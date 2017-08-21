В Крыму поэтапно решают проблемы с нехваткой пресной воды
Крымские власти продолжают решать проблемы, связанные с нехваткой пресной воды на полуострове. После перекрытия Украиной Северо-крымского канала резко возросли риски нехватки пресной воды для северных – степных – районов Республики Крым.
В частности, в Раздольненском, Джанкойском и Красноперекопском районах начали осуществлять активный забор воды из подземных источников, чтобы удовлетворить потребности в пресной воде для населения и аграриев. Однако это привело к повышению процента засоленности воды. В природные резервуары пресной воды начала попадать вода из Чёрного моря и Сиваша.
В интервью Федеральному агентству новостей заместитель министра ЖКХ Республики Крым Александр Шептунов отметил, что Крым уходит от зависимости, связанной с необходимостью поставок на полуостровов именно днепровской воды. Пресной водой в полной мере обеспечиваются хозяйства Восточного Крыма – вплоть до Феодосии и Керчи. По словам чиновника, запускается единая система опреснения и очистки, которая решит вопрос засоленности воды. Запуск системы назначен на декабрь текущего года. Шептунов отметил, что вода, прошедшая через новые системы очистки, будет многократно проверяться различными санитарными службами и оцениваться на уровень содержания солей. Чиновник утверждает, что вода будет настолько чистой, что каждый житель полуострова сможет без опасений пить её прямо из-под крана.
На этом фоне глава сельскохозяйственного ведомства Крыма Андрей Рюмшин отмечает, что попытки Киеве блокадой поставок воды уничтожить крымское сельское хозяйство полностью провалились. На полуострове идёт уборка зерновых культур. При этом средний уровень урожайности составляет около 33 ц/га. Рюмшин отмечают, что проведены переговоры о поставках зерна из Крыма в Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и Сирию. Поставки за рубеж, как сообщается, будут осуществляться через порт Новороссийска.
В частности, в Раздольненском, Джанкойском и Красноперекопском районах начали осуществлять активный забор воды из подземных источников, чтобы удовлетворить потребности в пресной воде для населения и аграриев. Однако это привело к повышению процента засоленности воды. В природные резервуары пресной воды начала попадать вода из Чёрного моря и Сиваша.
В интервью Федеральному агентству новостей заместитель министра ЖКХ Республики Крым Александр Шептунов отметил, что Крым уходит от зависимости, связанной с необходимостью поставок на полуостровов именно днепровской воды. Пресной водой в полной мере обеспечиваются хозяйства Восточного Крыма – вплоть до Феодосии и Керчи. По словам чиновника, запускается единая система опреснения и очистки, которая решит вопрос засоленности воды. Запуск системы назначен на декабрь текущего года. Шептунов отметил, что вода, прошедшая через новые системы очистки, будет многократно проверяться различными санитарными службами и оцениваться на уровень содержания солей. Чиновник утверждает, что вода будет настолько чистой, что каждый житель полуострова сможет без опасений пить её прямо из-под крана.
На этом фоне глава сельскохозяйственного ведомства Крыма Андрей Рюмшин отмечает, что попытки Киеве блокадой поставок воды уничтожить крымское сельское хозяйство полностью провалились. На полуострове идёт уборка зерновых культур. При этом средний уровень урожайности составляет около 33 ц/га. Рюмшин отмечают, что проведены переговоры о поставках зерна из Крыма в Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и Сирию. Поставки за рубеж, как сообщается, будут осуществляться через порт Новороссийска.
Использованы фотографии: ©East News
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