13:53 21 августа

Тульское КБП разрабатывает гусеничную версию комплекса «Панцирь-С1»

КБ приборостроения ведет работы по созданию гусеничной версии зенитного комплекса «Панцирь-С1», передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Александра Денисова.

Тульское КБП разрабатывает гусеничную версию комплекса «Панцирь-С1»


В настоящее время КБП ведет работы по созданию гусеничного варианта комплекса,
сказал Денисов агентству.


По его словам, «внедрение гусеничного шасси позволит расширить применение комплекса, обеспечив его эксплуатацию в группировках сухопутных войск».

Гендиректор отметил, что «конструкция комплекса "Панцирь-С1" является модульной – боевой модуль, система электропитания и отсек управления могут быть размещены абсолютно на любом типе шасси, а также устанавливаться на стационарных платформах или объектах, морских кораблях и нефтяных платформах».

То есть идея стационарного варианта комплекса уже реализована. При поступлении заказов на такой вариант комплекса адаптивное модульное построение позволит с минимальными затратами и в короткое время провести поставки комплекса заказчику,
добавил он.

Кроме того, в этом году КБП начало досрочную поставку управляемых зенитных ракет для комплекса.

Денисов отметил также, что основной объем поставок КБП по гособоронзаказу в этом году приходится на ЗРПК «Панцирь-С1».

Запланированы поставки боевых машин, зенитных управляемых ракет, батарейных комплектов системы технического обеспечения ЗРПК "Панцирь-С1", составных частей для проведения сервисного обслуживания комплекса и автономных ракет-мишеней,
уточнил он.

По словам гендиректора, «также должны быть осуществлены поставки реактивных пехотных огнеметов, выстрелов в термобарическом снаряжении к легкому пехотному огнемету ЛПО-97 и автоматов двухсредных (АДС)».

Помимо этого, в текущем году мы должны выполнить работы по капитальному ремонту с модернизацией боевой машины десанта БМД-2 с приведением к виду БМД-2М с боевым отделением "Берег" и капитальный ремонт с модернизацией боевой машины пехоты БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок",
сказал он.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.narod.ru/А.В. Карпенко
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Комментарии 10

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  1. Pancir026 Сегодня, 13:20
    Отлично.В серию и побольше.
    Pancir026
    1. сибиралт Сегодня, 13:23
      Осталось разработать версии на воздушной подушке, летающую и плавающую. Работы не початый край.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 13:26
        Цитата: сибиралт
        Осталось разработать версии на воздушной подушке, летающую и плавающую. Работы не початый край.


        В этом что то есть. lol
        cniza
      2. Pancir026 Сегодня, 13:27
        Цитата: сибиралт
        Осталось разработать версии на воздушной подушке, летающую и плавающую

        Коллега,вам персонально-диванный вариант с выдвижным клозетом. lol tongue
        Pancir026
      3. Alexey RA Сегодня, 13:46
        Цитата: сибиралт
        Осталось разработать версии на воздушной подушке, летающую и плавающую.

        Последняя уже есть - "Панцирь-М", который, судя по всему, станет стандартным ЗРАК на новых кораблях.
        Alexey RA
    2. x.andvlad Сегодня, 13:36
      Вот только я не понял, а что они показывали на выставке ещё аж в 2012 году?

      http://saidpvo.livejournal.com/195900.html
      Видимо с тех пор еще не определились...
      x.andvlad
  2. Салаватский МЧС Сегодня, 13:26
    А это тогда что такое?
    Салаватский МЧС
    1. Pancir026 Сегодня, 13:32
      Цитата: Салаватский МЧС
      А это тогда что такое?

      Один из вриантов по видимому на шасси Тунгуски.можетбаза будет иная,танковая или еще что?
      Pancir026
  3. тол100в Сегодня, 13:28
    Неточность в заголовке статьи : "Разрабатывает.." Просто адаптирует прекрасный комплекс на гусеничное шасси, хотя при желании сможет и на гужевое!
    тол100в
  4. Прогрессор Сегодня, 13:49
    По его словам, «внедрение гусеничного шасси позволит расширить применение комплекса, обеспечив его эксплуатацию в группировках сухопутных войск».


    А так для каких войск?
    Прогрессор
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