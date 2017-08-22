13:05 22 августа

ОДК представит на «Армии-2017» двигатели для Су-35 и МиГ-35

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представит на форуме «Армия-2017» новейшие газотурбинные двигатели для военной авиации, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.



Гости стенда ОДК на "Армии-2017" смогут увидеть двигатели для боевой авиации АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФН, вертолетный двигатель ВК-2500ПС, а также морской газотурбинный двигатель М70ФРУ,
говорится в релизе.


Сообщается, что «турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, позволяющем самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, устанавливается на многоцелевые истребители Су-35».

Также в парке «Патриот» будут представлены модернизированные двигатели РД-33МК.

«Двигатели РД-33МК в январе 2017 года подняли в воздух приступивший к летным испытаниям новейший российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35», напомнили в пресс-службе.

Еще один экспонат выставки - АЛ-31ФН. Он поднимает в воздух однодвигательные китайские истребители J-10.

Вертолетное направление будет представлено турбовальным двигателем ВК-2500ПС. «Это новейшая модификация поставленного на серийное производство в РФ двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной цифровой электронной системы управления и контроля», сообщили в корпорации.

«Среди ключевых проектов ОДК в области военного двигателестроения можно выделить разработку перспективного двигателя для самолета Су-57, разработку турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для самолета Ил-112В, создание отечественной базы морского газотурбостроения, развитие направления малоразмерных короткоресурсных двигателей», – перечислили в пресс-службе.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 14

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  1. Злой Русский Сегодня, 11:10
    Вот вот. Скорей бы уже ГТУ корабельные осваивали. А позорище какой то! В 404 не купить, жормани не продаёт. Давайте свои уже серией делайте!
    Злой Русский
    1. verner1967 Сегодня, 11:16
      Цитата: Злой Русский
      Давайте свои уже серией делайте!

      да были бы надёжными, а то ведь проблемы возникали при замещении
      verner1967
    2. НасРать Сегодня, 11:32
      Цитата: Злой Русский
      А позорище какой то!


      Позорище- это когда СССР позволили развалить... А то что двигатель делался в одной из республик СССР - это не позорище... А заново воссоздать производственную цепочку - это время надо. Сами то на каком производстве состоите? Надеюсь не менеджер в частной канторе?
      НасРать
      1. Злой Русский Сегодня, 11:38
        Сам себе "менеджер". Строительная компания.
        По поводу развала СССР это Вы сейчас к чему? И сколько спрашиваю Вас можно? Или Вы думаете можно хлопнуть в ладошки топнуть ножкой грозно и вуаля что ли? И знаете тот СССР он и не нужен. Представляете себя в компании имбицилов из 404 или с фюрером картошкиным? Я - нет.
        Злой Русский
      2. Nosorog Сегодня, 12:00
        А многие ли сейчас захотят возрождения СССР? Вы хотите жить вместе с Литвой , Латвией , Эстонией да и Украиной?Когда они были витриной Союза а мы... На флаг не смотрите,расширение стоит для гугла.
        Nosorog
        1. НасРать Сегодня, 12:24
          Нет позора в том, что данные двигатели не делались на территории России! (в этом аспекте был упомянут СССР!) Или Вы хотите подискутировать по поводу воссоздания СССР ?

          НасРать
  2. irazum Сегодня, 11:17
    Ничего нового... "Человек-батут"...
    irazum
  3. CentDo Сегодня, 11:17
    Если мне склероз не изменяет, то АЛ-41Ф-1С еще на МАКСе в 2011 г. выставлялся. А РД-33МК вообще в 2009 г.
    CentDo
  4. А1845 Сегодня, 11:31
    Среди ключевых проектов ОДК в области военного двигателестроения можно выделить разработку перспективного двигателя для самолета Су-57
    пока только разработка? о производстве речи еще нет?
    А1845
  5. alexandrastafiev Сегодня, 11:35
    Глава Центробанка России Набиуллина считает что зарплаты у нас растут быстрее чем производительность труда. Вот она в ближайшее время зарплаты заставит скорректировать, тогда посмотрим чего там напроизводят! А то зажрались там на заводах, моторы какие то новые хотят выпускать!
    alexandrastafiev
  6. m.cempbell Сегодня, 12:00
    развитие направления малоразмерных короткоресурсных двигателей

    что блин, КОРОТКОРЕСУРСНЫХ?! Это зачем???
    m.cempbell
    1. AVA77 Сегодня, 12:35
      Для крылатых ракет итд
      AVA77
  7. Altona Сегодня, 13:00
    Даешь двигатели второго этапа для Су-57!Доколе? am
    Altona
  8. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: alexandrastafiev
    Глава Центробанка России Набиуллина считает что зарплаты у нас растут быстрее чем производительность труда.

    ------------------------
    У них у самих морды и кошельки быстрее растут. Рост зарплат стимулирует внутренний спрос, но барыги этого никогда не скажут.Для экономики опаснее рост доходов наших миллиардеров, потому что деньги они уводят за границу. И давно пора поставить прогрессивное налогообложение для зарплат свыше 50-80 тысяч, а на сверхдоходы установить фильтр процентов так в 70-80.
    Altona
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