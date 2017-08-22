Трамп: США прекращают силовой «экспорт демократии»

Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед.

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », Дональд Трамп заявил о намерении США прекратить применение силы в других государствах в целях «построения демократии».Президент США заявил о своей солидарности с американским народом в недовольстве текущей внешней политикой США, которые «потратили слишком много времени, энергии, денег и, самое важное, жизней, пытаясь перестроить страны согласно нашему собственному представлению».Как он считает, США должны сосредоточиться на «собственных интересах безопасности».В этой связи он намерен осуществить ревизию политического курса, в том числе, в Афганистане и в Южной Азии. В Афганистане США собираются помогать местным властям, пока те демонстрируют «нацеленность и прогресс», но «помощь не будет бесконечной», а американская поддержка – «не карт-бланш». США ждут «реальных реформ и реальных результатов».