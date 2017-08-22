11:05 22 августа

Трамп: США прекращают силовой «экспорт демократии»

Как сообщает интернет-издание «Взгляд», Дональд Трамп заявил о намерении США прекратить применение силы в других государствах в целях «построения демократии».

Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед.


Трамп: США прекращают силовой «экспорт демократии»
 


Президент США заявил о своей солидарности с американским народом в недовольстве текущей внешней политикой США, которые «потратили слишком много времени, энергии, денег и, самое важное, жизней, пытаясь перестроить страны согласно нашему собственному представлению».

Как он считает, США должны сосредоточиться на «собственных интересах безопасности». 

В этой связи он намерен осуществить ревизию политического курса, в том числе, в Афганистане и в Южной Азии. В Афганистане США собираются помогать местным властям, пока те демонстрируют «нацеленность и прогресс», но «помощь не будет бесконечной», а американская поддержка – «не карт-бланш». США ждут «реальных реформ и реальных результатов».

Использованы фотографии: East News
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. 210окв Сегодня, 10:34
    А в руках у ребенка что?Те самые "дерьмократические печеньки?
    210окв
    1. dorz Сегодня, 10:36
      Трамп заявил о намерении США прекратить применение силы в других государствах

      Трамп заболел или бредит.
      dorz
      1. vovanpain Сегодня, 10:40
        Цитата: dorz
        Трамп заболел или бредит.

        Похоже,что импичмент для него не за горами. what Легче ворону на помойку летать отучить,чем полосатиков дерьмократию на крыльях.Точно сбрендил трампуша. what
        vovanpain
        1. 210окв Сегодня, 10:43
          Я думаю что это заявление для внешнего потребления.Естественно ворон не перестанет есть мертвечину.
          Цитата: vovanpain
          Цитата: dorz
          Трамп заболел или бредит.

          Похоже,что импичмент для него не за горами. what Легче ворону на помойку летать отучить,чем полосатиков дерьмократию на крыльях.Точно сбрендил трампуша. what
          210окв
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:45
          Как он считает, США должны сосредоточиться на «собственных интересах безопасности».

          А не те же слова мы от него слышали в предвыборной гонке ? И ещё вопрос : Трамп сам-то верит в то , что ляпнул ? Его же воротилы ВПК схавают без кетчупа ! yes
          bouncyhunter
        3. НЕКСУС Сегодня, 10:49
          Цитата: vovanpain
          Похоже,что импичмент для него не за горами.

          Все что говорится из Белого дома,надо делить на сто,и умножать на ноль...великие ПИАРасты там сидят.
          НЕКСУС
      2. volodya Сегодня, 10:44
        Цитата: dorz
        Трамп заявил о намерении США прекратить применение силы в других государствах

        Трамп заболел или бредит.

        Там просто правая рука не знает,что делает левая!
        volodya
      3. Соломон Кейн Сегодня, 10:45
        Трамп заболел или бредит.

        Трапм констатировал факт о прекращении импорта Американской демократии....
        Её приверженцы, во главе с Горбато-меченным закончились ..... Парашкин был крайним.
        Программа по Асаду провалилась - Россия вышла на большую политическую дорогу.
        Время печенек, Нуландов, Псаки и халявы прошло.......
        Соломон Кейн
      4. Tusv Сегодня, 10:49
        Цитата: dorz
        Трамп заболел или бредит.

        Как говорят евреи: "Значит погромы таки будут"
        Tusv
      5. igorj 51 Сегодня, 10:54
        Трамп заболел или бредит.

        Он это ещё во время своей предвыборной кампании обещал. Но обещать не значит жениться..:)))
        igorj 51
      6. лесовозник Сегодня, 10:55
        Поплагиатствую - не важно что говорит трамп, важно что он делает. Как говорится - следите за руками.
        лесовозник
    2. Венд Сегодня, 10:38
      При экспорте демократии дети в США действительно жили лучше. А вот каково детям, куда экспортировалась эта демократия? Кто из нах стал жить лучше? Так что оставьте при себе свои призывы. Следовать в фарватере США, чтобы дети США жили лучше. Нет первое о чем должен заботиться президент страны, это чтобы дети его страны жили лучше.
      Венд
      1. Logall Сегодня, 10:53
        Что обычно, в таких случаях, говорил Станиславский?
        Logall
  2. Мар.Тира Сегодня, 10:34
    Потому-что уже негде.А где и хотелось бы,не по зубам.
    Мар.Тира
  3. seregatara1969 Сегодня, 10:35
    а как же военный долар без войны скакать будет?
    seregatara1969
  4. ИванИванов Сегодня, 10:35
    А пару статей назад пригрозили Асаду за несуществующее хим. оружие. идиотизм или валяние дурака?
    ИванИванов
  5. Злой Русский Сегодня, 10:36
    Трамп: США прекращают силовой «экспорт демократии»

    Ой да ладно laughing
    Злой Русский
    1. Комментарий был удален.
  6. CentDo Сегодня, 10:36
    Ага, зарекалась свинья в грязи не валяться
    CentDo
  7. Стройбат запаса Сегодня, 10:40
    У меня только 2 вопроса:
    1. Почему мы должны вместе с ними преследовать цели, которые позволят ИХ детям жить лучше.
    2. "В этой связи он намерен осуществить ревизию политического курса, в том числе, в Афганистане и в Южной Азии." А почему не на украине и в гейропе? Может, пора покончить с оккупацией Германии, Японии, с чрезмерно наглыми шараханиями по грузии, украине?
    Yankee, go home, короче.
    Стройбат запаса
    1. CentDo Сегодня, 10:48
      Цитата: Стройбат запаса
      А почему не на украине и в гейропе? Может, пора покончить с оккупацией Германии, Японии, с чрезмерно наглыми шараханиями по грузии, украине?

      Видимо потому, что в европе и на украине американцев в зад целуют, а в Афганистане стреляют потихоньку.
      CentDo
  8. 100502 Сегодня, 10:44
    Похоже тоже премию мира получит
    100502
  9. zivXP Сегодня, 10:45
    Свежо предание, да верится с трудом.
    zivXP
  10. Mavrikiy Сегодня, 10:49
    Трамп: США прекращают силовой «экспорт демократии»

    Свежо преданье, да верится с трудом.
    Mavrikiy
  11. Михаил м Сегодня, 10:50
    Трамп сказал. Посмотрим, что скажет Конгресс. Сомневаюсь, что одобрит такие высказывания.
    Михаил м
  12. Б.Т.В. Сегодня, 10:53
    " Верю, верю, сам- брехун...".
    Б.Т.В.
  13. Altona Сегодня, 10:53
    Маккейн не позволит. Зря чтоли он башку себе штопал?Обаму перевоспитал и рыжего выдрессирует как зайца курить.
    Altona
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