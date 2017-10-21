14:56 21 октября

ВС Латвии утверждают, что у границы замечены российские военные корабли

Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

ВС Латвии утверждают, что у границы замечены российские военные корабли


В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 18 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 21 октября идентифицировали корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира" Вооруженных сил России
- сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.


Кроме того, в 13 морских милях от территориальных вод республики был замечен российский укладчик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в шести морских милях - учебный корабль класса "Смольный
- утверждают латвийские военные.

По версии министерства обороны балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Использованы фотографии: Ints Kalnins / Reuters
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Комментарии 38

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  1. Logall Сегодня, 13:36
    Ну плаваем и что?
    Тут Другая новость: российские военные заметили у границ РФ Латвию!
    Только только заметили, начинаем исследовать, а лишь Потом решим, что с этой какой делать...
    Пы сы: я по-другому не знаю, как эти новости комментировать...
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 13:44
      ВС Латвии утверждают, что у границы замечены российские военные корабли
      ....а я утверждаю, что у наших границ замеченно смешное недоразумение под названием Латвия.. wassat...правда мал клоп, да вонючь... laughing
      Чёрный
      1. volodya Сегодня, 14:33
        Цитата: Чёрный
        .а я утверждаю, что у наших границ замеченно смешное недоразумение под названием Латвия.. ...правда мал клоп, да вонючь...

        "Ай моська,знать она сильна,коль лает на слона"
        volodya
        1. Тралл Сегодня, 14:47
          российский укладчик буев "Килектор 1"

          Хана девственности латвийских ВМС laughing
          Тралл
    2. Джедай Сегодня, 13:45
      Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

      От скандинавов заразились? wink
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 13:48
        Намекаешь на то, что тоже гарпунами искать будут?
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 13:53
          Саш, попомни моё слово : скоро в Балтийском море группировка кораблей НАТО увеличится в разы.
          Джедай
          1. д^Амир Сегодня, 14:12
            думаете аналогия с учениями??? когда внезапно выяснилось что амеров уже целая дивизия под шумок.... ну... возможно...
            д^Амир
            1. Джедай Сегодня, 14:20
              Дай-то Бог чтобы я ошибся, но очень похоже что так и будет.
              Джедай
              1. д^Амир Сегодня, 14:21
                закончится радиационным поясом безопасности вместо американских лимитрофов...
                д^Амир
                1. Джедай Сегодня, 14:22
                  Рыба гниёт с головы - лично я не против радиационного пояса в Северной Америке.
                  Джедай
                  1. д^Амир Сегодня, 14:23
                    там нужны более кардинальные меры.... Мексикано-Канадский канал имени Курчатова...
                    д^Амир
                    1. Джедай Сегодня, 14:25
                      Можно и проще : Великий Североамериканский пролив. soldier
                      Джедай
                      1. д^Амир Сегодня, 14:26
                        как вариант...
                        д^Амир
      2. kapitan92 Сегодня, 13:58
        Цитата: Джедай
        От скандинавов заразились?

        Мат. "помощь" из НАТО вышибают.
        kapitan92
        1. Джедай Сегодня, 14:21
          Цитата: kapitan92
          Мат. "помощь" из НАТО вышибают

          В виде усиления группировки кораблей НАТО на Балтике.
          Джедай
          1. СЕРЖ ант Сегодня, 14:46
            Ну уж тебе -то виднее,конечно,...Куда уж нам,смертным......... laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughingКак же мы без ВАС,Знаек,разберёмся,что нам тут делать.Насмешил ник белорусский-спасибо... laughing laughing laughing laughing laughing
            СЕРЖ ант
            1. Джедай Сегодня, 14:54
              Шли бы Вы, Алексий Юриевич, согласно удостоверению на аватарке - пиво пить. Вас никто не трогает - так нет же, Вы сами троллить любите, за что Вас постоянно в баню модераторы гоняют. lol
              Джедай
        2. Pirogov Сегодня, 14:22
          Цитата: kapitan92
          Мат. "помощь" из НАТО вышибают

          Сто % так глядишь ещё пару батальонов в Латвии разместят ,а это как бы там не было ,а деньги .Хотя бы те ,что ,,,доблестные,,,, вояки потратят в барах и на проституток.
          Pirogov
    3. 73bor Сегодня, 13:46
      Тут правильнее можно прокомментировать только так, -моряки Латвии заметили в бинокль русский корабль и заболели медвежьей болезнью, а то какая-то недосказанность!
      73bor
    4. Зяблицев Сегодня, 13:53
      У сухопутной границы Латвии замечены российские корабли.... Я горжусь ВМФ России! Как то беседовал со студентами одного из колледжей Санкт-Петербурга и с удивлением узнал, что у нас есть сухопутно-морские силы...Cмеялся! Видимо зря... laughing
      Зяблицев
    5. shark Сегодня, 14:38
      ну можно еще комментировать так- плохо живется бедным прибалтам, если укладчик буев, учебный корабль и корабль снабжения , вызывает у их военных истерику...
      shark
  2. СЕРЖ ант Сегодня, 13:39
    И что,там все ходят,бродят-и даже НЕ Балтийских стран,к Морю выход с берегов своих имеющих...Я там Испанский Корабль видел,и что за новость...?
    СЕРЖ ант
  3. Altona Сегодня, 13:47
    Латышские стрелки уже не те. Всего бояться стали.laughing laughing
    Altona
  4. alexmach Сегодня, 13:49
    Базу ВМС в Балтийске они там случайно не заметили у своих границ то?
    alexmach
  5. Кокос Сегодня, 13:49
    Тут Другая новость: российские военные заметили у границ РФ Латвию!

    Молодцы наши военные...с поступлением в войска нового вооружения завезли (до кучи) и микроскопы им наши войска и воспользовались lol
    Кокос
  6. Стас Снежин Сегодня, 13:55
    Латвия как мелкая страшненькая шавка, тявкает привязанная шнурком на проходящих.
    А подойди поближе, юркнет в будку, и будет дрожать писаясь..
    Стас Снежин
  7. Dashout Сегодня, 13:58
    Шпротники, прищуртесь...
    Dashout
  8. Serg65 Сегодня, 13:59
    Военно-морские силы 21 октября идентифицировали корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира" Вооруженных сил России

    Бааа, "Киргиз" ещё живой??? Только с какого перепугу он стал классом "Бира"? Всю жизнь был 572 проектом "Бурея" bully
    Кроме того, в 13 морских милях от территориальных вод республики был замечен российский укладчик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в шести морских милях - учебный корабль класса "Смольный

    Как же горячие латвийские моряки собрались воевать с Россией, если даже приближение к границе килектора наводит на них панику? Да, вот хотел у латышей узнать технологию укладки буёв, поделитесь пожалуйста!!!
    Serg65
    1. Васян1971 Сегодня, 14:40
      Цитата: Serg65
      Да, вот хотел у латышей узнать технологию укладки буёв

      Боятся, видимо, что буй на них положит!
      Васян1971
  9. К-50 Сегодня, 14:00
    В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 18 морских милях от территориальных вод

    Ключевое слово "от территориальных вод". А не в них, потому что наши корабли соблюдают международные морские правила.
    К-50
    1. Васян1971 Сегодня, 14:38
      Цитата: К-50
      Ключевое слово "от территориальных вод". А не в них, потому что наши корабли соблюдают международные морские правила.

      Да кого это волнует! Главное: Русские идут!
      Васян1971
  10. tatarin_ru Сегодня, 14:01
    Галлюцинации распространяются.
    tatarin_ru
  11. Orionvit Сегодня, 14:05
    По версии министерства обороны балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз
    Так приближались, или нарушали? Они что совсем охренели в своей шпротной стране? Или Балтийское море присвоили?
    Orionvit
  12. akm8226 Сегодня, 14:20
    Тьфу...ну заметили, ну и что? Есть ли смысл вообще обращать внимание на этих неполноценных трибалтов?
    akm8226
  13. tralmaster. Сегодня, 14:31
    Как та карманная собачка. Кто бы мимо не шел всегда за лает. Но караван все равно идёт. Привет пожирателям ворон.
    tralmaster.
  14. Васян1971 Сегодня, 14:36
    " корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира""
    " укладчик буев "Килектор 1" класса "Сура""
    " учебный корабль класса "Смольный""
    Империя наносит ответный удар. Необоримые силы вторжения на пороге!
    Ратуйте, люди добрые!
    Васян1971
  15. Berkut24 Сегодня, 14:52
    Массовую смену памперсов и громкую жалобу на жизнь спровоцировали 3 корабля достаточно далеко за границами территориальных вод (для Балтики), среди которых нет ни одного боевого, а вооружение имеет только учебный, вооруженный 4-мя стволами 76мм и 4-мя 30мм. Ну да, им угрожали буями и плавучими складами...
    Berkut24
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