КНДР пообещала США и Южной Корее «безжалостное возмездие»
Согласно информации РИА Новости, новостное агентство Киодо сообщает о готовности военного командования КНДР нанести "безжалостное возмездие" из-за стартовавших 21 августа совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian.
Прибытие на маневры главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харриса, руководителя Стратегического командования ВВС Джона Хайтена и директора центра ПРО Сэмюэля Гривза, по мнению северокорейских военных, "только еще больше усугубит серьезность ситуации".
В обозначенных маневрах задействовано примерно 50 тыс. южнокорейских военнослужащих и 17,5 тыс. американских, их срок ограничен 10 днями. Как утверждается, они представляют собой исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".
Предполагается, что учения будут сконцентрированы на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105, который предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.
После того, как проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания.
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Прибытие на маневры главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харриса, руководителя Стратегического командования ВВС Джона Хайтена и директора центра ПРО Сэмюэля Гривза, по мнению северокорейских военных, "только еще больше усугубит серьезность ситуации".
Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска. Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами.
В обозначенных маневрах задействовано примерно 50 тыс. южнокорейских военнослужащих и 17,5 тыс. американских, их срок ограничен 10 днями. Как утверждается, они представляют собой исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".
Предполагается, что учения будут сконцентрированы на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105, который предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.
Использованы фотографии: AP/FOTOLINK
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