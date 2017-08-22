Угледобывающая Украина начала закупки угля в США

Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.

Из США на Украину отправили первую партию угля. Топливо направляется в страну, ещё совсем недавно занимавшую позиции одного из крупнейших угледобытчиков на Европейском континенте, американской компанией XCoal Energy and Resources. Речь идёт об антраците общей массой 85 тыс. тонн. Посольство Украины в США делится этой «благой» вестью на своей страничке в Фейсбуке Договорённости подписывались при участии дипломатических служб двух стран. От Украины – посол Валерий Чалый, от США – замминистра торговли Израэль Эрнандес, а также помощник министра энергетики Уэлс Гриффит и представители руководства упомянутой выше компании США.Улыбки на лицах американских чиновников и бизнесменов понятны, а вот что именно вызывает бурный восторг у украинского посла - понятно далеко не всем.Судно с американским углем должно прибыть на Украину в начале сентября.