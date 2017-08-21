16:22 21 августа

В Крыму поэтапно решают проблемы с нехваткой пресной воды

Крымские власти продолжают решать проблемы, связанные с нехваткой пресной воды на полуострове. После перекрытия Украиной Северо-крымского канала резко возросли риски нехватки пресной воды для северных – степных – районов Республики Крым.

В Крыму поэтапно решают проблемы с нехваткой пресной воды


В частности, в Раздольненском, Джанкойском и Красноперекопском районах начали осуществлять активный забор воды из подземных источников, чтобы удовлетворить потребности в пресной воде для населения и аграриев. Однако это привело к повышению процента засоленности воды. В природные резервуары пресной воды начала попадать вода из Чёрного моря и Сиваша.


В интервью Федеральному агентству новостей заместитель министра ЖКХ Республики Крым Александр Шептунов отметил, что Крым уходит от зависимости, связанной с необходимостью поставок на полуостровов именно днепровской воды. Пресной водой в полной мере обеспечиваются хозяйства Восточного Крыма – вплоть до Феодосии и Керчи. По словам чиновника, запускается единая система опреснения и очистки, которая решит вопрос засоленности воды. Запуск системы назначен на декабрь текущего года. Шептунов отметил, что вода, прошедшая через новые системы очистки, будет многократно проверяться различными санитарными службами и оцениваться на уровень содержания солей. Чиновник утверждает, что вода будет настолько чистой, что каждый житель полуострова сможет без опасений пить её прямо из-под крана.

На этом фоне глава сельскохозяйственного ведомства Крыма Андрей Рюмшин отмечает, что попытки Киеве блокадой поставок воды уничтожить крымское сельское хозяйство полностью провалились. На полуострове идёт уборка зерновых культур. При этом средний уровень урожайности составляет около 33 ц/га. Рюмшин отмечают, что проведены переговоры о поставках зерна из Крыма в Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и Сирию. Поставки за рубеж, как сообщается, будут осуществляться через порт Новороссийска.

Использованы фотографии: ©East News
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Комментарии 13

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  1. Александр War Сегодня, 15:10
    Тут надо смотреть ,опреснительные станции строить ,может трубопровод проложить в Крым с пресной водой !
    Александр War
    1. НасРать Сегодня, 15:13
      Цитата: Александр War
      Тут надо смотреть ,опреснительные станции строить ...


      Капитан - Очевидность!

      Цитата: Александр War
      ...,может трубопровод проложить в Крым с пресной водой !


      От куда трубопровод будите тянуть?
      НасРать
      1. Александр War Сегодня, 15:17
        С Краснодара
        Александр War
      2. maxim947 Сегодня, 15:41
        Дайте время, будет всё!
        Н₂O, тепло и газ
        Все не сделаешь на Раз!
        Ну а Петя .... !
        maxim947
      3. AID.S Сегодня, 15:48
        Цитата: НасРать
        От куда трубопровод будите тянуть?

        Аааа, турецкий поток завернуть в Крым!
        AID.S
    2. с-т Petrov Сегодня, 15:14
      надо трубопровод сразу бурятами к банковой рубить
      с-т Petrov
    3. x.andvlad Сегодня, 15:16
      Задача вполне посильная. Современные технологии опреснения и добычи воды вполне позволят решить проблему водоснабжения Крыма. Эта система и должна быть независимой от материка. Вон половина Греции живет на островах, и проблем с водоснабжением не испытывает.
      x.andvlad
      1. слава1974 Сегодня, 16:16
        половина Греции живет на островах, и проблем с водоснабжением не испытывает.

        очень даже испытывает. В прошлом году на Кипр воду с помощью танкеров завозили.
        слава1974
    4. Дамир Сегодня, 15:18

      может трубопровод проложить в Крым

      из какого региона???? поворачивать Великие Сибирские реки?????
      вот тут как никогда необходим опыт Израиля!!!!!!! там природной пресной воды еще меньше чем в Крыму... правда и Крым чуть-чуть побольше.... но Израиль весьма и весьма автономен по воде от всех остальных соседей....
      Дамир
      1. слава1974 Сегодня, 16:15
        вот тут как никогда необходим опыт Израиля!!!!!!!

        Необходим опыт СССР. В Казахстане был город Шевченко, который снабжался пресной водой с помощью атомного опреснителя.
        слава1974
    5. Владыка Ситх Сегодня, 15:41
      В этом году собрали рекордный урожай зерна 1.200 млн тонн зерна.
      Владыка Ситх
    6. svp67 Сегодня, 16:08
      Цитата: Александр War
      Тут надо смотреть ,опреснительные станции строить ,может трубопровод проложить в Крым с пресной водой !

      Все это хорошо, а главное ПРАВИЛЬНО. Но все не учитывают то обстоятельство, что а где на все эти производства сейчас взять энергетические мощности?
      Вы думаете просто так, эта "катавасия" с "Сименсов" произошла? Крыму надо электричество. Его ему ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ. И это, с учетом того, что не все производство восстановлено. Так мало того, за четверть века "незалежности", Украина "палец о палец" не ударила, что бы модернизировать сами электросети. Там сейчас вынуждены работать наши спецы в ОЧЕНЬ напряженном порядке, иначе зимой Крым ждет энергоапокалипсис
      svp67
  2. Paranoid50 Сегодня, 15:24
    проведены переговоры о поставках зерна из Крыма в Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и Сирию. Поставки за рубеж, как сообщается, будут осуществляться через порт Новороссийска.
    Похоже на логическую загадку : "Что здесь лишнее?" yes
    Paranoid50
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