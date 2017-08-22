06:47 22 августа

В "освобождённом" Мосуле продолжаются бои

После многочисленных заявлений иракского руководства о полном освобождении Мосула от ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) выясняется, что бои в этом городе до сих пор продолжаются. В отдельных кварталах перестрелка не прекращалась с того самого момента, как о полном освобождении Мосула от игиловцев сообщил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Ситуацию для газеты «Известия» прокомментировал посол Ирака в России Хайдар Хади:
Сейчас, когда речь идет о небольших "гнездах", где ещё остаются террористы, продвижение идёт намного быстрее, при этом среди игиловцев царит упаднический дух, так что добить их будет куда проще. Я бы сказал, что на это уйдёт меньше двух месяцев.


При этом Хади ответил на вопрос о том, какая сумма может понадобиться для восстановления Мосула. По его словам, в результате ущерба, нанесённого террористами иракскому городу, разрушены целые кварталы. На восстановление, по прикидкам посла, может понадобиться не менее 1 млрд долларов США.


В "освобождённом" Мосуле продолжаются бои


Хади добавил, что к восстановлению города проявляют интерес и несколько российских компаний.

На этом фоне всё большее число иракцев не желают возвращаться обратно в Мосул, предпочитая оставаться на территории Иракского Курдистана, собирающегося провести референдум о независимости 25 сентября.

Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 06:39
    Сдавали Мосул быстро-аж пятки сверкали..И технику непобедимую(где только непобедимую?)заштатовскую бросили..Вот теперь попробуйте-отбейте..Сыны пустыни.Что от города оставили...?
    210окв
  2. Logall Сегодня, 06:40
    Опять на бумаге освободили! Они с терроризмом везде так борются. Создают де факто, а борются де юро!
    Logall
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