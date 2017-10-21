ВС Латвии утверждают, что у границы замечены российские военные корабли

В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 18 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 21 октября идентифицировали корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира" Вооруженных сил России

Кроме того, в 13 морских милях от территориальных вод республики был замечен российский укладчик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в шести морских милях - учебный корабль класса "Смольный

Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.- сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.- утверждают латвийские военные.По версии министерства обороны балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.