ОДК представит на «Армии-2017» двигатели для Су-35 и МиГ-35

Гости стенда ОДК на "Армии-2017" смогут увидеть двигатели для боевой авиации АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФН, вертолетный двигатель ВК-2500ПС, а также морской газотурбинный двигатель М70ФРУ,

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представит на форуме «Армия-2017» новейшие газотурбинные двигатели для военной авиации, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.говорится в релизе.Сообщается, что «турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, позволяющем самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, устанавливается на многоцелевые истребители Су-35».Также в парке «Патриот» будут представлены модернизированные двигатели РД-33МК.«Двигатели РД-33МК в январе 2017 года подняли в воздух приступивший к летным испытаниям новейший российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35», напомнили в пресс-службе.Еще один экспонат выставки - АЛ-31ФН. Он поднимает в воздух однодвигательные китайские истребители J-10.Вертолетное направление будет представлено турбовальным двигателем ВК-2500ПС. «Это новейшая модификация поставленного на серийное производство в РФ двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной цифровой электронной системы управления и контроля», сообщили в корпорации.«Среди ключевых проектов ОДК в области военного двигателестроения можно выделить разработку перспективного двигателя для самолета Су-57, разработку турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для самолета Ил-112В, создание отечественной базы морского газотурбостроения, развитие направления малоразмерных короткоресурсных двигателей», – перечислили в пресс-службе.