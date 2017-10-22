12:49 22 октября

Американцы бомбили… мухами

Американцы бомбили… мухами


Второй раз война напомнила о себе в 1950 году. На Корейском полуострове развернулись широкомасштабные боевые действия между Северной Кореей, Китаем, которых поддерживал Советский Союз, и проамериканским южнокорейским режимом, за который встала Организация Объединённых Наций во главе с США. В это время Владимир Сергеевич служил на Северном Кавказе, был механиком новейшего по тем временам советского истребителя МиГ-15. Ему предложили поехать в командировку. Само предложение было построено так, что не подразумевало отказа. Да он и не думал отказываться. Ехали в обычном пассажирском поезде, одетые в штатское. Привезли в Забайкалье, в Читу. Здесь они пробыли месяц. Учились китайскому языку. Капитанский до сих пор его помнит. Им также рассказывали об обычаях и традициях китайцев и корейцев…

После окончания подготовки воинскую часть перебросили в Китай. Часто меняли места дислокации. В пограничном Аньдуне, стоящем на берегу реки Ялуцзян, прикрывали гидроэлектростанцию и железнодорожный мост. Наши самолёты летали с опознавательными знаками китайских ВВС, а военнослужащие были одеты в китайскую военную форму и размещались в казармах их армии. Дело в том, что наши военные выдавали себя за русских, проживающих в Китае. Тогда таких было более 600 тысяч.


Несмотря на мощное вооружение, «летающие крепости» эффективно сбивались нашими МиГами

Распорядок дня был сжат как пружина. Часто приходилось отдыхать не более двух часов в сутки. Правда, кормили хорошо.

Полёты проходили в любое время суток. Наши самолёты находились в воздухе 24 часа в сутки – постоянно приходилось вылетать на перехваты американских «летающих крепостей» и «Сейбров». Иногда МиГи возвращались на базу, изрешечённые пулемётными очередями. Приходилось расстыковывать крылья, части фюзеляжа. Пока самолёт ремонтировали, лётчик получал новый истребитель и снова отправлялся в бой. Правда, авиаторы предпочитали летать только на «своих» самолётах. У каждого МиГа были свои индивидуальные особенности – свой «характер».

Однако не всё решалось только техникой. Многое зависело от людей. Владимир Сергеевич отмечает, что война особенно мобилизует возможности человека. И таких примеров он может привести немало…

Американцы часто бомбили аэродромы советской авиации. Перед этим обычно высаживались диверсанты и разведчики, им помогала агентура, завербованная в среде китайцев. Они указывали на цели для бомбовых ударов. Владимир Сергеевич говорит, что им практически не приходилось жить в казармах. Всё время в укрытиях у самолётов, на глубине 5 метров.

Эффективность американских ударов по аэродромам была невысока, так как американские стратегические бомбардировщики В-29 бомбили с больших высот, используя радиолокационные прицелы. Экипажи не могли видеть, попали ли бомбы в цель, из-за страха нарваться на огонь зенитных орудий. К тому же наша авиация не оставляла безнаказанными такие полёты. Несмотря на мощное вооружение, «летающие крепости» эффективно сбивались нашими МиГами. Иногда после атак МиГ-15 В-29 просто разваливался в воздухе. Как вспоминает Капитанский, В-29 сбрасывали контейнеры с огромными зелёными мухами. Сотни тысяч выпущенных тварей разносили различные инфекционные заболевания.

Наши лётчики и техники многое сделали для подготовки авиации Северной Кореи и Китая. Передислоцировались очень часто, поэтому иногда даже и не знали, где находятся – в Корее или в Китае. С места на место перелетали техники на транспортных самолётах или ехали на грузовиках. И здесь доставалось от американцев – те бомбили автомобильные колонны, беспокоили и американские диверсанты. В этой войне понятие фронта и тыла было относительным.

С подписанием договора о перемирии наши специалисты вернулись домой. Почти шесть с половиной десятилетий прошло со времени окончания корейской войны, но её солдаты до сих пор не могут о ней забыть. Долгое время их угнетало ещё и то, что всё было покрыто мраком секретности. И только в середине 1990-х годов «корейцам» разрешили говорить.
Автор: Леонид КАРЯКИН
Первоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-35/item/34705-amerikantsy-bombili-mukhami


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Комментарии 14

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  1. parusnik Сегодня, 07:51
    Наши самолёты летали с опознавательными знаками китайских ВВС, а военнослужащие были одеты в китайскую военную форму и размещались в казармах их армии.
    ...
    На допросе только я спросил
    Кто тот Асс который меня сбил
    И ответил мне роскосый
    Что командовал допросом
    сбил тебя наш летчик Вань-Ю-Шин
    Это вы корейцы врете зря
    В шлемофоне четко слышал я
    Коля жми а я накрою
    Ваня бей, а я прикрою
    Русский асс Иван подбил меня...
    Впервые услышал в таком варианте.. где-то в начале 70-х, потом появилась иная версия о вьетнамцах, мы еще спорили как правильно петь...
    parusnik
    1. groks Сегодня, 12:28
      Да ладно. "Мой фантом, как куча хлама, в джунглях Южного .... Кореи?"
      groks
  2. Bask Сегодня, 08:58
    Насколько я знаю,советские летчики летали с северокорейскими опознавательными знаками.Более того,в эфире разрешалось вести переговоры только на корейском языке,для этого переписывались корейские слова с русской транскрипцией и на планшете закреплялись на ноге.Естественно в бою все общались на русском и американцы прекрасно знали с кем они воюют.
    Bask
    1. Curious Сегодня, 11:37
      К вопросу, под какими опознавательными знаками летали во время корейской войны.

      Это опознавательный знак ВВС КНДР. На фото - фюзеляж истребителя МиГ-29, впервые показанного северокорейскому народу на авиашоу "Авиационный фестиваль дружбы народов" в городе Вонсан в сентябре прошлого года. Как видите, даже надписи на лючках на русском.
      Curious
      1. Curious Сегодня, 11:39

        Это МиГ 15 советских ВВС в Корее.
        Curious
        1. Curious Сегодня, 11:41

          А это МиГ 15 китайских ВВС в Корее.
          Как видно, все самолеты имеют опознавательные знаки ВВС КНДР. Под китайскими никто не летал.
          Curious
  3. Авиатор_ Сегодня, 09:18
    Читал воспоминания наших инструкторов, обучавших бойцов ФРЕЛИМО (Мозамбик) в середине 70-х годов. Так у них самые большие потери были не боевые, а из-за несоблюдения элементарной гигиены. Поэтому применение мух американцами вполне могло быть, дизентерия - это весьма опасно.
    Авиатор_
  4. Ураган70 Сегодня, 10:09
    Цитата: Авиатор_
    Читал воспоминания наших инструкторов, обучавших бойцов ФРЕЛИМО (Мозамбик) в середине 70-х годов. Так у них самые большие потери были не боевые, а из-за несоблюдения элементарной гигиены. Поэтому применение мух американцами вполне могло быть, дизентерия - это весьма опасно.

    Вполне могло быть, это мягко сказано! У наглосаксов нет морали и каких то общечеловеческих чувств- зомби с долларом в глазах! Примеры тому:зараженные одеяла для индейцев, никому не нужное уничтожение Дрездена, ядрёные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, напалм во Вьетнаме и т.п.
    Так что, этих упырей станется!
    Ураган70
  5. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 10:13
    Как всегда наши перебарщивали с секретностью. Как можно совместить сов. секретный (на то время) МиГ-15 и китайских пилотов? Я уже не говорю о том, что мы ограничивали перегрузки при маневре крепостью планера, а китайцы - физическими возможностями пилота. В своё время инструктора ХВВАУЛ им. Грицевца были в шоке от вьетнамских курсантов: теряли сознание при 3g! И это после года усиленного откармливания!
    Рябцев Григорий Евгеньевич
    1. groks Сегодня, 12:35
      С арабами тоже самое было. Дело не в количестве съеденного, а конкретных продуктах. На бананах перегрузку не выдержишь, а на хлебе в джунглях не сможешь. Так то попадались в 90х весьма ядрёные вьетнамцы, крепкие и выносливые. Хотя злые языки утверждали, что это последствия оккупаций европейцами. Но всё равно, даже если так, метаболизм у них был другой, даже запах был другой.
      groks
  6. Монархист Сегодня, 10:33
    Автор, спасибо Вам за рассказ,но позвольте высказать свое мнение по форме рассказа.
    Было бы уместно как-то по - другому сделать вступление. Возможно, какой- то подзаголовок добавить типа:"корейская война глазами автомеханик" или ещё как. Лично я бы для иллюстрации поискать фотографию,где показана работа механиков
    Монархист
    1. Curious Сегодня, 11:10
      Вы забыли, что суббота и воскресенье на сайте - дни детско-юношеского творчества.
      Curious
  7. Какой-то Компот Сегодня, 10:44
    В-29 сбрасывали контейнеры с огромными зелёными мухами

    Крайне интересно
    Про бомбежку свиными тушами слышал
    В другой войне
    Какой-то Компот
    1. groks Сегодня, 12:36
      Скорее местная легенда. Биологическое оружие очень трудно поддаётся контролю. Ляпнули бы тогда уж ФОС.
      groks
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