ИГИЛ в Йемене воюет против хуситов фактически в союзе с Саудовской Аравией?

Информационный ресурс, подконтрольный ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), пишет об активизации игиловцев на территории Йемена. В частности, игиловцы ведут боевые действия против вооружённых отрядов хуситов в провинции Эль-Байда. Фактически боевики ИГИЛ (*) действуют в Йемене на стороне так называемой саудовской коалиции, ведущей бои с хуситами.В понедельник игиловцы нанесли поражения одному из хуситских отрядов, при этом взяв в плен его командира. Произошёл бой в районе населённого пункта Лаках Бакиф.Также были добиты пятеро раненых хуситов.Сам факт боевых действий ИГИЛ (*) в Йемене говорит о том, что поражения в Ираке и Сирии вынуждают игиловцев искать другие страны для ведения своей деструктивной деятельности. При этом внимание на себя обращает следующий немаловажный факт: в том же Йемене, где численность игиловцев в сравнении с прошлым годом выросла не менее чем на четверть, боевики этой террористической группировке не участвуют в боестолкновениях с саудовскими войсками. Как уже было отмечено, действуют они де-факто союзнически – против хуситских формирований, старающихся очистить страну от саудовской оккупации.