В "освобождённом" Мосуле продолжаются бои

Сейчас, когда речь идет о небольших "гнездах", где ещё остаются террористы, продвижение идёт намного быстрее, при этом среди игиловцев царит упаднический дух, так что добить их будет куда проще. Я бы сказал, что на это уйдёт меньше двух месяцев.

После многочисленных заявлений иракского руководства о полном освобождении Мосула от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) выясняется, что бои в этом городе до сих пор продолжаются. В отдельных кварталах перестрелка не прекращалась с того самого момента, как о полном освобождении Мосула от игиловцев сообщил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.Ситуацию для газеты «Известия» прокомментировал посол Ирака в России Хайдар Хади:При этом Хади ответил на вопрос о том, какая сумма может понадобиться для восстановления Мосула. По его словам, в результате ущерба, нанесённого террористами иракскому городу, разрушены целые кварталы. На восстановление, по прикидкам посла, может понадобиться не менее 1 млрд долларов США.Хади добавил, что к восстановлению города проявляют интерес и несколько российских компаний.На этом фоне всё большее число иракцев не желают возвращаться обратно в Мосул, предпочитая оставаться на территории Иракского Курдистана, собирающегося провести референдум о независимости 25 сентября.