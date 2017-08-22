06:48 22 августа

Угледобывающая Украина начала закупки угля в США

Из США на Украину отправили первую партию угля. Топливо направляется в страну, ещё совсем недавно занимавшую позиции одного из крупнейших угледобытчиков на Европейском континенте, американской компанией XCoal Energy and Resources. Речь идёт об антраците общей массой 85 тыс. тонн. Посольство Украины в США делится этой «благой» вестью на своей страничке в Фейсбуке:
Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон.


Договорённости подписывались при участии дипломатических служб двух стран. От Украины – посол Валерий Чалый, от США – замминистра торговли Израэль Эрнандес, а также помощник министра энергетики Уэлс Гриффит и представители руководства упомянутой выше компании США.

Угледобывающая Украина начала закупки угля в США



Улыбки на лицах американских чиновников и бизнесменов понятны, а вот что именно вызывает бурный восторг у украинского посла - понятно далеко не всем.

Судно с американским углем должно прибыть на Украину в начале сентября.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 06:11
    Сбылась мечта идиота!Перемога! fool
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 06:13
      Улыбки на лицах американских чиновников и бизнесменов понятны, а вот что именно вызывает бурный восторг у украинского посла - понятно далеко не всем.

      Да они просто снимаются на фоне зарослей конопли между бетонными блоками. Вот и ржут smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 06:16
        А что остается?Только ржать.Когда страну угробили и ценник огласили..
        Цитата: Тралл
        Улыбки на лицах американских чиновников и бизнесменов понятны, а вот что именно вызывает бурный восторг у украинского посла - понятно далеко не всем.

        Да они просто снимаются на фоне зарослей конопли между бетонными блоками. Вот и ржут smile
        210окв
    2. Hoc vince Сегодня, 06:28
      Покупать дороже - это не перемога! Это сейчас называется - развивать свою энергетику.
      Hoc vince
      1. 210окв Сегодня, 06:32
        Это не к руине относится..А к США..
        Цитата: Hoc vince
        Покупать дороже - это не перемога! Это сейчас называется - развивать свою энергетику.
        210окв
  2. Диванный эксперт Сегодня, 06:15
    Рф же под санкциями и Республики тоже :) а дело то к зиме, вот и начинают
    пятой точкой ерзать=) интересно посмотреть когда же все это рухнет.. народу украины надо границы вокзалы порты и аэропорты перекрывать, чтобы не свалили порошенки и ко.
    Диванный эксперт
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      Вы знаете..Тут уже который год ждут.Когда.Да никогда!Страны,или так называемые страны в еще более худшем положении влачат существование.А население уже потихоньку утекает.А порошенки не утекут.Народ(если можно назвать ЭТО народом)да,сгинет и утекет..
      Цитата: Диванный эксперт
      Рф же под санкциями и Республики тоже :) а дело то к зиме, вот и начинают
      пятой точкой ерзать=) интересно посмотреть когда же все это рухнет.. народу украины надо границы вокзалы порты и аэропорты перекрывать, чтобы не свалили порошенки и ко.
      210окв
  3. Masya Masya Сегодня, 06:16
    Угледобывающей Украине аминь... wink
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 06:17
      Цитата: Masya Masya
      Угледобывающей Украине аминь... wink

      Осталось ещё сало из Израиля экспортировать smile
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 06:24
        Сало они из Румынии завозят, из Израиля вышиванки!
        Logall
  4. Samy Сегодня, 06:23
    Хочется процитировать ставшие бессмертными слова Лаврова: " Де.....илы, б...ля". Прости мя, модератор...
    Samy
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    а вот что именно вызывает бурный восторг у украинского посла

    Ну как же, прислонился к настоящей "демократии" и за свои же деньги (причем не малые) Украина получила, якобы поддержку от САМОГО.
    rotmistr60
  6. 30 вис Сегодня, 06:44
    Свидомые туземцы начали платить дань колонизаторам за уголь , за стеклянные бусики и старые ржавые винчестеры .. Теперь будут покупать у сахиба то , что он скажет .. Хай щастить свидомым туземцам . Эх , туземцы !!!! Бляха! Муха!
    30 вис
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