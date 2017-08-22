Мэр американского Шарлотсвилла сбежал со встречи с рассерженными горожанами
Власти американского Шарлотсвилла, города, в котором начались массовые беспорядки на фоне столкновений ультрарадикальных и антифашистских организаций, приняли решение о встрече с инициативными группами населения. Выяснилось, что высказать своё мнение по поводу действий (а точнее бездействия) городских властей собирается подавляющее большинство жителей города с 40-тысячным населением.
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что собравшиеся жители в жёсткой форме потребовали немедленной отставки мэра города Майка Скайнера. Скайнер, решивший поговорить с местным населением, услышал в свой адрес нецензурную брань и поспешил ретироваться.
До того, в руках одного из местных жителей, который оказался в здании мэрии, появился плакат, обвиняющий Скайнера в бездействии властей при совершении радикалом наезда на толпу людей на автомобиле. Надпись на плакате в переводе на русский выглядит так: «На твоих руках кровь!»
Обращает на себя внимание, что в здании мэрии тут же были выключены камеры видеонаблюдения, мэр покинул место, с которого собирался произносить речь, а полиция стала выталкивать людей из зала заседаний. Демократия состоялась...
На данный момент об отставке мэра Шарлотсвилла сообщений не поступало.
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что собравшиеся жители в жёсткой форме потребовали немедленной отставки мэра города Майка Скайнера. Скайнер, решивший поговорить с местным населением, услышал в свой адрес нецензурную брань и поспешил ретироваться.
До того, в руках одного из местных жителей, который оказался в здании мэрии, появился плакат, обвиняющий Скайнера в бездействии властей при совершении радикалом наезда на толпу людей на автомобиле. Надпись на плакате в переводе на русский выглядит так: «На твоих руках кровь!»
Обращает на себя внимание, что в здании мэрии тут же были выключены камеры видеонаблюдения, мэр покинул место, с которого собирался произносить речь, а полиция стала выталкивать людей из зала заседаний. Демократия состоялась...
На данный момент об отставке мэра Шарлотсвилла сообщений не поступало.
Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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