09:01 22 августа

КНДР пообещала США и Южной Корее «безжалостное возмездие»

Согласно информации РИА Новости, новостное агентство Киодо сообщает о готовности военного командования КНДР нанести "безжалостное возмездие" из-за стартовавших 21 августа совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian.

После того, как проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания.



UFG-2013



Прибытие на маневры главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харриса, руководителя Стратегического командования ВВС Джона Хайтена и директора центра ПРО Сэмюэля Гривза, по мнению северокорейских военных, "только еще больше усугубит серьезность ситуации".

Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска. Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами.


В обозначенных маневрах задействовано примерно 50 тыс. южнокорейских военнослужащих и 17,5 тыс. американских, их срок ограничен 10 днями. Как утверждается, они представляют собой исключительно оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Предполагается, что учения будут сконцентрированы на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105, который предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.

Использованы фотографии: AP/FOTOLINK
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Комментарии 12

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  1. Zoldat_A Сегодня, 07:24
    Нравятся мне Кимы - чуть ли не единственные на планете, у кого говинды хватает Штаты по адресу послать.... Даже наши, хотя и могут, по дипломатическим соображениям такого не выдают. А Кимы - это мой стиль....
    Zoldat_A
    1. Тралл Сегодня, 07:25
      Это в ответ на трамповские "огонь и ярость"
      Тралл
      1. Hoc vince Сегодня, 08:58
        New Statesman: решить корейский кризис Трампу поможет звонок в Кремль
        Hoc vince
    2. maxim947 Сегодня, 07:25
      Есть немного, но больше похоже на троллинг)))
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 07:29
        Ну не только Оксимирону со Славой КПСС лайки собирать. Ын и Снуп Дога, и Трампа за пояс заткнет своим рэпчиком smile
        Тралл
  2. 210окв Сегодня, 07:26
    А это не то фейе агентство что сообщило о казни из огнемёта и зенитки?
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 07:31
      В Пхеньяне каждый день ровно в 12-00 по вашингтонскому времени из зенитки казнят по одному предателю или коррупционеру smile
      Вот бы в Москве рядом с Госдумой "Шилку" установить, чтобы каждый рабочий и колхозница могли спросить со своего депупата laughing
      Тралл
      1. Злодей Сегодня, 07:51
        Цитата: Тралл
        Вот бы в Москве рядом с Госдумой "Шилку" установить, чтобы каждый рабочий и колхозница могли спросить со своего депупата

        Много чести для депутатов, "Шилку" об них пачкать.
        Злодей
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
    ... все забили друг на друга... laughing
    a.s.zzz888
  4. Злой 55 Сегодня, 07:55
    КИМка уже заложил пару-тройку ядерных фугасов под Йеллоустоунский вулкан и доверил пульт управления одному из двух лимонов корейцев, проживающих в США.. Так что, все эти бряцания железными яйцами со стороны америГАДов-только пук в огромном лесу и не более..
    Злой 55
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:01
    Заявления в СМИ КНДР по "деревенски" просты, прямолинейны, но доходчивы. По крайней мере на первом этапе спесь с американцев немного сбили.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
      Воинственная риторика с обеих сторон только нарастает и признаков успокоения не видать ...
      bouncyhunter
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