09:01 22 августа

Мэр американского Шарлотсвилла сбежал со встречи с рассерженными горожанами

Власти американского Шарлотсвилла, города, в котором начались массовые беспорядки на фоне столкновений ультрарадикальных и антифашистских организаций, приняли решение о встрече с инициативными группами населения. Выяснилось, что высказать своё мнение по поводу действий (а точнее бездействия) городских властей собирается подавляющее большинство жителей города с 40-тысячным населением.

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что собравшиеся жители в жёсткой форме потребовали немедленной отставки мэра города Майка Скайнера. Скайнер, решивший поговорить с местным населением, услышал в свой адрес нецензурную брань и поспешил ретироваться.

До того, в руках одного из местных жителей, который оказался в здании мэрии, появился плакат, обвиняющий Скайнера в бездействии властей при совершении радикалом наезда на толпу людей на автомобиле. Надпись на плакате в переводе на русский выглядит так: «На твоих руках кровь!»


Обращает на себя внимание, что в здании мэрии тут же были выключены камеры видеонаблюдения, мэр покинул место, с которого собирался произносить речь, а полиция стала выталкивать людей из зала заседаний. Демократия состоялась...

Мэр американского Шарлотсвилла сбежал со встречи с рассерженными горожанами


На данный момент об отставке мэра Шарлотсвилла сообщений не поступало.

Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 07:21
    В Ростов рванул?
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 07:44
      Когда фейсом об тэйбол грозит, то тут не до демократии... laughing Башкой надо думать, когда принимаются такие решения - стоит железный Ли и пускай стоит, сто лет стоял - судом он, как преступник не признан,один из героев истории США! У нас то же до маразма доходит, то доску военному преступнику Колчаку привинтят, клоуны, то Маннергейма, на руках которого кровь сотен тысяч гражданских людей, под предлогом, что тот храбро сражался на полях Маньчжурии...,но почему то у людей, что в США, что в России никто из властьпредержащих спросить не хочет! Мол, если я чиновник, значит я умнее всех...Вот потом и разгребают г... от своего "ума"! А так, провели бы опрос - узнали бы мнение большинства и действовали, да и что других проблем что ли нет?!
      Зяблицев
      1. Серый брат Сегодня, 08:39
        Цитата: Зяблицев
        Башкой надо думать, когда принимаются такие решения

        Этот своей башкой не думал, у него боссы в Вашингтоне для этого есть. А полиция действительно бездействовала - круговая порука в чистом виде.

        Я не люблю Америку, но мне всегда импонировало их отношение к войне Севера и Юга - они сохранили флаги, поставили памятники и признали наличие выдающихся личностей с обеих сторон, таким образом, объединив общество и позволив ему жить спокойной и прагматичной жизнью несмотря на старые разногласия.

        Однако, кто-то решил эту иддилию сломать. Интересно зачем.

        Пы. Сы.
        Маннергеймы, Колчаки, атаманы Красновы и прочая нечисть, в качестве аналогии здесь мало подходят ибо они воевали с собственным народом и сотрудничали с оккупантами.
        Серый брат
  2. Тралл Сегодня, 07:21
    Зря он не доверяет доктору Линчу. Смола и перья полезны для кожи smile
    Тралл
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Сегодня в Шарлотсвилле желают поговорить и послать подальше, а завтра где? "Демократия" действительно состоялась... Проблемы в Сша после избрания Трампа растут как снежный ком.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:14
      Гена , привет ! hi Проблем в Матрасии и при Обезьяныче хватало . А вот Трамп мало того что сам "косячит" , так ещё целая армия "доброжелателей" целеустремлённо его "стрелочником" делают , причём небезуспешно .
      bouncyhunter
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:29
    ... а у них какого цвета революция? bully
    a.s.zzz888
    1. AVA77 Сегодня, 07:35
      Революция черных в цвет голубых и розовых laughing
      AVA77
    2. Тралл Сегодня, 07:35
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а у них какого цвета революция? bully

      Цвета радуги smile
      Тралл
  5. Hoc vince Сегодня, 07:35
    Вполне возможно для Америки, это и есть демократия и свобода слова, одним словом - американские ценности.
    Hoc vince
    1. Тралл Сегодня, 07:39
      Свободу неграм США! Они хотят домой в Африку.
      Поговаривают, Кремль начал спонсировать апачей, сиу и ирокезов.... План "Шатун" бродит по Америке...
      Тралл
      1. Hoc vince Сегодня, 07:40
        Согласен. Протестующие в штатах, соединяйтесь!
        Hoc vince
      2. Серый брат Сегодня, 08:53
        Цитата: Тралл
        Свободу неграм США! Они хотят домой в Африку.

        Негры получают свой профит за то что считают себя "угнетёнными", это то же самое что и у евреев - денежная компенсация за холокост передаётся по наследству генетичиским путём)))

        Поэтому каждый негр считает что это именно он на плантации впахивал, и от белого хозяина плетей получал.
        Но это ещё можно вылечить - от виртуальных плантаций хорошо помогают плантации натуральные. smile
        Серый брат
    2. Злодей Сегодня, 08:06
      Цитата: Hoc vince
      одним словом - американские ценности.

      Ну не всё же им свои "ценности" на экспорт гнать, пора бы уже раскиданое по миру гуано и обратно поиметь, да с процентами. Ветер сеяли? Урожай созрел!
      Злодей
      1. Hoc vince Сегодня, 08:19
        "Не рой другому яму...."
        Hoc vince
  6. inkass_98 Сегодня, 07:38
    Там же вроде бы черный мэр был, чего ему собственных собратьев бояться? Поругают слегка, так черные и не краснеют, не видно будет wink .
    inkass_98
  7. APASUS Сегодня, 07:42
    Что бы было с Путиным,если такое побоище устроили в Питере,да его бы стерли в пыль вся мировая общественность и подконтрольные ей СМИ! А в США это признак демократии....................
    Во как !
    APASUS
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Мэр американского Шарлотсвилла сбежал со встречи с рассерженными горожанами
    Всё нормально.Пусть резвятся !
    Наблюдатель2014
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