК "Панцирь-С1", составных частей для проведения сервисного обслуживания комплекса и автономных ракет-мишеней,

Помимо этого, в текущем году мы должны выполнить работы по капитальному ремонту с модернизацией боевой машины десанта БМД-2 с приведением к виду БМД-2М с боевым отделением "Берег" и капитальный ремонт с модернизацией боевой машины пехоты БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок",