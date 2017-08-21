Тульское КБП разрабатывает гусеничную версию комплекса «Панцирь-С1»
КБ приборостроения ведет работы по созданию гусеничной версии зенитного комплекса «Панцирь-С1», передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Александра Денисова.
По его словам, «внедрение гусеничного шасси позволит расширить применение комплекса, обеспечив его эксплуатацию в группировках сухопутных войск».
Гендиректор отметил, что «конструкция комплекса "Панцирь-С1" является модульной – боевой модуль, система электропитания и отсек управления могут быть размещены абсолютно на любом типе шасси, а также устанавливаться на стационарных платформах или объектах, морских кораблях и нефтяных платформах».
Кроме того, в этом году КБП начало досрочную поставку управляемых зенитных ракет для комплекса.
Денисов отметил также, что основной объем поставок КБП по гособоронзаказу в этом году приходится на ЗРПК «Панцирь-С1».
По словам гендиректора, «также должны быть осуществлены поставки реактивных пехотных огнеметов, выстрелов в термобарическом снаряжении к легкому пехотному огнемету ЛПО-97 и автоматов двухсредных (АДС)».
В настоящее время КБП ведет работы по созданию гусеничного варианта комплекса,сказал Денисов агентству.
По его словам, «внедрение гусеничного шасси позволит расширить применение комплекса, обеспечив его эксплуатацию в группировках сухопутных войск».
Гендиректор отметил, что «конструкция комплекса "Панцирь-С1" является модульной – боевой модуль, система электропитания и отсек управления могут быть размещены абсолютно на любом типе шасси, а также устанавливаться на стационарных платформах или объектах, морских кораблях и нефтяных платформах».
То есть идея стационарного варианта комплекса уже реализована. При поступлении заказов на такой вариант комплекса адаптивное модульное построение позволит с минимальными затратами и в короткое время провести поставки комплекса заказчику,добавил он.
Кроме того, в этом году КБП начало досрочную поставку управляемых зенитных ракет для комплекса.
Денисов отметил также, что основной объем поставок КБП по гособоронзаказу в этом году приходится на ЗРПК «Панцирь-С1».
Запланированы поставки боевых машин, зенитных управляемых ракет, батарейных комплектов системы технического обеспечения ЗРПК "Панцирь-С1", составных частей для проведения сервисного обслуживания комплекса и автономных ракет-мишеней,уточнил он.
По словам гендиректора, «также должны быть осуществлены поставки реактивных пехотных огнеметов, выстрелов в термобарическом снаряжении к легкому пехотному огнемету ЛПО-97 и автоматов двухсредных (АДС)».
Помимо этого, в текущем году мы должны выполнить работы по капитальному ремонту с модернизацией боевой машины десанта БМД-2 с приведением к виду БМД-2М с боевым отделением "Берег" и капитальный ремонт с модернизацией боевой машины пехоты БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок",сказал он.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.narod.ru/А.В. Карпенко
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