КНДР пообещала США и Южной Корее «безжалостное возмездие»

После того, как проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания.

UFG-2013

Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска. Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами.